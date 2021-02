Unos concejales de Manizales se independizan y otros se acercan al gobierno

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Lo dinámica que puede ser la política se está viendo en el Concejo de Manizales, donde tres concejales que pertenecían a las bancadas de gobierno se declararán en independencia, y un liberal, que es de la oposición, dicen que se acerca al gobierno.

Las movidas se vienen observando desde la semana pasada, con la elección de presidentes de las comisiones permanentes.

Arrancó la Segunda o de Presupuesto, cargo para el que estaban Diego Tabares Prieto (Conservador) y Orlando Quiceno Gallego (Cambio Radical), que votaron el año pasado a favor de la Administración; aunque los conservadores, como dice Luis Gonzalo Valencia González (que también es de esta Comisión), deben estar en independencia según directrices del Partido. Pertenecen a ella además Jhonnyer Fernando Bermúdez Martínez (la U) y Héctor Fabio Delgado Londoño (Liberal).

Indican que Tabares, que lleva un año en el Concejo, quería llegar, pero Quiceno, que lleva tres periodos, se adelantó en lobby y se llevó la Presidencia argumentando que era más conveniente su experiencia. Tabares quedó de vicepresidente.

El lío de la Tercera

Lo que fue la elección de presidente de la Comisión Tercera o de entidades Descentralizadas (Invama, Aguas de Manizales, Emsa -Lotería de Manizales-, Instituto de Cultura y Turismo, entre otras) hay dos versiones.

En esta Comisión se encuentran: John Hemayr Yepes Cardona (Partido Verde), Jorge Eliécer Galeano Hernández (Conservador -que también vota con las bancadas de gobierno-), Christian David Pérez Holguín (ASI -que fue de gobierno), Julián Andrés García Cortés (Partido Verde -que siendo del partido del alcalde, vota independiente) y Víctor Hugo Cortés Carrillo (Liberal).

Unos concejales coinciden en que desde el año pasado Cortés y García dijeron apoyar a Pérez; es decir que con el voto propio eran tres de cinco a su favor, pero por sorpresa el liberal votó por Galeano.

“No tenía ningún acuerdo con Pérez, él me buscó el año pasado para que lo apoyara y le dije que sí. Hablamos de debates de control político que nos parecen importantes. Voté por él”, sostiene García.

Cortés, por su parte, asegura que no se había establecido acuerdo. “Pedí como condición para que ellos no sigan expresando que son independientes, que armáramos un solo frente para trabajar por ciudad. Tratamos de hacer una reunión, pero nunca se hizo”.

Al preguntarle por los independientes, Cortés menciona que son Julián Andrés Osorio Toro (Centro Democrático), Martín Sierra Quiroz (Colombia Renaciente) y Pérez que se desligaron del gobierno.

“Las diferencias y dificultades que tienen ellos entiendo son por algunos aspectos de ciudad; pero, no me consta, que también había inconvenientes por el maltrato que fueron objeto de Carlos Mario -alcalde de Manizales-, por la no atención con espacios burocráticos. Uno no puede decir que los va a acompañar solo para unos beneficios. Ellos no han querido sentarse con los que estamos en oposición y por eso es difícil haber hablado de acuerdos. Asistí a una reunión este año en la que manifesté que sí lo apoyaba, pero lo supedité a que teníamos que hacer esa reunión”, expresa Cortés.

Asegura que el concejal Galeano hizo unos compromisos para permitirle hacer unos debates y por eso decidió acompañarlo. “No estoy con la bancada de gobierno, no estoy con el alcalde. Mi ejercicio es de oposición y así lo haré ver en los debates”. Concejales que critican a este liberal estarán atentos a cómo será su votación.

Buscan independencia

Fotos | Archivo | LA PATRIA

Christian Pérez (ASI)

“Quería presidir la Comisión Tercera para tener libertad de hacer unos debates importantes de ciudad que sé el presidente del Concejo (John Hemayr Yepes, del Partido Verde) no los va a programar por ser de bancada de gobierno. No era para poner palos en la rueda. Vamos a declararnos en independencia los tres (él, Martín Sierra y Julián Osorio), las sesiones extraordinarias empezarán posiblemente este jueves y estaremos radicando las cartas de independencia mañana. El Concejo debe tener espacios más reflexivos, hacer ver los errores por la forma como está gobernando Carlos Mario. Hoy a la ciudad le sirve más una bancada independiente que estar articulados en cualquiera de los extremos. Ni fanáticos con la oposición ni con el gobierno”.

Julián Osorio (Centro Democrático)

“Me declaré en independencia desde septiembre del 2020, voto lo que considero positivo para la ciudad. Martín Sierra radicó su carta de independencia la semana pasada. Hoy trataré de entrar en la pugna por la presidencia de la Comisión Primera o del Plan. Mi meta es darles garantías a todos los partidos y no engavetar proposiciones. Es una vergüenza que el alcalde nos haya dicho el año pasado, por no haber votado a favor el proyecto de presupuesto, que lo hicimos porque no estábamos recibiendo dádivas. Mi pregunta es que si un concejal que le vota positivo es porque las está recibiendo. Nunca le he ido a pedir un puesto y nunca me venderé por un puesto”.

Martín Sierra (Colombia Renaciente)

LA PATRIA lo llamó varias veces ayer a su celular, pero no respondió.

Liberal con el gobierno

Hernando Marín

“El año pasado a todos los concejales de la Comisión Tercera les di garantías como presidente. Fue la Comisión que más sesiones tuvo. La de la ERUM la propuso un miembro que no era de la Comisión (Víctor Cortés) y no se hizo porque ya era fin de año. Frente a la bancada, he actuado siempre bajo mis principios y el conocimiento y aval del presidente del Directorio Liberal, senador Mario Castaño. También tengo derecho a mi libre expresión y votación. Me considero concejal independiente, porque el Partido me ha dado las garantías para actuar así”.

La elección de hoy

Hoy a partir de las 8:00 a.m.será la elección de presidente de la Comisión Primera o del Plan, en la que están los concejales Adriana Arango Mejía (Partido Verde), César Augusto Díaz Zapata (Liberal), Julián Andrés Osorio Toro (Centro Democrático), Martín Sierra Quiroz (Colombia Renaciente) y Andrés Sierra Serna (MIRA).

Queda pendiente la elección de presidente de la Comisión Cuarta o de asuntos éticos, en la que están los concejales Henry Gutiérrez Ángel y Juan Manuel Marín López (la U) y Hernando Marín (Liberal).