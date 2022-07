"Si se hace esta tarea bien, abrirá muchas posibilidades": Mauricio Lizcano, coordinador de la Comisión de Empalme de Petro

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El presidente electo, Gustavo Petro, aceptó que entre los designados en la Comisión de Empalme con el saliente Gobierno, de Iván Duque, podrían estar miembros de su gabinete. Ahí se encuentra Mauricio Lizcano, quien asegura que su labor es solo técnica.

Lizcano fue senador de la U y renunció a este Partido para crear en Caldas Gente en Movimiento, que apoyó a Petro a la Presidencia. Sobre su designación en la Comisión de Empalme dice que fue una sorpresa y un honor que le hace.

"Creo que es un reconocimiento a mis estudios de maestría en la Universidad de Harvard y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT); mis conversaciones con él nunca fueron de acuerdos políticos, ni de puestos. Hemos hablado de ciencia y tecnología y creo que eso fue lo que valoró".

La Comisión

- ¿Qué deben hacer los miembros de la Comisión de Empalme y cuándo darán su informe?

Coordinamos el empalme nacional que no es una rendición de cuentas, sino identificar la información y las prioridades para los primeros 100 días de gobierno del presidente. Ver qué de lo del presidente Duque sirve, qué no sirve y qué hay por construir. Rojo, donde hay problemas; verde, lo que se debe continuar, y gris, lo que se debe construir. Son 23 sectores con sus coordinadores, 11 mesas transversales, 190 entidades; estamos coordinando un equipo de unas 2 mil 500 personas, y vamos a empezar con un tema regional. El informe final se tendrá para el 1 de agosto.

- Petro anunció que va a centrarse en las regiones, ¿cómo encaja ahí el trabajo de la Comisión?

La gente en las regiones va a ser parte del empalme, porque empezaremos a hacer diálogos regionales para identificar las necesidades frente al Gobierno nacional. El presidente Petro me ha pedido que no sea solo un tema de gobierno, sino de comunidad, de sociedad. Le voy a presentar un plan y creo que esta semana empezaremos la labor, que según él será la antesala para los diálogos regionales.

Posibilidades

- Se dice que usted podría ser un ministro del Gobierno Petro, quizá el de las TIC, ¿ha tenido algún ofrecimiento para este cargo o para otro?

Ninguno. Con él tengo es un acuerdo en el tema de empalme, y nombramientos de empalme no significan nombramientos en el Gobierno. Tengo comunicación casi permanente con él, pero está dedicada solo a hacer un buen empalme, que es histórico porque por primera vez en Colombia es entre un gobierno de derecha y uno de izquierda, y hay que hacerlo con toda la capacidad técnica. Como dice Arturo Pérez-Reverte en la novela La reina del sur, "del futuro, cuando llegue", hay que concentrarnos ahora en hacer bien la primera tarea, y si se hace bien, creo que abrirá muchas posibilidades.

- ¿Pero le gustaría si fuese el Mintic o qué otro cargo?

Aquí hay un solo jefe: el presidente Petro, y no puedo imponerle la agenda, ni más faltaba. Con él no funciona con aspiraciones, es el único que puede decidir. Estaré listo para lo que considere.

- ¿Qué se sabe del gabinete nacional?

No estoy en el tema de nombramientos, estoy en el empalme. La única persona autorizada y que sabe a quién va a nombrar y cuándo es el presidente.

- ¿No están muy relacionados los coordinadores sectoriales de la Comisión de Empalme con el gabinete, como lo reconoció Petro?

En principio no. Hay un acuerdo entre nosotros, que nombramiento en empalme no significa nombramiento en el Gobierno. Seguramente en algunas cosas habrá coincidencias, pero no producto del empalme, sino de las decisiones del presidente.

Nada será igual

- Había y hay temor por lo que puede venir para el país con Petro, ¿usted que dice?

No hay nada que temer. Las decisiones del presidente en estos primeros 15 días son de confianza: conversación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; gran acuerdo nacional; reunión con Rodolfo Hernández; reunión con el expresidente Álvaro Uribe; la mayoría de partidos ya están en la coalición mayoritaria -la U, Liberal, Conservador, Verde-, tiene ya una coalición de por lo menos 80 senadores. El presidente Petro es de cambio y las cosas no van a seguir igual, la gente votó por el cambio y él lo tiene claro, pero no hay nada qué temer, lo va a hacer con toda la responsabilidad pensando en los intereses del país.

- ¿Cúales serán los cambios más esenciales de los primeros 100 días del gobierno Petro?

Tenemos un protocolo de comunicación en el empalme, y es que no vamos a hablar de temas técnicos hasta el final o hasta que el presidente lo autorice.

- ¿Qué se ve haciendo a partir de agosto cuando termine el Comité de Empalme?

Insisto, como dice Pérez-Reverte en la novela La reina del sur, "del futuro, cuando llegue". Al final del día tomaré las decisiones de acuerdo al país, a la estrategia del presidente y que sean temas en los que me sienta cómodo y crea que pueda aportar. Esperemos qué va a pasar.

De Caldas

* ¿Quién tomará las riendas de Gente en Movimiento?

"Hay un equipo muy sólido, está Wilder Escobar -representante a la Cámara electo-, Manuel Correa, Jhonnier Bermúdez y otros líderes en los municipios que ya tienen madurez y liderazgo para asumir las riendas. Llevamos casi 16 años tomando decisiones, ganando elecciones, y son un equipo serio. Por ahora no me he desligado porque no soy funcionario público. Mi papá, Óscar Tulio Lizcano -representante a la Cámara saliente-, continuará vinculado de alguna manera".

* En el Pacto Histórico en Caldas no lo reconocen, ¿qué piensa?

"Tienen razón en parte, no soy del Pacto Histórico. Entré a acompañar la campaña de Petro por un acuerdo programático que hicimos por Gente en Movimiento, pero ya estamos construyendo un frente amplio por la paz, del que hago parte. Les digo que estén tranquilos, que el presidente Petro sabe quién le ha ayudado en los últimos 20 años, ellos van a ser los protagonistas del Gobierno".

* ¿Siendo de un partido de derecha, cómo le va acompañando un gobierno de izquierda?

Muy cómodo. No estoy ejerciendo una militancia, mi militancia es de centro. No he cambiado mis ideas y el presidente Petro lo sabe.