Pruebas rápidas de venta libre, lo positivo y lo negativo

Elizabeth R. Rojas*

LA PATRIA | Manizales

La propuesta de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) que habla de la venta de pruebas rápidas covid-19 en droguerías y otros establecimientos similares sentó la polémica. La idea no ha hecho mayor eco en hasta el momento en el Ministerio de Salud y Protección Social.

La iniciativa se leyó en una carta que Jaime Cabal, presidente de dicha Federación le envió a Fernando Ruiz, jefe de la cartera ministerial. Está sustentada en la efectividad, rapidez y costos de estos dispositivos.

Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud Pública de Manizales, también ve como positiva la situación planteada. Eso en la medida que las personas puedan invertir sus recursos en ello para aislarse a tiempo.

"Eso disminuiría la presión que se tiene en las instituciones y EPS para la toma de pruebas", señaló el secretario, que es epidemiólogo, agregando que esa venta es una realidad en otros países.

Orozco mencionó que dicho expendio generaría una ayuda para evitar la diseminación de la enfermedad: "Son pruebas que tienen una gran confiabilidad y una especificidad. Además, tienen el respaldo de federaciones y entidades de control de medicamentos en otros territorios".

No acompaña la intención

El médico Jorge Iván Marín (microbiólogo e infectólogo) advirtió sobre la venta, que podría fallar en el resultado de las pruebas, si estas no se conservan en condiciones adecuadas.

"Deben almacenarse donde no se humedezcan y en lugares donde tampoco les llegue el sol. No es que haya una temperatura puntual para la conservación, pero -de no ser así- los resultados podrían no ser veraces", indicó Marín, jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica San Marcel.

Para este profesional, el resultado también podría ser distinto si la muestra no es tomada por un experto en el asunto. Además de lo que implica la interpretación del mismo. Es que la marcación puede alterarse (ver foto).

"Todavía no se cuenta con una garantía en los resultados. Las pruebas se deben hacer en un determinado momento de los síntomas del paciente. Por ejemplo: Si yo me contagio hoy y me la hago mañana, probablemente, me va a salir negativa. Si tuve un contacto estrecho y a los siete días me la practico, tal vez salga negativa", explicó.

Concluyó: "La toma de la muestra, a pesar de ser muy sencilla, genera falsos positivos o falsos negativos. Hay una serie de razones que hace que estas pruebas no sean confiables. No quiero decir con eso que no vayan a serlo, pero si esto se convierte en algo endémico -como seguramente va a ser- probablemente vayan a ser útiles cuando ya no tengamos tanta disponibilidad de pruebas PCR. Ahora no es tan buena alternativa.

* Con información de Fenalco.

Los directivos

Lorenzo Calderón Jaramillo, presidente del Comité Intergremial de Caldas

Yo eso lo veo viable, se volvería como una prueba de embarazo. Va a ser un tema de autorregulación, que si bien hay dudas sobre eso, se puede acceder de una forma rápida y más barato que las demás opciones que existen. Eso podría facilitar el diagnóstico de una eventual infección por la covid-19 y le permitiría, a cada persona, definir su cerco para no contagiar a los demás. Hoy también se puede falsificar y entregar un papel donde se diga que le salió positiva la prueba para no ir al trabajo. Habrá quien compre el resultado que le convenga, pero la idea es que esto se base en el principio de confianza legítima y de la buena fe.

Felipe Mejía, gerente Centro Comercial Parque Caldas

Estaría de acuerdo con esa venta. Todo lo que nos ayude a identificar los casos de manera temprana, ayudará a reducir los positivos; además de hacer más eficiente los aislamientos. Sería un gran avance y ayudaría a todos los empleadores a cuidar los equipos de trabajo. La medida haría más bien que mal. Creo que se utilizará más desde lo positivo que desde lo negativo.

Los usuarios



Norma Clemencia Hernández, barrio Peralonso

Estoy de acuerdo con eso. Muy bueno que vendieran eso en las droguerías.

Víctor Jairo Bedoya, barrio Marmato

Estoy de acuerdo. A muchas personas les sería más fácil comprarlas en las droguerías.

Humberto Rendón, barrio Fanny González

Sería muy bueno, porque en las EPS se demoran mucho para hacerla.