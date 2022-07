Se suman voces para cancelar contrato con OHLA en Aerocafé

JUAN CARLOS LAYTON

"Los líderes del proyecto han tenido un ánimo conciliador con el contratista, con miras a no afectar los cronogramas de obra y la credibilidad del mismo, pero OHLA no muestra interés en hacerlo y deciden suspender las obras. Ante este panorama, nos unimos a lo señalado por la interventoría de dar trámite a la terminación unilateral del contrato de obra".

Con este llamado, el Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas (COIC), iniciativa intergremial en la que participan la Cámara de Comercio de Manizales, la Andi, el Comité Intergremial, Camacol y Confa, se unieron a la petición unánime que se empieza a generar en la región, luego de la carta que envió el contratista español OHLA en la que anunció su decisión de suspender las obras, ante los supuestos incumplimientos de las firmas contratantes.

Las razones

En la carta firmada por el representante legal de OHLA, José María Pérez Lasheras, la firma insiste en que se entregaron unos diseños que ante sus falencias no se han podido ejecutar, sumado a que no se han entregado las Zonas de Depósito de Tierra (Zodmes), sumado a la deficiente gestión predial. También reclama que los permisos ambientales no cumplen con las condiciones señaladas a partir de los más recientes diseños.

La visión del director de Interventoría, Víctor Hugo Martínez, es otra. En un comunicado de 16 páginas recomendó terminar unilateralmente el contrato con esta firma, pues en su concepto el incumplimiento fue de OHLA, porque no apropió los estudios y diseños y hasta el día de hoy insiste en la imposibilidad de ejecutar el contrato de obra.

Terminar de forma unilateral

Según el interventor, la firma desconoce que son los diseñadores y sus interventores los responsables técnicos y legales de los Estudios y Diseños y son quienes los que han avalado, luego de algunos ajustes y aclaraciones pertinentes.

"Con excepción de OHLA, hay consenso general en que los diseños son viables y construibles y que los ajustes que reclama el contratista, (algunos suficientemente atendidos por los mismos consultores) no desvirtúan la solución técnica bajo la cual el proyecto fue concebido", sostuvo el interventor.

También argumentó que la firma no cuenta con un cronograma de obra ajustado a la realidad contractual y que en las versiones presentadas se incumplen las fechas de terminación establecidas para unos frentes de obra.

Coincide con la Asociación Aeropuerto del Café en que el contratista incumplió el contrato, al punto que a mayo 16, aunque se tenía una disponibilidad de 3,8 millones de metros cúbicos en los Zodmes, OHLA solo había ejecutado cerca de 650 mil metros cúbicos, equivalentes al 17,1%.

Cancelar el acuerdo

Todos estos argumentos conllevaron a que no solo los gremios, sino la Interventoría, la Veeduría Ciudadana y hasta Inficaldas y la Gobernación de Caldas, aunque de forma más diplomática, coincidieran con la terminación.

La veeduría también cuestionó el punto final con que remata la carta de OHLA en la que asegura que: "reiteramos nuestra intención de retomar los trabajos, tan pronto se subsanen los incumplimientos que han llevado al desquiciamiento contractual, a la asfixia financiera y a la imposibilidad de continuar".

En medio de este debate el gerente de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo, Rafael Guillermo Gutiérrez le dijo a LA PATRIA que es necesario entender que esto tiene un mapa de riesgos. "Por eso no es tan fácil como la gente cree, nosotros estamos estudiando todos esos riesgos y todas las alternativas que hay para una buena decisión", anotó.

LA PATRIA llamó al Ministerio de Transporte para conocer su concepto de la suspensión y la posibilidad de cancelar el contrato, pero al cierre de esta edición no respondió.

Las zonas están listas

La gerente de la Asociación Aeropuerto del Café, Amparo Sánchez, sostuvo que en lo que compete a las zonas de depósito, se entregaron sitios con capacidad para 4 millones 500 mil metros cúbicos, pese a lo cual ni siquiera han copado el primer depósito que se habilitó de Cause Sur, donde hay disponibilidad para 1 millón 550 mil metros. "Este, y el zodme de San José, de 1 millón 916 metros, los han tenido disponibles, pero su estrategia ha sido rechazar todo y nada de lo que se les ha entregado les sirve. Comienzan con observaciones y a dilatar el proceso", indicó.

También se preguntó, "entonces por qué licitaron si en el cuarto de datos de la licitación estaban colgados los estudios y diseños, los estudios de los zodmes, las licencias ambientales del proyecto. ¿Porque presentaron propuestas y todo si todo estaba tan mal y en la carta de presentación dicen que aceptan y que revisaron todo?", insistió.

¿Es técnico o político?

José Nobles, integrante de la Veeduría Ciudadana para Aerocafé, sostuvo que este acuerdo se debería haber frenado desde hace tiempo el contrato con OHLA. "No sabemos qué pasa ahí, porque desde hace más de un año viene incumplimiendo el contratista y la junta directiva no ha tomado la decisión para corregir lo que está pasando" aseguró. "Hemos visto que no han hecho sino tomarse fotos, pero no se han interesado para que este proyecto salga adelante. Por eso hago un llamado a la dirigencia nacional y local para salvar este proyecto y tomar las decisiones del caso, porque si no el proyecto no va a llegar a feliz término", indicó.

Juan Martín Zuluaga, gerente de Inficaldas

Esperamos que el camino que se tome sea el que permita que la obra avance, pues en este momento hay un contratista incumplido y por ende, una de las opciones es terminar unilateral o bilateralmente el contrato y reiniciar uno nuevo.

Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas

“No es lo ideal que pare, pero como en cualquier obra, ante un mal contratista, es importante tomar decisiones para que el proyecto salga adelante. Queremos hacer lo correcto y que en ingeniería se haga lo que se debe hacer”.

Desde el principio

El Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas sostuvo que desde el inicio del contrato se evidenciaron los incumplimientos de OHLA reportados por la interventoría, suficientes para finalizar el contrato. "Aerocafé es de alto impacto para la competitividad regional y nacional, está validado técnicamente y tiene cierre financiero. Por lo tanto, se debe superar esta coyuntura y proceder con la selección de un contratista que cumpla con las obras que se requieren".