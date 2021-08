Uranio irradia dudas en la vereda San Juan de Samaná (Caldas)

Óscar Veiman Mejía y Laura Sánchez

El hombre camina por la carretera polvorienta de la vereda San Juan. Se acerca a la escuela, cuya entrada está abarrotada de bultos de aguacate.

- ¿A la orden?

- ¿Usted ha oído hablar de una bodega con uranio por aquí?

- Sí, claro, si quieren los llevo.

Así, se convierte en un guía temporal en este paraje casi perdido de la geografía caldense. La ruta, por una ladera, dura escasos 10 minutos. Entre matorrales adornados por una ceiba y una mata de plátano está lo que antes fue sede de culto de una iglesia cristiana. Cualquier cosa podría estar ahí, pero el uranio no sería una opción en medio de cultivos de aguacate.

Ahora es un depósito que alberga 374 cajas metálicas que contienen núcleos mineralizados con uranio. Cada caja tiene capacidad para 3,5 metros lineales de núcleos, para un total de 1.309 metros en la bodega.

La pregunta que se han hecho en los últimos cinco años en el caserío y en el corregimiento de Berlín es ¿qué tanto riesgo hay para humanos, animales y vegetales con este mineral a 100 metros lineales de la escuela y casas, y a 30 del acueducto veredal?

Autoridades ambientales y nucleares, igual que la empresa dueña, aseguran que son imposibles los impactos en la salud humana, si no hay contacto permanente con el material. El predio y la bodega son de la compañía canadiense Gaia Energy, filial de la también canadiense U3O8 Corp (hoy Gaia Investments), que en el 2009 comenzó la exploración técnica del mineral, con la posibilidad de una futura explotación.

Fachada de la bodega con núcleos de uranio en la vereda San Juan (Berlín).

Encrucijadas

Desde entonces surgieron inquietudes sobre el posible daño ambiental en esta zona de Caldas, rica en fuentes de agua y variedad de flora y fauna. Además, de posibles efectos adversos para las personas del caserío.

La mayoría de casas de San Juan está a la vera de la vía. En cada vivienda piensan parecido. “La empresa con gente de Bogotá y Manizales ha venido a explicarnos que no hay riesgo, pero uno sigue con la duda”, dice una señora asomada en una ventana. “Uno no sabe qué les pueda pasar a los niños con el tiempo y a quienes trabajaron allí”, agrega otra en un corredor rodeado de flores”. “La verdad, uno ya no sabe si hay riesgo o no con esa bodega tan cerca. La verdad nunca la conoceremos”, agrega un señor, mientras repara un alero.

Potencias mundiales apetecen el uranio por ser un generador de energía que reemplaza hidroeléctricas, termoeléctricas e hidrocarburos. La Agencia Nacional de Minería (ANM) resalta que Colombia posee gran potencial minero, con proyectos a gran escala en carbón y níquel, produce oro, esmeraldas y sal, entre otros.

Escuela de la vereda San Juan, en zona rural de Samaná, oriente de Caldas.

El uranio está en la lista de los minerales de mayor importancia junto con el oro, plata, carbón, esmeraldas, cobre, calizas, hierro, níquel, roca fosfórica y platino. La ANM añade: “El país tiene los ambientes geológicos apropiados para que existan yacimientos de uranio”.

Reconoce que desde la década del 50 hasta la del 80, las instituciones públicas del Gobierno y empresas privadas desarrollaron estudios sin progreso en producción. El caso de Berlín fue producto de una coincidencia: en 1978 geólogos franceses viajaban en carro entre La Dorada (Caldas) y Sonsón (Antioquia). Iban al suroriente antioqueño para verificar la presencia del mineral.

A su paso por San Juan, sus sensores pitaron. Al bajarse detectaron la roca mineralizada en una franja de 3 a 4 metros de la vía. Se comprobó que en unos 11 kilómetros lineales está el mineral.

Parados

La actividad exploratoria en el yacimiento en San Juan está suspendida. La Agencia Nacional de Minería, el 13 de octubre del 2016, tras una visita concluyó que la razón es económica: “Crisis en los precios de los commodities (bienes negociables en el mercado de valores), incluido el uranio”, tal como lo confirmó Gaia a LA PATRIA.

Algo similar le ocurrió, hace 43 años, a la empresa francesa Minatome que perforó siete pozos, motivada porque el precio del uranio hacía rentable la inversión. La esperanza se vino al traste, pues coincidió con gran producción mundial de petróleo, lo que hizo más barato explotar oro negro que uranio.

Ahora Gaia en su exploración extrajo núcleos mineralizados en puntos de Berlín, en el sector Santa Marta. Esos núcleos los llevó a una bodega en Ibagué, de donde saldrían para análisis de laboratorio. La complicada situación financiera, indica la empresa, le impedía seguir con el pago de arriendo en el depósito en Ibagué. Por eso, decidió llevar el material a la bodega de su propiedad en San Juan, que aún conserva forma de iglesia.

Gaia frenó la exploración que adelantaba a pico y pala para hacer huecos y sacar muestras. También apagó los taladros, con los que perforaba a profundidad en busca de la roca deseada.

Núcleos mineralizados de uranio.

“Se fueron, mucha gente quedó aburrida porque se quedó sin trabajo”, comenta un líder que prefiere reservar el nombre. Y añade: “Pero nos dejaron este problemita, sin saber si realmente ese uranio allí nos perjudicará a la larga”.

La Junta Comunal presentó el 10 de abril del 2018 un derecho de petición ante la Procuraduría 5 Judicial II Ambiental y Agraria de Manizales. Quería respuestas sobre el riesgo o no de tener uranio en la bodega.

El geólogo Octavio Sánchez participó en esta exploración y confirma lo que vieron los franceses: el uranio está en la carretera por la que transitan todos. “Sobre la quebrada Santa Marta erosiona en el sitio en donde se encuentra el mineral, la quebrada pasa por la mitad del depósito de uranio y va hasta San Diego. Si una hace muestreos de sedimentos de la quebrada va a tener un porcentaje de uranio, porque la quebrada arrastra material de la montaña y esta tiene las rocas que hospedan ese mineral. La gente vive con el uranio, pero como está dispuesto no pasa nada”, explica el geólogo.

Detrás de los cultivos de aguacate están estas rocas estériles, sobre las que recae la preocupación de la comunidad que también comparte el geólogo con otra perspectiva: “Se debe reunir a la comunidad y explicarle todo esto. Gaia también podría entregarlo al Servicio Geológico Colombiano (SGC), si ya empezó diligencias para entregarles esos núcleos para que estén bien guardados”.

Petición

El derecho de petición de la comunidad fue remitido a la ANM. Esta realizó una visita el 28 y 29 de junio de ese año para realizar mediciones radiológicas (del uranio). Convocó al SGC, a la Dirección de Asuntos Nucleares, a Corpocaldas, a autoridades locales y a comunidad.

Antes, en el 2017, tras otra inspección, se le recomendó a Gaia reforzar el cerramiento de la bodega, pues se encontró levantada una baranda, por la cual podía ingresar gente. Además, se exigió tener vigilancia.

El arreglo ya se llevó a cabo y la empresa paga a un señor que cuida la bodega, como lo corroboró este diario el 29 de junio pasado. Sin embargo, vecinos coinciden en que falta una reja perimetral a unos dos metros de los muros para evitar el ingreso al depósito.

Respuestas a derechos de petición y a entrevistas de LA PATRIA a estas entidades, indican que solo la exposición prolongada a estos núcleos de uranio podría afectar a las personas. Recomiendan llevar estas muestras a la Litoteca Nacional. En este informe encontrará el resumen de lo que contestaron la ANM, Asuntos Nucleares, Corpocaldas y GAI, entre otros.

Sin embargo, las inquietudes persisten. Carlos Mario es el propietario de la finca El Vergel, enseguida del sitio donde Gaia almacena los núcleos mineralizados de uranio. “Ya no vivo en la zona, pero mi hermano sí. Él se mantiene al frente de los cultivos de aguacate que lindan con la bodega. No tenemos claro si eso genera o no radiación que llegue a perjudicar a mi familia o los sembrados”.

El dueño de El Vergel recuerda que trabajó con Gaia. “Estuve tres años con ellos, primero como ayudante y luego como encargado de personal. Es una empresa muy buena en trato humano y pagos. Además, excelente en cuanto a protección y seguridad de los trabajadores en su labor”.

Para Carlos Mario y otros pobladores sigue la duda: ¿El uranio de la bodega perjudicará o no a la pequeña población?

La exploración minera pretende demostrar, entre otros aspectos, dimensiones, características y valores de los yacimientos. Lo que hacía Gaia. Y la explotación es la extracción del mineral por medio de socavones o a cielo abierto. Un señor concluye: “Si eso es apenas en exploración, entonces cómo sería con la extracción, que sí genera radiación, seguro tendríamos que desocupar San Juan y hasta Berlín”. Para entender lo que el uranio causa a la salud humana, lea el recuadro Riesgos a la salud.

Elementos que están en la bodega de San Juan.

Impactos en salud

El geólogo Octavio Sánchez habla sobre la composición del núcleo de uranio para dimensionar los daños en el cuerpo humano: “En estado natural no tiene implicación para la salud humana, en el caso específico de Berlín. La mayoría de esos núcleos son estériles, porque por ejemplo que si perforo 400 metros, de uranio son 2 metros, es menos del 1%. Son rocas estériles”.

Así se lee en la ciudad, pero en San Juan y en Berlín la interpretación es otra: “Nos gustaría que se llevaran esos (núcleos), pero el daño se hizo porque ya lo tenemos todos”. No es un capricho de la comunidad conocer a fondo qué pasa con las rocas, dejadas en su territorio y visitadas cada seis meses según un habitante.

Sánchez indica que hay daño cuando hay una exposición permanente en el trabajo diario, como el que vivieron sus mismos habitantes que fueron empleados por Gaia. “Con dispositivos se monitorearon la exposición a la radiación, y el cuerpo humano aguanta un nivel de exposición y si está cercano a esto lo sacan a vacaciones para que usted vuelva a normalizar su cuerpo”.

Desde una lectura médica, el doctor César Augusto Augusto, también docente de bioquímica de las universidades de Manizales y de Caldas, explica que hay dos tipos de uranio: el enriquecido y el empobrecido. “El uranio es nocivo por sus efectos químicos y no radiactivos en el daño del tejido renal si es inhalado o esté en contaminación de alimentos. La radiación de uranio no es alarmante, el problema es si hay contaminación atmosférica o por los alimentos”.

Al igual que el geólogo Sánchez, el médico también advierte hacer una revisión de las fuentes hídricas: “Hay que hacer un análisis de agua que tiene contacto la población, mirar qué composición tiene (…) a partir del agua podemos saber si el uranio llega a los cultivos porque son absorbidos por tejidos vegetales. Detrás del uranio debe hacerse un trabajo de mitigación ambiental y requiere de muchos estudios porque la enfermedades por uranio son silenciosas”, concluye el médico Aguirre.

“Quién quiere meterse a estar con unas rocas”: Gaia

Gaia respondió sobre inquietudes de la comunidad de Alto San Juan ante la permanencia de un depósito con uranio en la vereda:

-¿Por qué Gaia ubicó este material cerca de la vereda?

Hubo una reunión con la Agencia Nacional de Minería y con la comunidad y la Agencia dejó claro que esto no es material radiactivo que pueda perjudicar a la comunidad. Tenemos la bodega cerrada. Ellos realmente no sufren ningún riesgo.

-¿Qué tipo de material hay allí?

Son materiales de referencia para nosotros. Son los testigos, son como la prueba de nuestra perforación. Deben conservarse como prueba de la existencia del depósito ahí y del grado de concentración de minerales. El principal mineral es el fosfato y también hay cantidades económicamente importantes de otros materiales que sirven para hacer baterías como el níquel y el vanadio, componentes clave de muchas industrias de alta tecnología. El uranio es un subproducto.

-¿Qué tanto puede generar radioactividad y riesgo para la gente?

Son núcleos de perforación, son esos cilindros de roca de unos cinco centímetros de diámetro y tienen un grado bajo de uranio, más o menos el 0,11 por ciento, o sea eso no es nada. El núcleo que contiene uranio está rodeado por un material que no contiene uranio, que lo enmascara y absorbe la radioactividad. Uno tiene que estar muy cerca al núcleo todo el día y todos los días para recibir una dosis de radiación significativa.

-¿Por qué llevaron ese material al Alto San Juan si lo tenían en Ibagué?

Guardamos el núcleo de perforación en Ibagué, donde pudimos estudiarlo antes de perforar los siguientes pozos. Cuando la actividad del proyecto disminuyó, debido al difícil mercado para las empresas de recursos en la bolsa de Toronto, lo trasladamos a las bodegas que tenemos en San Juan, pues no teníamos plata para seguir pagando bodegas en Ibagué y teníamos la bodega en el proyecto.

-¿Qué tipo de seguridad brinda la empresa para que las personas no se metan a la bodega?

La tenemos con candado, quitaron una reja, pero quién se va a meter ahí, quién quiere meterse ahí a estar con unas piedras, me parece absurdo. Tendría que estar todos los días 24 horas alguien al lado de los núcleos para recibir una dosis significativa de radioactividad.

-¿Gaia pretende seguir en Berlín?

Estamos revisando nuestras opciones, seguimos interesados en Berlín como depósito de baterías, dado que el fosfato se reconoce más como un componente clave de baterías de vanadio redox, también este tipo de baterías de iones de litio. Alrededor del 75% del valor del depósito proviene de productos de baterías de fosfato, vanadio, níquel con otro 5% o 10% de tierras raras. Es un depósito de baterías único con un posible subproducto de uranio.

Entregar las muestras a la Litoteca: ANM

La Agencia Nacional de Minería indica que en la vereda San Juan, de Samaná, se debe implementar el procedimiento dispuesto en el manual de suministro y entrega de la información geológica generada en el desarrollo de actividades mineras.

Añade que este manual establece que las muestras recolectadas durante la exploración de las áreas de títulos mineros deben ser entregadas a la Litoteca Nacional, a cargo del Servicio Geológico Colombiano.

Aclara que el almacenamiento es legal porque se da en un predio de la sociedad titular (Gaia). Sin embargo, reitera que se debe cumplir con la norma vigente y en razón del valor de las muestras almacenadas como patrimonio geológico y paleontológico de la Nación, debido no solo a su interés económico, sino a su importancia estratigráfica.

Sobre la inquietud de la comunidad de Alto San Juan por posibles riesgos para la salud, la ANM manifestó que los interrogantes de le deben plantear a la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que tiene competencia en el asunto y conoce la solicitud.

Mejorar la seguridad de la bodega: Asuntos nucleares

Hernán Olaya Dávila, director Técnico de Asuntos Nucleares, del Servicio Geológico Colombiano, respondió lo siguiente:

-¿Cuál es el concepto de la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano sobre los núcleos con contenido de uranio almacenados en una bodega cerca de casas y de la escuela de la vereda Alto San Juan en el corregimiento de Berlín, en el municipio de Samaná (Caldas)?

La Dirección Técnica de Asuntos Nucleares DAN del Servicio Geológico Colombiano SGC, realizó con profesionales especializados en junio 28 y 29 de 2018, una inspección para evaluar las condiciones radiológicas en la bodega de almacenamiento de núcleos de exploración propiedad de la empresa GAIA ENERGY en la vereda Alto San Juan, jurisdicción del municipio de Samaná (Caldas). Del cual se presentó el respectivo informe.

En dicho informe se pudo conceptuar desde el punto de vista de la protección radiológica que los riesgos de irradiación externa o contaminación radiactiva sobre el público en general, son mínimos a no ser que se tenga contacto directo y prolongado y continuo (8 horas por día, durante un año). Igualmente, se recomendó la disposición de dichos núcleos en instalaciones apropiadas para almacenarlos con fines de preservación y posibles estudios investigativos del subsuelo del país.

-¿Generan esos núcleos con contenido de uranio algún riesgo para la salud humana, animal o vegetal? Si no genera riesgo, explicar el por qué

Los núcleos de perforación almacenados fueron generados durante la exploración que realizó la empresa Gaia Energy, estos núcleos contienen pequeñas cantidades de uranio. Para explicar las implicaciones del fenómeno de la radiactividad consideramos importante dar una explicación breve sobre la ocurrencia del fenómeno físico en la naturaleza. La materia se constituye por átomos, algunos son estables, mientras que otros no lo son. Los átomos inestables, como por ejemplo, los átomos del uranio, se transforman espontáneamente, liberando energía en forma de radiación normalmente de alta energía (llamadas ionizantes) este proceso es conocido también como radiactividad.

La radiactividad no es un proceso ideado por el ser humano, existe en las diferentes partes que constituyen el planeta prácticamente desde su constitución en fases definidas (corteza, manto y núcleo) y son procesos parcialmente responsables del comportamiento dinámico del globo terráqueo induciendo en parte la generación de calor a su interior; en términos del peligro potencial que representa la radiactividad para el ser humano y otras especies, es necesario contemplar múltiples factores como el tipo de elemento radiactivo (de ahora en adelante se le llamará fuente), la concentración del mismo, la distancia entre la fuente y la persona, las barreras físicas que hay entre la fuente y la persona, la indumentaria que utiliza dicha persona, el tipo de emisiones radiactivas que genera la fuente (α, β o γ), sus productos de decaimiento, el tiempo en cercanía a este material y los tejidos y órganos que se pueden exponer dependiendo de todo lo anteriormente dicho. La evaluación matemática de estos factores y su modelamiento teórico se explican en las disciplinas de la física nuclear, física radiológica y la protección radiológica.

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, el fenómeno de la radiactividad natural se denomina desde el entorno académico como NORM (Naturally Occurring Radiactive Material) estos son todos aquellos materiales (suelos, rocas, agua, sedimento y aire) que se encuentran en la naturaleza y que ostentan radiactividad de forma natural y espontánea, es importante mencionar que no solamente el uranio es un material NORM, también los son elementos como el torio, el radio, el radón y algunos isótopos radiactivos del plomo, el polonio, el bismuto y el potasio, entre otros. Los efectos sobre la salud de NORM se dan en función de la energía transmitida al cuerpo directamente a las células vivas, lo que puede provocar daño celular o directamente mutaciones genéticas. En el marco actual de protección radiológica, los efectos originados por la exposición del hombre a la radiación se pueden clasificar en:

• Efectos deterministas (reacciones tisulares dañinas) debidas en gran parte a la muerte / mal funcionamiento de las células y, en algunos casos, resultan en daño de órganos después de altas dosis. Este tipo de daños se ven normalmente por exposiciones a radiactividad artificial por ejemplo en accidentes que involucran combustible nuclear, más concentrado en radionúclidos que los materiales naturales en varios órdenes de magnitud; estos efectos suelen presentarse de forma súbita.

• Efectos estocásticos, es decir, cáncer y efectos hereditarios inducidos por mutaciones al ADN, estos efectos suelen darse en individuos que se han expuesto de forma crónica y/o prolongada a fuentes radiactivas de diversas índoles de forma consciente o inconsciente; estos efectos suelen ser a largo plazo. Los efectos deterministas ocurren a dosis superiores a 0.5 Gy - 1 Gy (Gy = Grey, unidad métrica utilizada para procesos de dosimetría). Estos umbrales varían con la tasa de dosis y con calidad de radiación (es decir de qué fuente proviene y el tipo de radiación ionizante). La posible ocurrencia de efectos es directamente proporcional al aumento de la dosis y tasa de dosis. Los efectos deterministas se asocian principalmente con escenarios de incidentes en la industria nuclear, uso industrial y médico con fuentes de alta actividad y generadores de rayos X y aceleradores de partículas.

Incluso en los peores escenarios que involucran a NORM, los efectos deterministas nunca se encuentran. Esto quiere decir que las concentraciones de radionúclidos (en este caso uranio) en fuentes naturales como núcleos de perforación no son lo suficientemente elevadas como para generar efectos deterministas.; la protección radiológica en el campo de NORM se refiere exclusivamente a un control adecuado de exposición a dosis bajas, una situación en la que solo pueden ocurrir los efectos estocásticos. Los diferentes tipos de radiación tienen diferentes propiedades perjudiciales y los diferentes tejidos tienen susceptibilidad variable al daño. Tomando estos factores en consideración, nos proporciona la dosis efectiva.

En la normativa nacional Resolución 18 1434 del 2002 emitida por el MME, se establecen los valores de dosis para los trabajadores ocupacionalmente expuestos y del público en general. Para el público se determina una dosis efectiva máxima de 1 mSv por año (es decir 0,001 Sv) en un año. Para poner este valor en perspectiva, una persona tendría que estar en condiciones de exposición a una fuente con tasa de dosis de 0,34μSv/h (es decir 0,00000034Sv/h) por 8 horas al día7 días a la semana, 52 semanas al año, o sea 2912h/año, para alcanzar este valor máximo anual (1mSv/año).

Los valores de dosis máxima establecidas en la reglamentación colombiana son los mismos que los de otras reglamentaciones nacionales y recomendadas por los organismos internacionales. Los valores obtenidos en la inspección realizada (ver informe anexo) están por debajo de los valores límites dados en la normativa (en el caso de Samaná los valores encontrados rondan por el orden de 0,1 μSv/h es decir 0,000001 Sv/h) y para alcanzarlos debería estar expuesto un individuo por tiempos prolongados en contacto con los núcleos. Debe tenerse en cuenta que dichos valores medidos están del orden de magnitud del fondo natural de radiación.

-¿Están esos núcleos con contenido de uranio debidamente bien manejados, es decir, bien almacenados?

Los núcleos se encuentran almacenados dentro de cajas metálicas para mantener sus condiciones de extracción de los pozos de perforación, para posterior evaluación. Desde el punto de vista radiológico es procedente mantenerlos contenidos en estas cajas ya que sirven de blindaje. El lugar de almacenamiento como se indica en el informe anexo tiene como barreras la construcción misma y por seguridad, dicha estructura tiene su acceso bloqueado mediante candados lo cual es adecuado para evitar intromisión del público en general al recinto.

-¿Hasta cuánto tiempo se pueden mantener allí los núcleos con contenido de uranio?

De acuerdo con lo manifestado en las consideraciones anteriormente expuestas, sobre los posibles efectos en la salud y manteniendo las condiciones de seguridad física y radiológica del lugar y forma de almacenamiento, se podrían mantener almacenados los núcleos por un tiempo prolongado mientras que son útiles para efectos de investigación. Es pertinente realizar una verificación periódica de las condiciones del recinto que asegure que no se pierda el control por parte del poseedor y estar comprobando sus condiciones tanto físicas como radiológicas.

-¿Finalmente cuál es la recomendación que la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Colombiano hace para el manejo de estos núcleos con contenido de uranio, que generan incertidumbre en la comunidad?

Adicional al mantenimiento de las condiciones de almacenamiento, seguridad física y radiológica, es recomendable adicionar barreras de contención al lugar tal como una cerca perimetral, mejorando la seguridad física y estudiar la posibilidad y viabilidad de que este material sea dispuesto en un lugar especializado como puede ser la litoteca del SGC, teniendo en cuenta que dichos núcleos poseen valor desde el punto de vista geocientífico para su estudio y análisis dada su concentración anómala de uranio (yacimiento) y por la secuencia geológica que representa.

Caudales, sí y no: Corpocaldas

Adriana Mercedes Martínez Gómez, subdirectora de Evaluación y Seguimiento Ambiental de Corpocaldas:

-¿Qué tipo de actividad se realiza en la actualidad en el yacimiento de uranio en el corregimiento de Berlín, en el municipio de Samaná, en el oriente del departamento de Caldas?

El yacimiento de Uranio ubicado en el Corregimiento de Berlín en Samaná cuenta con título minero No. 664-17 en fase de exploración, el que a su vez se encuentra suspendido; por lo tanto no se están realizando actividades exploratorias en la zona. Así mismo a través de las visitas realizadas a la zona en atención a solicitudes de la comunidad se ha verificado la suspensión de actividades asociadas con el proyecto minero.

-¿Existe o tiene vigencia alguna licencia ambiental por parte de Corpocaldas a alguna empresa exploradora explotadora de uranio en el corregimiento de Berlín (Samaná)?

La compañía Gaia Energy Investments Ltda tiene título minero No. 664-17 en fase de exploración, y de acuerdo con lo establecido en el Código de Minas Ley 685 de 2001, los títulos mineros en fase de exploración no requieren Licencia Ambiental, únicamente trámite de permisos menores en caso de que se necesiten. Para este caso se otorgó concesión de agua superficial.

La bodega de uranio es vecina del acuaducto veredal.

-¿Hay riesgo para humanos, animales o vegetales con un material (denominado núcleos de perforación de uranio) que dejó la empresa Gaia almacenado en una bodega cercana de casas y de la escuela de la vereda Alto San Juan, en el corregimiento de Berlín en Samaná)?

A través del oficio con radicado No. 2018-EI-00011869 del 16 de agosto de 2018, la Dirección de Asunto Nucleares del Servicio Geológico Colombiano allegó a Corpocaldas copia del informe de visita técnica realizada el 6 de agosto de 2018 a la bodega de almacenamiento de núcleos de exploración propiedad de Gaia Energy Investments en el municipio de Samaná - Caldas; en la cual se realizaron medidas de tasas de exposición que fuesen generadas por los núcleos con contenido de uranio en la bodega de almacenamiento y se tomaron muestras de agua en el tanque de recolección y distribución de agua de la vereda en cuestión y drenajes o vertimientos cercanos (2); dentro del informe presentado se comunica que la visita realizada fue acompañada por personal de la Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Minas, Gaia Energy Investments y personas de la comunidad de San Juan, municipio de Samaná. Como parte de las conclusiones de dicho informe, se expresa que: - “...los resultados mostrados en las tablas 1 y 2, los valores medidos de las tasas de exposición en la bodega de almacenamiento y en las muestras de agua del tanque de recolección y distribución, se encuentran dentro del mismo orden de magnitud del FN fondo natural de radiación. Es decir, dentro de los niveles normales de radiación natural (...)”.

“(...) De lo anterior se puede conceptuar que no habría riesgo de irradiación, ni contaminación del público en general a no ser que se tenga contacto directo y prolongado con los núcleos...”. Lo anterior teniendo en cuenta que estas son funciones del Ministerio de Minas y Energía; los cuales abarcan funciones tales como: “Garantizar la gestión segura del material radiactivo del país mediante la inspección, vigilancia, control y licenciamiento de las operaciones con material radiactivo en el territorio nacional, minimizando los riesgos para la población y el medio ambiente”.

-¿Qué actividades ha realizado Corpocaldas para evitar, vigilar u ordenar que estos núcleos de perforación de uranio permanezcan fuera del alcance de la comunidad?

De acuerdo con el Decreto 070 de 2001 artículo 3º establece que es función del Ministerio de Minas y Energía adoptar la política nacional en materia de energía nuclear y gestión de materiales radiactivos; regular, controlar y licenciar a nivel nacional todas las operaciones concernientes a las actividades nucleares y radiactivas; velar porque se cumplan las disposiciones legales y los tratados, acuerdos y convenios internacionales relacionados con seguridad nuclear, protección física, protección radiológica y salvaguardias; que el numeral 14 del artículo 5º ibídem establece que es función del Ministro de Minas y Energía: “dictar las normas y reglamentos para la gestión segura de materiales nucleares y radiactivos en el país y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de protección radiológica y seguridad nuclear”. Por lo anterior y en concordancia con el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011; “…Funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito” se remitió el caso a la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Nacional y al Grupo de Asuntos Nucleares del Ministerio de Minas y Energía en atención a las solicitudes de la comunidad del Corregimiento de Berlín; los cuales abarcan funciones tales como: “Garantizar la gestión segura del material radiactivo del país mediante la inspección, vigilancia, control y licenciamiento de las operaciones con material radiactivo en el territorio nacional, minimizando los riesgos para la población y el medio ambiente”.

-¿Cuenta la bodega de núcleos con contenido de uranio con vigilancia permanente y cerramiento adecuado?

Tal como se mencionó en el punto anterior la Dirección de Asuntos Nucleares del Servicio Geológico Nacional y el Grupo de Asuntos Nucleares del Ministerio de Minas y Energía tienen funciones de “Garantizar la gestión segura del material radiactivo del país mediante la inspección, vigilancia, control y licenciamiento de las operaciones con material radiactivo en el territorio nacional, minimizando los riesgos para la población y el medio ambiente”, por lo cual se remitió el caso a dicha dependencia.

-¿Cuál es el estado de los cauces cercanos al yacimiento de uranio en el corregimiento de Berlín, municipio de Samaná, luego de las actividades llevadas a cabo por la empresa Gaia?

Corpocaldas en atención a solicitudes anónimas relacionadas con vertimientos residuales de perforaciones para exploración de Uranio en el Corregimiento Berlín, Vereda San Juan Alto, Municipio de Samaná; realizó visita técnica el día 08 de enero de 2020 a la zona de influencia con el fin de verificar las condiciones actuales y definir los diferentes riesgos que se han generado, por lo que se realiza un muestreo puntual, en la plataforma de exploración, aguas arriba y aguas abajo de la Quebrada Santa María para así establecer las modificaciones del medio. De acuerdo con las inspecciones ejecutadas en campo se realiza la medición de variables in situ, de acuerdo con los protocolos y procedimientos establecidos por el Laboratorio Ambiental de Corpocaldas, sobre la fuente hídrica y el pozo de exploración de uranio (plataforma de exploración), con el fin de conocer la dinámica y las características físicas del medio, adicionalmente los resultados de las variables de calidad. De acuerdo a lo observado en campo y en los análisis de laboratorio realizados las condiciones de calidad de la Quebrada Santa María presuntamente son buenas, ya que no presentan características físicas como olor, color y apariencia (grasas y aceites) propias de fuentes contaminadas producto de la influencia antrópica. No obstante, el pozo de exploración (plataforma de exploración de Uranio), sobre la zona de influencia presenta una apariencia blanca y un olor fuerte, producto de la presencia de carbonatos de calcio y sulfuro de hidrógeno respectivamente. La presencia de iones calcio y carbonatos en aguas subterráneas es muy común producto de las características de difusión en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, los cuales al final se precipitan debido a la alteración del equilibrio químico al que se encuentran en los niveles freáticos.