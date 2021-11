Se alborotan los Verdes en Caldas

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El periodista Santiago Osorio Marín, primo del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, participó el viernes como delegado del mandatario en una reunión de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde en Bogotá, que lo avaló para llegar a la Alcaldía.

Osorio Marín dio declaraciones para esta colectividad en Caldas de cara a las elecciones a Congreso de la República el 13 de marzo, pero las otras líneas (fajardistas, mockusianos, la de Claudia López y Angélica Lozano y la del precandidato presidencial Camilo Romero) expresaron que no puede decidir unilateralmente.

Buscan libertad

Osorio Marín asegura que desde hace unos meses el alcalde lo escogió como su delegado ante la Dirección Nacional, de un grupo de personas que lo apoya desde afuera. "Usualmente los alcaldes y gobernadores del Partido tienen cupo allí".

Explica que se llevaron temas sobre si se dejaba en libertad a los militantes para las elecciones presidenciales de mayo, se sometió a votación y así se decidió.

"Le pedí al presidente del Partido que tuviera en cuenta mi voto, con la constancia de que en Caldas deberíamos tener también libertad para conformar las listas a Cámara. Sería muy incómodo que el Directorio lo hiciera sin tener en cuenta que hay un proyecto político muy fuerte, que es el que ampara y respalda al alcalde de Manizales, e impusieran los candidatos que en Bogotá quieran".

El nombre de Osorio Marín ha sonado para la Cámara, y sobre esto expresa: "Mi candidatura todavía no se ha decidido, tengo interés y me estoy preparando por si me toca la oportunidad, pero lo más importante es mirar a qué candidato presidencial se va a apoyar y luego vendrá lo de Cámara".

Agrega que como ocurre con los verdes de Santander, no se quiere hacer lista con la Coalición de la Esperanza, como se definió en Bogotá, porque ahí estarían los enemigos políticos y la oposición que se está encargando de perseguir a alcaldes y gobernadores del Verde.

Derechos adquiridos

Juan Carlos Barrera Valencia, de la Dirección Departamental Verde en Caldas, afirma que como fundador hace 15 años del Partido conoce a todos los militantes, pero que a Osorio Marín no. "No sé quién es, pero fue la persona que el alcalde delegó para esta reunión".

Sostiene que la Dirección Departamental no ha decidido apoyos a Cámara y que aunque se entiende que son líneas del Partido, como la del alcalde, tanto la diputada, Jessica Quiróz Hernández, como los concejales pueden proponer un candidato.

"No es que el alcalde decida a los cinco de la lista, ni las coaliciones que se harán. Hay derechos adquiridos por cada línea. Lo que se dio es la posición del delegado, pero en el comunicado oficial de la Dirección Nacional -ver foto- no se dice que Caldas y Boyacá tienen una decisión distinta. Esto es arbitrario; falta el consentimiento de la Dirección Departamental, de la diputada y de los concejales".

Molestos

* Diputada Jessica Quiroz Hernández (animalista, apoya a Camilo Romero)

"No es delegado del Partido, sino de la línea del alcalde y por eso no llevó un mensaje de la colectividad. A pesar de las convocatorias, la Dirección Departamental no se ha podido reunir porque la línea del alcalde no asiste. El secretario general del Partido, Jaime Navarro Wolf, nos dice que no se ha tomado decisión de este tipo. Esperamos un pronunciameinto oficial. La línea del alcalde está en contra de la inclusión de personas en el Partido; bajo sus propios intereses han dicho muchas cosas que no tienen validez ni obedecen a lo que quiere la Dirección Departamental".

* Concejal de Manizales Julián García Cortés (fajardista)

"Esperamos un comunicado oficial del Partido que diga qué debemos hacer en Caldas. Respetamos la delegación del alcalde, pero no representa todas las líneas. Todavía no hemos discutido si la Coalición de la Esperanza va a funcionar o no. No hay problema para las presidenciales, cada línea dirá con qué candidato se va, pero para Cámara sí hay que dar una discusión interna".

* Concejal de Manizales Jhon Alexánder Rodríguez López (mockusiano)

"Acatamos la decisión de la Dirección Nacional de no tener candidato presidencial, pero no la compartimos, esperábamos mayor altura para sacar un candidato propio. Las listas a Senado y Cámara con la Coalición de la Esperanza nos parecen lo más sensato y pertinente. No hay otra decisión. Una de las vertientes del Partido comunicó que se retira de esa decisión, la respetamos, pero no la compartimos y ni siquiera lo hemos discutido".