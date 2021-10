Ecuador identifica a 41 de los reos muertos en Guayaquil

EFE | LA PATRIA | GUAYAQUIL

Las autoridades ecuatorianas han identificado un tercio de los 118 reos muertos en la masacre del martes en una prisión de Guayaquil, y anunciaron que acelerarán los indultos y repatriarán extranjeros para reducir el hacinamiento carcelario.

Según la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, son 41 los cadáveres identificados y 21 los que han sido entregados a sus familias, aunque anoche se esperaba la restitución de 20 más.

El proceso de identificación se ve obstaculizado por la falta de información sobre los presos que se hallaban en el pabellón número 5 del centro penitenciario del Litoral, donde más cantidad de cadáveres fueron encontrados.

En una rueda de prensa en Quito, Vela dijo que se ha tomado la decisión de dar a conocer lo antes posible el listado de los fallecidos y que este "será entregado a los medios de comunicación" para difusión.

También que, "con el apoyo del municipio de Guayaquil, se entregarán nichos para sepultar" a los fallecidos y que los Ministerios de Salud e Inclusión Social brindarán apoyo a las familias.

Larga espera

Decenas de estas familias continuaban ayer a la espera de información sobre sus seres queridos o de poder identificar a sus difuntos en la morgue de Guayaquil.

"No nos dan razón, no nos dan información, no nos dejan pasar, no hay listas ni nada. Desde el martes yendo y viniendo. Nos mandaron allá a ese Coliseo de Samanes para pedirnos información, datos y datos, para la mierda esa y no vale. Que ya los vamos a llamar (nos dijeron) y nunca llamaron ni nada", se quejaba ayer Katty Banchón a las puertas de la morgue.

La noche del suceso su sobrino se hallaba en el pabellón 5 de la penitenciaria y desde entonces no han tenido comunicación con él, por lo que se esperan lo peor.

A la morgue, unos 300 ecuatorianos que esperaban noticias entraban en grupos de veinte, unos para facilitar información con la que identificar a sus seres queridos, otros para recoger el cadáver.

Pero el lento proceso indigna a las familias.

"Que nos ayuden con un listado de los vivos, que no nos tengan así como nos tienen a todos con esta incertidumbre, que no sabemos ni qué hacer. No sabemos qué pasa con ellos, si están vivos o muertos. ¡No sabemos nada!", insistió Banchón.

Billy Navarrete, del Comité de Derechos Humanos de Guayas, advierte que el descontrol es absoluto.

"Hemos venido de la penitenciaria en la mañana y la versión oficial de la penitenciaria señala que ellos no controlan el número ni la identidad de quiénes habitaban los pabellones. Eso es gravísimo porque cómo se garantiza un proceso de rehabilitación si no sabes las personas que habitan los pabellones", denunció.

Nuevas medidas

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció medidas contundentes para tratar de reducir el hacinamiento, que en la cárcel del Litoral llega al 62%. Entre las medidas anunciadas está la intención de conceder unos 2.000 indultos "de forma inmediata a personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales", y la de comenzar a la repatriación de presos extranjeros. La devolución de 82 ya está en trámite. El Gobierno también prevé rehabilitar el complejo de Guayaquil y distribuir a los presos en pabellones diferentes para evitar hechos violentos, además de impulsar la construcción de centros adicionales. Igualmente instalará "un escáner de carga para evitar el contrabando de armas".