Una vía que divide y es riesgo en Calle Larga (Risaralda)

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La comunidad rural de Calle Larga, en el municipio de Risaralda, fue partida en dos. Los cercanos a la Estación de Policía de Las Margaritas los llaman los de El Palo, y los de más abajo, cruzando la carretera, son los de Calle Larga. Antes eran un solo caserío que en metros lineales hacían honor a su nombre.

En donde se parte el sector Calle Larga es la nueva vía del Túnel de Tesalia de la Concesión Pacífico Tres que ahora tensiona a papás y a mamás de estudiantes del colegio Francisco José de Caldas en su sedes La Pradera y General Santander.

Los alumnos ajustan dos meses sometidos a los rugidos de los carros a alta velocidad que pasan a cerca de 80 kilómetros por hora en una vía que aún no ha sido inaugurada.

Es jueves a las 6:20 a.m. Pasan camionetas, camiones, incluso pasa un bus. Los primeros en cruzar la vía son los estudiantes de bachillerato, quienes esperan con precaución sobre la berma. Yeimi de inmediato reclama: "Es un peligro porque pasan a mucha velocidad las camionetas de Pacífico que trabajan por acá y no reducen la velocidad para el paso de personas de Calle Larga. Hay señales de tránsito, pero eso no lo respetan".

Con otros estudiantes Yeimi intenta cruzar, alza su mirada a través de dos morros ubicados en una curva de la vía. Percibe seguridad y atraviesa con rapidez las dos calzadas. Luego caminará por unos 20 minutos hasta la vereda Betania en donde los recogerá el transporte escolar hacia la sede principal.

Antes de que comenzaran las obras ningún niño de la escuela debía cruzar vías de alto flujo. Pasaban por la cancha, que estaba en lo que hoy es la vía de Pacífico Tres. Un espacio que fue reclamado durante cuatro años por la comunidad de Calle Larga (Ver Disputa por la cancha).

Del caserío, que tiene 136 casas y unos 500 habitantes, cruzan todos los días la nueva vía, lo hacen a pie, en motos, en carros, incluso lo hacen las vacas que pasan más acompañadas que los estudiantes: tienen dos hombres que las arrean y las vigilan y una oportuna señal de pare usada por ellos.

Morros

Los dos montículos hechos con la tierra de la antigua cancha de Calle Larga no dejan ver los carros que vienen, el cruce está en una curva y la cebra peatonal a unos 10 metros. Ni la cebra ni ver bien frenarán los accidentes que ya ajustan tres desde el inicio de la construcción del túnel, en los que resultaron heridos un joven y dos adultos.

"Así pasemos por la cebra no vemos cuando vienen los carros. Además no solo pasamos nosotros, también personas de la tercera edad. Antes no teníamos ningún problema para pasar", expresa Daniel, quien pasa después del grupo de Yeimi.

Hay mamás como Lina Arredondo que acompaña a su hijos cada mañana, hace el cruce en su moto: "Hay muchachos que pueden ser descuidados y así pasan la vía. Por la alternancia no pasan todos, pero cuando sea presencialidad completa serán unos 150 niños. Tenemos la culpa por existir aquí".

Jimena Ruiz, líder comunitaria, agrega: "Me han dicho que no pueden hacer reductores cada 4 kilómetros para una vía para andar a 100 km/h. Pedimos un puente y nos han dicho que vale unos mil millones de pesos y no da en términos de costo y beneficio. Primero la vida no es importante para ellos y dicen que la gente no usará el puente peatonal. Nos tratan como a los nadie".

"No me parece bien este cruce porque los carros no respetan la cebra y de pronto nos atropellan". Erik Sebastián.

No priorizados

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) respondió: El sector hace parte de la UF 2 (variante de Tesalia) del proyecto Pacífico Tres, que comprende la construcción de 24 km de calzada nueva. A la fecha esta UF registra un avance del 99,62%, no ha sido recibida al Concesionario y se encuentra en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Es precisamente en el marco de ese proceso, que se verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales. Una vez recibida la obra se visibilizará la solicitud de la comunidad".

Alcalde de Risaralda

Juan Carlos Cortes, alcalde de Risaralda, indica que desde el inicio la vía fue planteada por sector de Calle Larga:

"El centro poblado se parte en dos. Cuando se le pide a Pacífico Tres la construcción del puente peatonal dice que no está dentro de sus obligaciones contractuales hacer este tipo de obra. Ellos descartan que se pueda realizar. Hace tres semanas realizamos una reunión con la ANI, expresamos el problema de la comunidad. Dicen que analizarán la posibilidad, pero no nos dan una solución en concreto. Esto nos preocupa mucho, porque se han generado accidentes y la gente cruza de un lado a otro y la Concesión pone una pantalla gigante para que disminuya su velocidad, pero la gente no hace caso. También hicimos reclamación por el peaje y otros temas ambientales".

Disputa por la cancha

En cuatro años de la disputa por recuperar la cancha han muerto cuatro líderes comunitarios por diferentes circunstancias, un indicador del paso del tiempo para los habitantes de Calle Larga.

"Logramos que con la Universidad de Caldas se hiciera un diseño participativo sobre cómo se quería la cancha. Nos decían desde Pacífico Tres que ellos son constructores, solo ejecutamos un presupuesto y un proyecto", expresa Jimena Ruiz, líder comunitaria.

Alison Herrera, 10 años

Es un peligro porque pasan muchos carros.

Maité Saucea, 6 años

Me da miedo que lo atropellen a uno. Cuando paso miro para abajo y para arriba.