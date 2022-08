Seis alcaldes, tres de Caldas, entre ocho nuevas Marionetas capturadas

LA PATRIA | Manizales

Les llegó el momento a seis alcaldes mencionados en el proceso de Las Marionetas para responder sobre su presunta participación en la red de corrupción que para las autoridades encabeza el senador Mario Castaño Pérez. Servidores de policía judicial capturaron a ocho personas en el país.

Los privados de la liberad, que hoy serán presentados ante un juez de control de garantías, están relacionados en una declaración de Nova Lorena Castaño, quien busca beneficios. Ella era la lobista del senador (ver recuadro Nova Lorena, la que cantó).

En Caldas, la redada de ayer contra los nuevos vinculados formalmente a las investigaciones comenzó en La Merced, donde la Sijín detuvo al alcalde Jhónatan Vásquez Duque, a primera hora de la mañana.

Las menciones que se le hacen dentro del proceso tienen que ver con el programa Sacúdete al Parque y una cancha sintética. De inmediato lo transportaron a Manizales para luego llevarlo a Bogotá, donde lo reunirán con los demás.

Posteriormente los funcionarios se dirigieron a Aguadas, donde ubicaron en el parque a Diego Fernando González. También detuvieron a dos funcionarios de su administración.

Mientras movilizaban a los alcaldes del norte hacia la capital de Caldas, en esta ciudad el CTI capturó al mandatario de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal, a la salida del Edificio Cumanday.

A los detenidos en Caldas se sumaron los alcaldes de Suárez (Cauca), Ronal Villegas; Gloria Stella Raigoza, de Alcalá (Valle), y Medardo Ortega, de Armero Guayabal (Tolima).

Las otras capturas se habrían materializado en otras regiones. Se recuerda que el 19 de julio las autoridades capturaron al alcalde de Balboa (Risaralda), Huberto Vázquez Vázquez, involucrado en el mismo entramado de corrupción.

Al agua

Todas estas capturas se desprenderían de los beneficios que a través de la figura del principio de oportunidad buscan los señalados Nova Lorena Cañón Reyes y Santiago Castaño Morales, quienes aportan información valiosa a la Fiscalía a cambio de que cese la acción penal en su contra. El ente acusador ya pidió audiencia ante un juez de control de garantías de Bogotá para presentar este acuerdo y buscar que sea avalado. Quedó para el 29 de agosto. Estos dos capturados serían los que echaron al agua a los detenidos de ayer.

Las Marionetas

La banda Las Marionetas operó entre el 2020 y el 4 de marzo de 2022, dedicada a exigir y recibir beneficios económicos de particulares con el fin de dirigir la contratación pública y favorecerlos en varios proyectos ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la entidad Proyecta Quindío, Ministerio del Deporte, Ministerio del Interior, DISPAC – La energía del Chocó, GENSA S.A, y las gobernaciones de Caldas, Chocó y Risaralda.

De igual forma en las alcaldías de Aguadas (Caldas), Alcalá (Valle del Cauca), Armero Guayabal (Tolima), Balboa (Cauca), Belén de Umbría (Risaralda), Chinchiná (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), Neira (Caldas), Condoto (Chocó), La Merced (Caldas), Marmato (Caldas), Nuquí (Chocó), Pácora (Caldas), Palestina (Caldas), Piendamó (Cauca), Pueblo Rico (Risaralda), Quibdó (Chocó), Risaralda (Caldas), Salamina (Caldas), Samaná (Caldas), San José (Caldas), Suárez (Cauca) y Villamaría (Caldas). Según la fiscalía, la banda exigía también dinero a desempleados a cambio de una relación laboral o contractual con la administración, y tras el nombramiento y/o la suscripción de contratos de prestación de servicios, la estructura criminal obligaba a algunas personas nombradas y contratadas a entregar beneficios económicos, e incluso sexuales, para no terminar su vinculación con el Estado.

Nova Lorena, la que cantó

El pasado 12 de junio, LA PATRIA accedió a una audiencia privada donde Nova Lorena Castaño buscaba beneficios y en la que el juez narró algunos apartes de la confesión de esta mujer, señalada como la lobista del senador Mario Castaño. Estos son algunos apartes de lo que dijo ese día.

*Se indicó que ella, bajo juramento y conociendo que en caso de mentir se enfrentaría a un proceso por falso testimonio, salpica al senador Castaño, y también a Juan Carlos Martínez (huye de la justicia), a James Peña Garzón (director ejecutivo de la Fundación Escuela Taller de Salamina capturado), a Pablo Gómez (no se dijo quién es), Gloria Estela Raigosa (alcaldesa de Alcalá) y Daniela Ospina (detenida), entre otros.

*Para dar esta declaración, se explicó en la audiencia, Nova Lorena pidió que la dejaran ver su celular, donde “hay mucha información”. Se rompió la cadena de custodia para extraer el equipo y permitir eso.

*Entre lo leído por el juez se hizo referencia en varias ocasiones a Pablo Gómez, quien según la declaración de esta mujer habría obtenido varias coimas. Se mencionó en varias ocasiones al alcalde de Armero, Medardo Ortega.

*Nova Lorena anotó que sus ganancias llegaron a los 243 millones de pesos. Le indagaron sobre el alcalde de Villamaría, Andrés Aristizábal: “Lo conozco, me lo presentó Mario Castaño, a finales del 2020, en ese municipio. Con él nunca hablamos de porcentajes, ni de puntos, ni de dinero, me escribía para saber cómo iban los proyectos de Sacúdete al Parque. Lo que hice fue preguntarle quién sería el evaluador y si presentó bien la iniciativa. Esa fue aprobada una semana antes de mi captura y no me dieron nada por la gestión. No le comenté a nadie de la solicitud de plata efectuada por Pablo, ni a Medardo, ni al mandatario de Villamaría, ni al senador”.

*”Pablo Gómez me presentó a Mario y dijo que tenía relación de parentesco con el senador, pero no me consta. Pablo era el encargado de hablar con el mandatario de Villamaría —pero no sé de qué—, con la alcaldesa de Alcalá y con la directora del hospital de allá, con el director del hospital de Armero y con el alcalde de Chinchiná. Pablo también definía los porcentajes, cobraba y recibía dinero”.

*“Por la Casa Taller de Salamina obtuvo $ 300 millones, que los dividimos; por la ambulancia de Alcalá, $ 12 millones; y gestionó el anticipo de la contratista Ruth, de Armero, por $ 20 millones, de los cuales me dio $ 10 millones. Al director del hospital de Armero le pidió un anticipo de $ 7 millones, pero se quedó con todo. Pablo organizaba reuniones con mandatarios en Bogotá, por orden de Juan Carlos Martínez y el senador, y me presentaba como asesora de la mamá del presidente Duque. Eran citas individuales, querían saber si podían acceder a predios o vehículos. En eso no pedí plata“.

“La mamá del presidente Duque era ajena a todo, a los pagos del Ministerio de Cultura, a lo de las ambulancias, lo que me iban a dar de Sacúdete. Ella sabía que iba a las gestiones, pero no que Mario me entregaba pagos”.

*En otro aparte, Nova Lorena cuenta que el senador la llamó y le indicó que el alcalde de Armero estaba muy contento porque le aprobaron la ambulancia, y que entonces este mandatario le consignó $ 5 millones en dos tandas; además, que de ese dinero ella se quedó con $4 millones y a Pablo le toco el resto.

“En el segundo semestre de ese año recibí otra ambulancia, Pablo me dijo que nos reuniéramos en Bogotá con Gloria, la alcaldesa de Alcalá, y su esposo. Gloria nos explicó que nos podía pagar 10 puntos (el 10 %) por ese proyecto, ante Minsalud, para la ambulancia de ese municipio. La llevé al Ministerio y salió buscando quién le hiciera el proyecto. Al día siguiente me llamó Pablo Gómez para saber cómo me había ido con Gloria”.

Fotos | Cortesía | LA PATRIA

Momento de la captura al alcalde de Villamaría, Andrés Aristizábal, ayer en Manizales.

Otros datos

Serían ya 21 las capturas de personas vinculadas a Las Marionetas.

En las audiencias preliminares en marzo, la fiscal indicó que se tiene registro de 3 mil 535 llamadas, 2 mil 67 en las que se encontrarían posibles irregularidades. De esas, 985 son en Caldas, en municipios como La Merced, Villamaría, Aguadas, Pácora, Neira, Marmato, Neira, Palestina, Riosucio y Anserma.

En esas mismas se dijo que el actual alcalde Riosucio habría recibido porcentaje en la construcción de una cancha para ese municipio, al parecer, gestionada por el senador Castaño.

*Se proyectó el audio de una llamada sobre las canchas sintéticas. “Eso demora, mientras los escogen a usted. Eso es a dedo allá, estamos pasando la plata de un lado para el otro. Hay que esperar porque van a viabilizar dos: Alcalá y Villamaría. Y quedan todos en la misma bolsa. La otra semana firmamos estadio con grama de Aguadas y a Piendamó lo llamo ahora. Donde podamos meter las manos al fuego nosotros, le hacemos. Qué chimba. Si no nos paramos con esas obras de estabilidad, nunca lo haremos. Que nos quede de a mil (millones) y lo demás para organizarnos a futuro", responde Santiago Castaño a Juan Carlos Martínez.

Riosucio aparece en 37 llamadas de las registradas por la Fiscalía. Villamaría, con 145. Samaná, 110.

Otro de los alcaldes mencionados es el de La Merced, Jhonattan Manuel Vásquez Duque. En una de las llamadas que lee la Fiscalía se habla de una conversación entre Santiago Castaño y Juan Carlos Martínez en la que advierten de varias gestiones que estaban adelantando en ese municipio y con ese alcalde. La Merced es el municipio más mencionado en las llamadas, con 256 registros.

Van cinco meses de la función

Se cumplieron 5 meses y 5 días de este proceso. Este es un resumen de lo que ha ocurrido.

-En marzo detuvieron a nueve personas señaladas de hacer parte de una supuesta red de corrupción que, de manera irregular, se benefició económicamente con contratos en municipios y entidades nacionale. Una más, Jhon Alexánder Sánchez, apodado Pato, se entregó el 7 de marzo. Todos están encerrados.

-La estructura ilegal habría ganado en dos años cerca de 50 contratos, que ascendieron a unos $60 mil millones. Para la Fiscalía, el cabecilla es el reelecto senador caldense Mario Castaño Pérez, del Partido Liberal, detenido el 7 junio por orden de la Corte Suprema de Justicia, para rendir indagatorio.

-Días después le dieron medida de aseguramiento preventiva en la cárcel La Picota, ratificada el 19 de julio, por considerarlo un peligro para la sociedad y el proceso. Mientras tanto, otro de los vinculados, Juan Carlos Martínez, mano derecha del senador, huye de la justicia. A principios de julio, investigadores de la Corte visitaron la Alcaldía de Manizales.

-El 19 de julio la Corte indicó: “En el expediente obra prueba abundante de un sinnúmero de actividades sospechosas en las que pudo operar la organización criminal y, de hecho, en la propia decisión de definición de situación jurídica se advirtió la presunta pertenencia de algunas personas que aún no han sido judicializadas por la Fiscalía".

-El primero de los sindicados que acusarían ante un juzgado especializado de Bogotá era Jhon Alexánder Sánchez, apodado Pato. Sin embargo, el juez consideró, el 29 de julio, que este proceso lo debe llevar un homólogo de Manizales, pues fue en Caldas donde se dieron la mayoría de delitos señalados. Además, 12 de los 24 municipios mencionados en audios son caldenses. La audiencia es hoy.

-Funcionarios del CTI capturaron a Pablo César Herrera Correa, gerente de la Empresa para el Desarrollo Territorial del Quindío (Proyecta); y a James Peña Garzón, director de la Escuela Taller de Salamina. A Pablo lo relacionan con contratos por mil millones de pesos. En una declaración de Nova Lorena Cañón, otra salpicada en este proceso, se dijo que el señalado director de la Casa Taller de Salamina entregó coimas por $300 millones. Los mandaron para la cárcel.

-El principio de oportunidad también se plantea para Nova Lorena, por su colaboración en contra del senador caldense y otros personajes. Si se lo aprueban, se suspende la acción penal por un año, mientras le sirve de testigo a la Fiscalía.

-Este proceso incluye, entre otros, 3.535 llamadas telefónicas interceptadas, 50 personas como indiciadas reconocidas y 20 más por identificar, 10 alcaldes mencionados en las llamadas, 16 casos de extorsión a cambio de puestos y favores sexuales en sitios como el Sena Caldas.

Lo que dijo Castaño ante la Corte

Sobre el alcalde de Armero Guayabal (Tolima), Medardo Ortega –Ortega está avalado por el Partido Liberal–, dijo conocerlo y adujo que sus vínculos se contraen a la esfera política desde el año 2018, oportunidad en la que el alcalde lo acompañó electoralmente. Esa situación generó que mantuvieran una relación cercana durante el año 2021, con ocasión de las gestiones que él, como mandatario local, debía adelantar ante entidades del orden nacional, en las que lo apoyaba elevando las consultas pertinentes. A Medardo Ortega lo invitó en muy pocas oportunidades a su apartamento, como un acto de cortesía, ocasiones en las que conversaban, dijo, sobre «el mapa político del Tolima» y asuntos de salud que les concernían a ambos.

De Aristizábal, alcalde de Villamaría (Caldas), sostuvo que desde hace siete años mantiene una relación política con él, ya que pertenece al Partido Liberal; a Aristizábal lo puso en contacto con Lorena Cañón y Pablo Gómez, a quienes les asistía el interés de «ampliar su espectro relacional».

Cuestionado sobre el programa Sacúdete al Parque, anotó que conoce que se trata de un programa institucional del Ministerio del Interior para realizar escenarios lúdicos. En lo que corresponde a esos proyectos en los municipios de Armero Guayabal y Villamaría, mencionados por Lorena Cañón, citó una comunicación enviada por el ministerio y que obra en el expediente, en la que se certificó que nunca hubo desembolso de recursos; y que otros, como los de los municipios de Samaná, Neira, Salamina y Aguadas, no están viabilizados ni fueron aceptados por la autoridad nacional.



En el parque de Aguadas capturaron a su alcalde, Diego González.

Jhónatan Vásquez, alcalde de La Merced.



Listado de entidades y entes territoriales en donde la Fiscalía fija su atención en este proceso.