Tarea en Manizales: Tener vacunados a 12 mil niños a diciembre contra diversas enfermedades

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA I Manizales

Vamos a empezar por la ventaja de vacunar a los niños. Lorena González, coordinadora del Plan Ampliado de Inmunización (PAI) de la Secretaría de Salud de Manizales, lo resume en que es la manera de evitar el desarrollo de una o varias enfermedades infecciosas, que son prevenibles con biológicos.

El PAI es un programa con el cual se inmunizan a miles de niños contra la difteria, el tétano, la poliomielitis, la hepatitis y otras. Sin embargo, las cifras actuales muestran porcentajes bajos de cobertura en Colombia, incluida la capital de Caldas.

En el país son 21 biológicos los que se tienen para la prevención de 26 enfermedades. Están dirigidos a menores de 5 años, mujeres en edad fértil, población mayor de 60 años y grupos especiales de riesgo.

Con la coordinadora del PAI en Manizales miremos las cifras, que preocupan. “A agosto debíamos estar por encima del 63% en la ciudad. Sin embargo, la vacunación en menores de 1 año está en 56%; en los de 1 año, en 49%; y en los de 5 años, en 60%”.

El único rango que supera el 63% es el de recién nacidos, que va en el 82%. “Eso es porque el bebé nace y de una vez le aplican la dosis en la clínica. Cuando ya están en la casa y deben seguir el esquema, a la familia se le olvida o le da pereza”.

La situación también alerta en Colombia. Con corte a julio, el porcentaje de vacunación debía estar por encima del 55%. Y el promedio está por debajo. Por eso, las campañas nacionales como las de agosto y la de ayer.

Desafíos

Lorena explica: “Tendremos que intensificar la búsqueda de los niños que, por ejemplo, en agosto y septiembre no se vacunaron. Los debemos inmunizar en septiembre, octubre y noviembre”.

Sobre la meta ideal indica que se debe llegar a estar por el 95% en cada biológico. Eso es lo que denomina cobertura útil, que por cada 100 niños, 95 estén vacunados y protejan a esos otros cinco. Ese es el reto del país a diciembre. Para la capital caldense significa tener inmunizados a 12 mil infantes, a esa fecha.

Doña Hilda tiene tres hijas, de 3, 15 y 17 años. Comenta: “Fui, en un comienzo, muy juiciosa con los esquemas”. Reconoce haber sentido luego cierta desconfianza ante las vacunas por considerar que pueden ser agresivas y generadoras de otros males en los bebés.

Sin embargo, su concepto ha ido cambiando y hace tres meses, con la campaña nacional contra el sarampión y la rubéola, hizo vacunar a la menor.

La señora, que trabaja en confecciones, recuerda: “Fui a una cita médica y de una vez la vacunaron. Me dijeron que la podía seguir llevando para completar el esquema. Vi que realmente no genera ningún cuadro adverso y voy a continuar”.

Con la covid

El impacto en la carga a los servicios de salud generados por la pandemia, también alcanzó los procesos de vacunación regular a pesar de que continuó la aplicación de los biológicos.

La Secretaría de Salud define que la prestación de servicios ha sido subóptima. Con eso quiere decir: “En razón a que los beneficiarios no han podido o no han estado dispuestos a acceder a los servicios”. Eso, precisamente por la presencia del virus.

Por eso, los gobiernos locales, regionales y nacionales han adelantado campañas masivas, como la de agosto contra el sarampión y la rubéola. “La intensificación de vacunación y las actividades de generación de demanda son una prioridad”, indica Salud de la capital caldense.

Colombia cuenta con 2.976 puntos de inmunización públicos y privados, los cuales disponen de los biológicos suficientes para todos los días de vacunación gratuita. En el infográfico encontrará los sitios habilitados en Manizales.

Otras

El esquema incluye inmunización para personas de más edad. Por ejemplo, para las niñas de nueve años está la del virus del papiloma humano, que es contra el cáncer de cuello uterino.

Doña Hilda tiene inquietudes en este caso. “ A mi hija de 17 años ya la vacunaron con una campaña que hicieron en el colegio. La de 15 aún no, porque no sé si es gratis”.

Indica que ella es consciente del riesgo que tiene ante esta enfermedad. “Averigué y me dijeron que por cada dosis nos cobraban 78 mil pesos y no tenemos. Sugiero que a todas las mujeres de Manizales nos hagan campañas gratis de vacunación contra el papiloma”.

La coordinadora del PAI respondió la inquietud de la señora. “La vacuna del papiloma, en el esquema, es para menores de 9 a 17 años, hasta ahí es gratis. Las mayores de edad sí la deben comprar”.

La funcionaria concluyó que no hay razón para que deje de vacunar a los niños. 1. Hay puntos de vacunación abiertos de viernes a sábado. 2. Es un derecho y es gratis. 3. Evitan 26 enfermedades. 4. Salvan vidas.

Esenciales

Claudia Milena Cúellar, subdirectora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, indica lo siguiente:

Por la vida

"Las vacunas son esenciales. No solo protegen a su hijo de enfermedades mortales salvando vidas, como la poliomielitis, el tétanos y la difteria, sino que también mantienen seguros a otros niños al eliminar o reducir en gran medida las enfermedades peligrosas que solían transmitirse de un niño a otro".

Calendario, clave

“Es importante cumplir con el calendario en la aplicación de vacunas que hacen parte del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), porque ayuda a protegerlos de enfermedades prevenibles lo antes posible y de manera segura".

Por la edad

“Colombia cuenta con un calendario de vacunación donde se conoce el momento y qué vacunas deben recibir sus hijos de acuerdo con su edad, con lo cual se protegen durante toda la vida”.

Momentos oportunos

“Respaldado por investigaciones científicas, el momento y el espaciamiento de las vacunas están configuradas para trabajar con el sistema inmunológico de los niños en edades y momentos específicos”.

Las nuevas

“El Ministerio de Salud, sociedades científicas y equipos de expertos revisan periódicamente las últimas investigaciones científicas para la inclusión de nuevas vacunas y realizar los cambios necesarios en el calendario de vacunación”.

Las defensas

"Las vacunas son productos biológicos que sirven para prevenir enfermedades infecciosas activando nuestro organismo, eso para que desarrolle defensas específicas contra ellas. Ponen en marcha las defensas naturales del organismo y, de ese modo, reducen el riesgo de contraer enfermedades".

El esquema para prevenir

RECIÉN NACIDO

Vacuna: BCG

Dosis: Única

Enfermedad que previene: Meningitis tuberculosa

Vacuna: Contra la hepatitis B

Dosis: Recién nacido

A LOS DOS MESES

Vacuna: Contra difteria, tosferina, tétanos (DPT)

Dosis: Primera

Vacuna: Haemophilus influenzae, tipo b (hib)

Dosis: Primera

Lo que previene: Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae, tipo b (hib)

Vacuna: Contra la hepatitis B

Dosis: Primera

Vacuna: Polio, contra la poliomielitis

Dosis: Primera

Vacuna: Rotavirus

Dosis: Primera

Lo que previene: Diarrea por rotavirus

Vacuna: Neumococo

Dosis: Primera

Lo que previene: Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia

A LOS 4 MESES

Vacuna: Contra la difteria, tosferina, tétanos (DPT)

Dosis: Segunda

Vacuna: Haemophilus influenzae, tipo b (hib)

Dosis: Segunda

Lo que previene: Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae, tipo b (hib)

Vacuna: Contra la hepatitis B

Dosis: Segunda

Vacuna: Polio, contra la poliomielitis

Dosis: Segunda

Vacuna: Rotavirus

Dosis: Segunda

Lo que previene: Diarrea por rotavirus

Vacuna: Neumococo

Dosis: Segunda

Lo que previene: Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia

A LOS SEIS MESES

Vacuna: Contra la difteria, tosferina, tétanos (DPT)

Dosis: Tercera

Vacuna: Haemophilus influenzae, tipo b (hib)

Dosis: Tercera

Lo que previene: Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae, tipo b (hib)

Vacuna: Contra la hepatitis B

Dosis: Tercera

Vacuna: Polio, contra la poliomielitis

Dosis: Tercera

Vacuna: Influenza estacional

Dosis: Primera

Lo que previene: Enfermedad respiratoria por virus de influenza

A LOS SIETE MESES

Vacuna: Influenza estacional

Dosis: Segunda

Lo que previene: Enfermedad respiratoria por virus de influenza

A LOS 12 MESES

Vacuna: Contra el Sarampión, rubéola, paperas

Dosis: Primera

Vacuna: Contra la varicela

Dosis: Primera

Vacuna: Neumococo

Dosis: Refuerzo

Lo que previene: Neumonía, otitis, meningitis y bacteriemia

Vacuna: Contra la hepatitis A

Dosis: Única

A LOS 18 MESES

Vacuna: Difteria, tosferina, tétanos (DPT)

Dosis: Primer refuerzo

Lo que previene: sarampión, rubéola, paperas

Vacuna: Polio, contra la poliomielitis

Dosis: Primer refuerzo

Vacuna: Contra la fiebre amarilla

Dosis: Única

----------------------------------------------------------

A LOS 5 AÑOS

Vacuna: Difteria, tosferina, tétanos (DPT)

Dosis: Segundo refuerzo

Lo que previene: Sarampión, rubéola, paperas

Vacuna: Polio, contra la poliomielitis

Dosis: Segundo refuerzo

Vacuna: Contra el Sarampión, rubéola, paperas

Dosis: Refuerzo

Vacuna: Contra la varicela

Dosis: Refuerzo

---------------------------------------------------------

NIÑAS A LOS 9 AÑOS

Vacuna: Virus del Papiloma Humano

Primera dosis: Fecha elegida

Segunda dosis: Seis meses después de la primera dosis

Lo que previene: Cáncer de cuello uterino

Ver sitios de vacunación en www.lapatria.com

Sitios permanentes

Los siguientes lugares tiene dispuestos la Secretaría de Salud para vacunación de niños:

- Corporación Mi EPS Eje Cafetero

Lunes a viernes de 7:30 am a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5 pm, y sábados de 7:00 a.m. A 12:00 m.

Avenida Santander. Carrera 23 No. 70ª – 94

- IPS Viva 1A sede Centro

Lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m. y los sábados de 7:00 a 3:00 p.m. Calle 25 No. 21 – 34

- IPS Viva 1A sede Laureles

Lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m. y los sábados de 7:00 a 3:00 p.m.Avenida Kevin Ángel No. 64ª - 80 Edificio Laureles del Río. Locales 201 y 202

-

Clínica La Toscana

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez. Avenida La Sultana. Carrera 17 con calle 67 esquina.

-

Interconsultas

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 pm jornada continua, y los sábados de 7:00 a.m. A 12:00 m. Calle 57 # 24 a - 46 sede 2

-

Assbasalud El Prado

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 pm. Carrera 32 No. 48I - 21

-

Assbasalud San José

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 pm. Calle 30 No. 15 - 17

-

Assbasalud El Bosque

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 pm. Calle 12 No. 29 - 26

Assbasalud La Asunción

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:30 pm. Calle 51b con carrera 15b

-

Laboratorio Clínico Caldas

Lunes a viernes de 7:30 a.m. A 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p.m. Sábados de 7:00 a.m. a 12 m. Calle 21 N 23-22 Consultorio 203, edificio Atlas.

-

IPS Virrey Solís sede Centro

Lunes a viernes de 6:40 a.m. A 6:00 p.m. jornada continua y

los sábados de 7:20 a.m. A 12:00 m. Carrera 22 No. 25- 19,

locales 103 y 104.

-

IPS Sinergia Global Salud

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. A 12:00 m. Carrera 24 No. 51 – 02, local 2.

-

IPS Confa Salud de la 50

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. A 12:00 m- Carrera 25 con calle 50.

-

IPS Confa Salud San Marcel

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. A 12:00 m. Carrera 30 No. 93 – 25

-

Centro Médico Sanitas

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Sábados de 7:00 a.m. A 4:00 p.m. Carrera 24 No. 64 – 35

-

IPS Universitaria

Lunes a viernes de 7:30 am 12:00 m. y de 1:00 p.m. A 4:00 p.m.

Carrera 25ª No. 62 06.

-

Clínica Santillana

Lunes a viernes de 8:00 a.m. A 12:00 m. y de 1:00 p.m. A 4:00 p.m. Carrera 24 N° 56-50. Solo contra sarampión-rubeola e influenza, adultos y pediátrica.