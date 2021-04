Cinco papas: Un ser humano, puente para Dios

Alirio de los Ríos Flórez

LA PATRIA | Manizales

1. Giovanni Montini

Elegido papa el 21 de junio de 1963. En marzo 28 de 1967 Pablo VI publica su polémica encíclica “Populorum progressio”, el desarrollo de los pueblos, donde plantea entre otros: Desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Desarrollo es pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Lo superfluo (lo que sobra) de los países y de las personas no nos pertenece, es de quienes lo necesitan. La propiedad no es un derecho absoluto. Hay que crear un fondo monetario internacional para ayudar a las economías más vulnerables. Cada ser humano está llamado a promover su propio progreso. Dotado de inteligencia y de libertad, el ser humano es responsable de su crecimiento, lo mismo que de su salvación. Fallece Paulo VI, muy enfermo en sus últimos días, en agosto 6 1978.

Ali Agka, en 1978, con 20 años, pertenece a los lobos grises, grupo terrorista proiraní e inspirado por Alá, se obsesiona con el anciano de Roma por estar contra el islam. En una libreta tiene recortes de periódico y de revistas de Paulo VI. Su misión necesita plan, dinero y respaldo. Un día con su madre y hermanos ven TV. Anuncian la muerte de Paulo VI. Agka de un salto la apaga y aúlla como animal (lobo gris) y corre a su cuarto y desaparece con su libreta. Su familia se extraña.

2. Albino Luciani

Elegido papa en la cuarta votación del cónclave, con 96 votos. Solo el cardenal Siri le ganó en la primera votación con 25 votos. Luciani con los ojos cerrados mueve los labios como en oración. Oye: "Reverendísimo Cardenal, ¿aceptáis vuestra elección canónicamente realizada como sumo pontífice?" Continúa con sus ojos cerrados y sus labios en movimiento. Abre y cierra sus manos. Abre los ojos y dice: "Dios os perdone por lo que habéis hecho con respecto a mí". Hay desconcierto en los presentes. Luego sonríe y dice: "Acepto en nombre del Señor". ¿Por qué nombre será conocido? Mira a dos cardenales y afirma: seré llamado Juan Pablo. Juan 23 lo ordenó en 1918 y Paulo VI lo hizo obispo en 1973.

En una venta de periódicos en Ankara, Agka ve la imagen del nuevo anciano de Roma, cuya sonrisa oculta una mente perversa para dañar el islam. Debe matarlo.

En septiembre 12 de 1978, Juan Pablo I descubre que en la curia hay un poderoso grupo masónico con 121 inscritos. Concreta un plan para una reforma radical. El 28 se reúne con el cardenal secretario de estado, Villot, para informarle los cambios. La hermana Vicenza, a las 4:30 a.m. del 29 de septiembre, deja en la puerta de la alcoba del papa una bandeja con café, azúcar y leche. A las 5:00 a.m. regresa, pero todo está intacto. Golpea la puerta. No hay respuesta. Mira por el ojo de la cerradura y ve la luz prendida y los pies del papa acostado. La monja hace girar el picaporte y abre la puerta unos centímetros. Lo que ve la deja aterrada. El papa sentado en la cama, unos documentos regados por la cobija y el suelo, las gafas caídas de la nariz. Vicenza corre a buscar al secretario privado. Villot luego asume todo. Las monjas fueron enviadas lejos del Vaticano a un convento. Hubo otra versión de los hechos.

Mientras Agka atraviesa toda Turquía manejando un viejo camión Dodge, con alimentos y pollos, hasta Siria en busca de apoyo, se entera de que el nuevo papa ha muerto. Era obra de Alá y éste le daría otra oportunidad de cumplir su misión.

1979: novela Muerte en el Vaticano, de Maurice Serval y Max Savigny. David Yallop, periodista inglés, realizó en tres años una investigación y publicó su libro En el nombre de Dios, declarando el asesinato del papa causado por la reforma que se proponía en la curia. El sacerdote español Jesús López Sáenz, el 19 de abril del 2005 publica también su investigación en el libro El día de la cuenta con la misma tesis.

3. Karol Woytila

En octubre 16 de 1978, luego de 8 votaciones en el cónclave, es elegido Juan Pablo II con 97 votos. Al cardenal Benelli, en la 5.ª votación, con 70 votos, le faltaron cinco para ser elegido; y Wojtyla obtuvo 40. El camarlengo se acerca donde Karol Woytila, quien tiene la cara entre las manos y unas lágrimas resbalan entre sus dedos. "¿Eminencia, acepta vuestra elección como Sumo Pontífice que se ha realizado canónicamente?" Vuelve a llorar. Parpadea y responde: "Con obediencia y fe en Cristo, mi Señor, y confianza en la madre de Dios y la Iglesia, y pese a grandes dificultades, acepto". ¿Cuál es el nombre? Se llamará Juan Pablo II.

Agka recibe dinero en una cuenta de un banco en Estambul (USD 3.000). Debe asesinar a un famoso periodista Abdi Ipekei, del periódico más importante de Turquía, cuyo delito es ser muy influyente y muy moderado. Cumple esa misión. Perseguido en Turquía, se esconde mientras ocurre la visita del papa. Es puesto preso, pero liberado por carceleros lobos grises, con la misión de matar al papa. Llega a Roma, se hospeda en la pensión Isa, tercer piso, habitación 301, a 15 minutos del Vaticano. En mayo 13 de 1981 se ubica en la plaza de San Pedro por donde el Papa se desplazará para su audiencia. El primer disparo hiere el estómago y los intestinos; el segundo, la mano derecha; y el tercero, el brazo derecho. Agka trata de huir, pero es derribado por un policía que está de turista. Es puesto preso y condenado a cadena perpetua.

En diciembre 23 de 1983, el papa visita a Ali Agka en la celda de la prisión de Rebibbia. Agka se arrodilla y le besa el anillo. Conversan con los oídos muy cerca de sus labios, Luego, el papa ordena a monseñor Luigi Poggi suspender toda investigación del atentado. En diciembre 24 se lleva el proceso en cajas herméticamente cerradas al archivo secreto Vaticano.

4. Josep Ratzinger

Cuatro votaciones fueron suficientes para su elección el 19 de abril del 2005. En la primera, Ratzinger, 47; Bergoglio, 10. En la segunda, Ratzinger, 65; Bergoglio, 35. En la tercera, Ratzinger, 68; Bergoglio, 37. Antes de la cuarta, Bergoglio solicitó a sus votantes dar el apoyo a Ratzinger, que obtuvo 107 votos. Fue de mucha importancia el encuentro entre el presidente de Estados Unidos Barack Obama y Benedicto XVI, que en sus preparatorias proyectaban un nuevo orden mundial, con el fin de lograr mayor justicia e igualdad entre las economías de los países y atender a las poblaciones humanas con perfiles de miseria. La reunión concluyó con los siguientes énfasis: la defensa de la vida y el derecho a la objeción de conciencia son grandes desafíos para las naciones. Obama se comprometió a reducir el número de abortos en EE. UU., una de las principales preocupaciones de la Iglesia. Trabajar por la paz en Medio Oriente, el medioambiente y el diálogo con el mundo musulmán. Necesidad de una verdadera autoridad política mundial con el fin de lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimentaria y la paz.

5. Jorge Bergoglio

El 13 de marzo del 2013 fue elegido Bergoglio, luego de cinco votaciones. Había asistido a Roma meses antes a un dialogo con Benedicto XVI, para presentar su renuncia como cardenal. Ahí el argentino supo del intento de renuncia del papa y que este confiaba en que él sería su sucesor. Bergoglio no renunció y así aceptó llegar a este cónclave con todo el apoyo papal. El cardenal que estaba al lado de Bergoglio, cuando se vislumbraba como nuevo papa, le dijo al oído: acuérdate de los pobres. Este mensaje dio pie para que el argentino ratificara el nombre de Francisco. Frases textuales en labios de Francisco: "Aquello que Jesús nos pide hacer con nuestras obras de misericordia es lo que también ha pedido santo Tomás: es necesario entrar en las llagas". "El protocolo para iniciar un trabajo es el protocolo de pago, pidiendo al menos tres presupuestos que sean diferentes para poder escoger el más conveniente. Sin este no se paga". "Decía un anciano párroco argentino: si no sabemos custodiar el dinero que se ve, ¿cómo podemos custodiar las almas de los fieles que no se ven?" "Aquí la gracia de Dios es mucha, pero el demonio está en persona". "Mientras tanto perdemos de vista la razón de lo que estamos haciendo, ya que nuestro objetivo es que el dinero sea para ayudar a los pobres y las personas que viven en la miseria". "Hospeden en sus inmuebles en desuso a todos aquellos que están necesitados". "Me siento mal cuando veo a una monja o a un sacerdote con el coche último modelo. El automóvil es necesario, pero si tenéis uno lujoso, pensad en los niños que mueren de hambre". "El dinero infecta el pensamiento, infecta la fe. Cuando gana la avidez, los hombres pierden su dignidad, se vuelven corruptos en la mente, corren el riesgo de considerar la religión como una fuente de ganancia. Que Dios nos ayude a no caer en la idolatría del dinero. "El cardenal que entra en la Iglesia de Roma no entra en una corte. Ayudémonos mutuamente para evitar los hábitos y los comportamientos de corte: intrigas, chismes, acuerdos, favoritismos, preferencias. Amemos a los que nos son hostiles". "Hace un tiempo se decía que la Iglesia tiene 2.000 años y sobrevive incluso a los curas. Hoy con amargura, se dirá que cierta curia malsana sobrevive hasta los pontífices del cambio".

*Educador. Diplomado en teología, Universidad Javeriana.