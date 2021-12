Francisco abraza a los refugiados

Ángela María Arbeláez

LA PATRIA GRECIA

La visita del papa Francisco a Grecia y la Isla de Lesbos, ubicada frente a las costas de Turquía, se llevo a cabo cinco años después de la realizada en el 2016.

En este segundo viaje a la isla ya no se encontró con el desaparecido campamento de Moria, en Mitiline, que llego a alojar a cerca de 20.000 personas en condiciones muy precarias. Algunos de los refugiados (12 ) que el salvó del infierno y que retornaron en su vuelo a Italia, fueron a despedirle antes del inicio del viaje Apostólico. El grupo de mujeres Yazidíes, sobrevientes de genocidio perpetrado por el Estado Islámico, que lo abrazaron durante su visita del 2016, hoy llevan una vida en pazen Alemania, lejos del temor de la persecución y matanzas. Sawsan Murad que besó en aquel entonces las manos del pontífice con su pañuelo color lila, aún recuerda con emoción ese día. Cuenta que tiene esta foto como un icono. “Ese día le pedimos al papa orar por nosotros, ayudarnos. Le pedimos un milagro. Hoy estoy reunida con casi toda mi familia. Aún lloro a aquellos que perdimos. Pero sé que la bendición del papa nos ayudo”, recuerda Murad.

Hoy en el campamento temporal de refugiados llamado Mavrovouni se alojan aproximadamente 2.500 personas en su mayoría provenientes de Afganistán. Los sirios ya no son mayoría de en esta ciudadela. Todos, al igual que la minoría cristiana de países de África y unos pocos correligionarios de otros regiones, se prepararon con emoción para la visita del líder religioso. Cristian Tango Muyiaka, nacido en la República Democrática del Congo, a sus 30 años, tuvo el honor de pronunciar un discurso para el papa. Cristian durante su peligroso viaje desde las costas turcas a Lesbos, perdió a su mujer y una de sus tres hijas. En sus conmovedoras palabras habla de su esposa como desaparecida. Al fin de cuentas está en algún lugar del Mar Egeo. “Soy un peregrino, como lo es su santidad. Soy un refugiado en busca de paz. Huí de la persecución en mi país de origen, en pocas palabras no puedo describir lo duro que fue este viaje. Sobrepasaremos las dificultades santo padre, buscamos un lugar seguro para educar y ver crecer a nuestros hijos.” Al finalizar sus palabras el papa Francisco se levantó y saludó, entregándole a Cristian una pequeña caja con un obsequio.

Y es que el dolor y desespero no tienen fronteras y la fe por un mejor mañana, une a todos. La esperanza por dar fin pronto a un viaje interrumpido por meses, años, con duelos, perdidas, trauma, incertidumbre está presente en la mayoría de aquellos que se han visto forzados a dejar su hogar, su tierra. Francisco recorrió durante casi 30 minutos, a pie los rudimentarios caminos del campamento de Mavrouni.

Allí no dejó de apretar las manos, abrazar, escuchar a las mujeres, hombres, niños en su mayoría musulmanes que le decían en inglés :“Bienvenido Padre”, “ Te queremos” I love you! Francisco escuchó como acostumbra a hacerlo en sus viajes, ignorando el protocolo o su guardia, a todos. Permitió que los residentes temporales de este campamento pudieran eternizar este momento con sus celulares. Inclusive se inclinó para saludar a niños que colaban sus cabecitas por las rejas de protección. Les dio un momento de regocijo y alivio en medio del drama, agonía y tragedia que significa ser un despatriado.

Mientras tanto el descontento por una parte de habitantes de la isla fue visible. Lo que no vio el papa. La segunda visita del carismático Jorge Mario Bergoglio a Mitilini creo reacciones encontradas. Dos de los Miembros del Consejo de la Ciudad, compuesto por 33 concejales, en comunicado a la prensa local lo declararon “persona non grata”.

A pesar de ser un jefe de Estado y realizar conjuntamente visita oficial y viaje apostólico, las banderas del Vaticano y Grecia no se izaron en la ciudad de Mitilini en la Isla de Lesbos.