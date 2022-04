Vendían droga en 22 puntos del Centro de Manizales

LA PATRIA | MANIZALES

Las autoridades se alistaban para tener en audiencia a Germán Andrés Duque Arenas, alias Papas, de 40 años; y Francisco Javier Zuluaga Téllez, Cisco, de 49, pero solo se pudo contar con este último, quien aceptó cargos y pidió domiciliaria como padre cabeza de familia, solicitud que será evaluada.

A Francisco Javier lo investigan por concierto para delinquir en la modalidad de estupefacientes, tráfico de drogas y uso de menores para la comisión de delitos.

Según lo narrado, entre el 15 de octubre de 2020 y el 26 de julio de 2021, fecha en la que capturaron a la mayoría de integrantes del grupo delincuencial Home, se constató la existencia de una organización dedicada a la comercialización de sustancias estupefacientes en Manizales.

Vendían en estos sectores: Banco AV Villas de la carrera 22, Pasaje de la Beneficencia, parqueadero Olimpia, frutería Mi Finquita, Cafetería Los Osiris, Parque Alfonso López, Alcaldía, Supermercado Mercaldas de la carrera 22 con calle 18, Parque del Agua, Óptica Mejía, Panadería Los Marinillos, Hotel Rokasol, Los Agustinos, Veterinaria Los Galgos, El hogar de Paso, Míster Pompy, Plaza de Bolívar, Colseñora, La Calle del Tango, La Pipa, Albóndigas de San Andresito y Mercaldas antiguo terminal.

Comercializaban bazuco, marihuana cripa, cocaína y perico, en menores cantidades, bajo la modalidad de domicilio y algunos integrantes utilizan menores de edad para el transporte y la venta de estos estupefacientes.

Así mismo almacenan y en casos especiales distribuían desde sus residencias. Llevaban consigo dosis mínimas para evadir la acción de la justicia.

"Este grupo cuenta con personas encargadas de suministrar el estupefaciente, con varios distribuidores para llevar a cabo la actividad, utilizan sus viviendas y diferentes sitios o sectores para la distribución", dijo el ente acusador.

A Papas lo señalan de ser el encargado de comercializar al menudeo, previo contacto por celular, a un precio entre $6 mil y $12 mil.

Francisco

* Sobre Cisco, la Fiscalía explicó que era hombre de confianza, de alias Bernardo ejecutaba lás órdenes impartidasp por el líder de la organización, en ocasiones comercializaba el estupefaciente y otras veces coordinaba quién iba a ejecutar la actividad de venta, entregaba las dosis del alucinógeno y recolectaba el dinero producto de la venta.

* Entre los integrantes aparece alias Carlos o el Abogado. A Cisco lo señalaron de esta manera.

* "Llamé al 310-64255XX y me contestó un señor, le dije que necesitaba dos y él me dijo que nos encontrábamos en los Marinillos, una panadería que queda por la carrera 24, detrás del Palacio. Entonces llegué y al ratico arribó él, me llevó como hacia la carrera 25 y me entrego las dos bolsitas de bazuco, eso me valió $20.000. Luego de eso fue que ustedes me cogieron".

* "El que me vendió estaba vestido de una chaqueta amarilla, tiene unos parches verdes en los codos, una gorra café y un pantalón, es delgado, zarco, blanquito, tiene unos 50 años y altico. También vende otro señor que le dicen Papas, también le he comprado, le marco al mismo teléfono, son varios los que venden y se rotan el teléfono para vender. A Papas le he comprado también bolsas de bazuco a $12.000”.

* "Hay otro que le dicen Cisco, a él también le he comprado la dosis, también lo he contactado al mismo número de celular, él es delgado, blanquito, tiene más de 40 años, de pelo cortico, todos trabajan lo mismo, uno los llama y ellos le dicen dónde se ven. Llevo comprándoles a ellos por ahí un año más o menos. Empiezan a vender desde la 1:00 de la tarde, en la mañana no le contestan a ninguno y venden por ahí hasta las 11:00 de la noche. Solo venden bazuco y es el mejor que hay en Manizales, yo he comprado en muchas partes y este es el mejor. Si uno compra más de dos lo dejan en $20 mil".

* "La mano derecha de Bernardo es un man que le dicen Cisco, es delgadito, blanquito, pelo cortico, creo que tiene como unos 45 años, anda en un carro como gris, él le ayuda a repartir la droga".

* "Él también vende, pero solo en la tarde. Cisco es el novio de Bernardo, que es el duro de la vuelta. Cisco es el que lo ayuda con la venta y yo he visto que lo lleva en el carro para todo lado. Solo les he comprado bazuco, no sé si vendan otra cosa. Lo que es Cisco, Barlahan y Papas solo les he comprado bolsas de $12 mil.

La banda la integraban Cisco, Papas, Carlos o el Abogado (tiene condena por omisión de agente retenedor), Barlaham y Bernardo. Este último tiene al menos cinco condenas.