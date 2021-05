Proyectos estratégicos de la Alcaldía de Manizales, en plata blanca

JUAN CARLOS LAYTON

LAPATRIA| MANIZALES

¿Cómo están en planta blanca las inversiones que se harán en Manizales para los 13 proyectos estratégicos de reactivación económica de los que habla la Alcaldía? Si se parte de las cofinanciaciones, se tiene que el 45% de la inversión dependerá de recursos departamentales y de la Nación.

Es decir, que de los $480 mil 600 millones que estima la Administración que costarán sus 13 grandes obras, $216 mil 632 millones dependerán de sus entidades descentralizadas, de la Gobernación y de la Nación, según los documentos, presentaciones y los proyectos oficiales que se presentaron ante el Concejo. Esto además de las partidas desglosadas que revisó y consultó LA PATRIA con las secretarías de Hacienda y Planeación (ver infográfico).

¿Quién es quién?

Si se hila más delgado y se parten estas grandes cofinanciaciones en dos, se tiene que $100 mil 200 millones dependen del aporte de Aguas de Manizales y de Infimanizales, algo que le permite pensar a la Secretaría de Hacienda que son dineros que están casi que garantizados, pues se encuentran dentro del manejo o del bolsillo de la Administración.

La otra mitad, $116 mil millones, según algunos analistas, gremios económicos y concejales, son menos controlables o autónomos, aunque hay acuerdos y pactos de por medio que los garantizarían.

De estas partidas, $24 mil 732 millones dependen de las entregas de la Gobernación de Caldas para inversiones en Juegos nacionales; más $91 mil 700 millones de la Nación, para las obras de la Juan XXIII y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (ver infográfico).

Son recursos pactados y que también podrían plantearse como fijos, pero que en medio de la crisis por la pandemia y de los actuales problemas económicos que generó el paro, son más difíciles de controlar. Hay coyunturas que complican la situación, pues como reza el dicho: “En la puerta del horno, se puede quemar el pan”.

Créditos y vigencias

Hay dos componentes que también dependen de la Administración, pero según analistas económicos, gremios y concejales de la oposición, dejarán atado al Municipio para invertir en los próximos 10 años. Se está hablando de $104 mil millones en créditos para los grandes proyectos y $90 mil 262 millones en vigencias futuras, plata del presupuesto municipal que se destina de los próximos períodos. Estos dos componentes suman otro 40,5% de recursos, equivalentes a $194 mil 262 millones que también comprometen a la Administración.

Esto sin contar los créditos y vigencias futuras por los $20 mil 846 millones que implica el proyecto del Catastro Multipropósito, también aprobado en el Concejo municipal (ver infográfico).

Para los analistas y concejales, hay que reconocer que se trata del manejo presupuestal normal con que juegan todos los alcaldes y gobiernos ante la escasez de recursos en una Administración. No obstante, advierten que si se exceden en este movimiento, se ponen en riesgo las acciones de mediano y largo plazo de la ciudad.

El resto, el 14,5% de dinero son recursos verdaderamente propios, pues no dependen de apropiaciones de otros años, ni préstamos ni de cofinanciaciones locales o nacionales, lo que genera más tranquilidad.

¿Vale la pena?

¿Es bueno o importante hacer todos estos proyectos? Para los consultados, unas obras sí, otras no. Su mayor crítica es que no hay equivalencia entre las inversiones de unas obras y los grandes compromisos financieros, caso el Campus Manizales y la Línea 3 del cable que están en fase inicial, no en fase 3.

La línea 3 requiere la mayor inversión del paquete de obras. Son $151 mil millones, el 31,4% del total de partidas, pero todo el esfuerzo financiero lo tendrá que hacer la ciudad. De estos, el 60% depende de créditos y de vigencias futuras y un 25% de cofinanciaciones de Infi.

La crítica de empresarios del transporte y gremios es que sería mejor adoptar primero el Sistema Integrado de Transporte, lo que reduciría la destinación local, pues hay más posibilidades de que el Gobierno nacional confinancie.

Dudas del aporte nacional

Otra duda es que se desconocen los estudios de la consultoría, resultado del contrato que firmaron en el 2018 Findeter y la Unión Temporal Durán & Osorio – Deloitte - Transconsult, para tener una estructuración técnica, legal, financiera y social del sistema integrado de transporte, resultados que aún no se conocen en la ciudad. Ante esto LA PATRIA conoció un documento de Findeter en el que confirma que ya se enviaron desde el 12 de febrero.

El objetivo sería presentárselo al Gobierno, para que Planeación nacional, en un Conpes, apoye el sistema. Si sale favorable, la Nación aportaría el 70% y el Municipio solo el 30%. Sin embargo, concejales como Andrés Sierra Serna, del Partido Mira, y quien aprobó la propuesta de reactivación, duda de que el Gobierno vaya a dar más plata en esta situación. Se desconoce además el resultado de los estudios, si fueron favorables o no, porque la Alcaldía los engavetó.

El empleo

El impacto de las obras y sus beneficios también se deben revisar frente al empleo que se generará, propósito clave de una propuesta de reactivación económica. Según las cuatro dimensiones o pilares de reactivación, se pretenden crear 34 mil 825 puestos de empleo.

Sin embargo, si se concentran solo en el pilar 4, donde se definen los 13 proyectos estratégicos, se estiman 4 mil 351 empleos, según las sumas y reportes del mismo informe que presentó la Alcaldía. Aún así, la relación de los puestos de trabajo no es directamente proporcional con la inversión.

Es el caso de la línea 3 del Cable, que requerirá el 31,4% del dinero, demandará 542 puestos, según el informe de la Alcaldía. Es el 12,45% de los empleos en las 13 grandes obras. Incluso estiman que sea menor, ya que gran parte de los ingenieros y técnicos serán traídos de otras regiones del país. En la ciudad solo se contrataría obreros.

Caso diferente se presenta en obras como el intercambiador de Los Cedros, donde la generación de empleo sería cercana al 12% del total del empleo propuesto, y el valor de las obras solo equivale al 6,2% del total de la inversión.

Hecho similar se plantea en los Juegos Nacionales, donde el empleo representaría casi el 20% con 833 puestos de trabajo, y la inversión de las obras no se gasta más del 10,27% del total de la inversión. Incluso, el mejoramiento integral de los barrios solo representa el 3,1% de la inversión y aporta el 5,7% de los empleos.

Igual sucede con Aerocafé, cuya propuesta de aporte de la ciudad a este proyecto de $15 mil millones, otro 3,12% de las inversiones del Municipio, pero generaría, según cálculos de la Administración, el 23% del empleo estimado. Sin embargo, aquí se cuestiona el reporte de esta mano de obra, pues el compromiso principal es con Palestina (Caldas).

Dudas de reactivación

Empresarios, ingenieros y gremios coinciden en que no siempre la mano de obra es directamente proporcional a la inversión. La crítica se centra más en el impacto real de las obras y el beneficio para la comunidad.

Ingenieros y constructores hacen otra conversión. Proyectan que una obra como la línea 3 del Cable por $151 mil millones, contra 542 empleos, representa un costo para la ciudad de $278,5 millones, contra las de Juegos Nacionales que equivalen a un costo promedio de $59,3 millones por empleado.

El economista Alejandro Barrera sostiene que la apuesta de reactivación depende de la aprobación de recursos y gestión pública, lo que continuará restando tiempo de respuesta frente a las necesidades de la ciudad. Es lo que se conoce como retardos de la política pública.

El pacto por la reactivación que presentó el alcalde Marín ante el Concejo tuvo el aval de 12 corporados, contra 6 que le dijeron no: César Díaz y Héctor Fabio Delgado, del Partido Liberal; Adriana Arango y Julián Andrés García, de la Alianza Verde; Luis Gonzalo Valencia, del Partido Conservador, y Julián Andrés Osorio, del Centro Democrático.

Los concejales reconocen que más allá de los intereses y diferencias políticas la meta es que la ciudad logre salir adelante y crecer. Las dudas están en cómo se piensa hacer o si ya es hora de redimensionar y hacer cambios como lo hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a través de su plan de cambio y rescate social por $1,7 billones, justo en medio de la actual coyuntura de paro y del nuevo clamor nacional.

Proyectos transformadores

Alejandro Barrera, economista y docente U. Manizales

Existe una articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT 2017-2031), aspecto plausible en materia de planificación, pero invita a inquietudes como que el Plan sea verdaderamente coyuntural o más bien construido con metas anteriores como territorio. Sin embargo, el indicador de inclusión de proyectos del POT representa una apuesta de largo plazo. La inversión del plan es de $787 mil millones entre el 2021-2023, donde el 90,6% está asignado al pilar de inversión en obras públicas (60,9% a proyectos estratégicos). Aquí se espera que el famoso efecto multiplicador del gasto público sea mayor a 1 (por cada peso invertido público se multiplique en igual proporción la producción y la renta). Sin embargo, hay que recordar que las últimas mediciones de este efecto para Colombia son menores, ante rezagos temporales e impactos diferenciados, lo que pone en duda este efecto. Positivo resulta el bajo monto relativo en recursos de crédito (16% del total) en un marco de buenas finanzas públicas que pueden facilitar el cierre financiero.

Rigor con los estudios

Lina María Ramírez Londoño, presidente ejecutiva Cámara de Comercio de Manizales

Los proyectos son importantes, guardan relación con el Plan de Desarrollo y en general resuelven algunas necesidades de ciudad, pero hay que ser muy rigurosos con los estudios, factibilidades y gastos, y estar atentos a esos indicadores de solvencia y sostenibilidad. Hay que ponerles mucho cuidado a estas inversiones. Obviamente hay que hacer un esfuerzo económico, porque la pandemia es una crisis grande, pero eso implica un esfuerzo de mediano y largo plazo, que le permita a la ciudad impactar ahora, y tener acciones en el mediano y largo plazo. La línea 3 del Cable debe estar dentro del Sistema Integrado de Transporte (SIT), pues es la forma como se alivia ese alto costo en la canasta básica de los hogares. Es una buena idea, y genera un atractivo turístico, pero sin impedir que se desarrolle el SIT. Hay que priorizar en obras que generen más empleo, no solo por pandemia, sino por lo vivido en el paro. Ojalá en empleo juvenil, y encadenamientos de varios sectores. Aquellos que traigan recursos del Gobierno nacional o de otras fuentes.

Es un compendio

César Augusto Díaz Zapata, Partido Liberal

El plan en su gran mayoría es un compendio de proyectos propuestos por administraciones pasadas, otros para dar cumplimiento al POT y sentencias como la Juan XXIII y la PTAR y otros para camuflar el capricho del alcalde con obras que no requiere la ciudad, caso de la línea 3 del Cable. Son importantes obras como el intercambiador vial los Cedros, la Juan XXIII y los escenarios deportivos, lo que sí lamento es que se ignoren los estudios de Findeter que evidencian la inconveniencia de construir la línea del cable sin la implementación previa del Sistema Integrado de Transporte. No será el gran generador de empleo ni contará con recursos nacionales, lo que obliga a un cierre financiero con recursos propios, créditos, vigencias futuras e inversión de Infimanizales. Preocupa el efecto del endeudamiento en las finanzas de los próximos 10 años y aún más la manera como pretenden recaudar recursos con el alza del impuesto predial, vía actualización catastral, lo que no promueve la reactivación que promulga el dichoso plan del alcalde.

Adriana Arango Mejía, Alianza Verde

No veo ninguna reactivación, cuando entre los principales proyectos está la línea 3 del Cable, que involucra más de $151 mil millones de recursos propios. Además, le apuesto que costará más. El problema no es tener una buena idea, sino cómo financiarla. Si fueran a regalar esa plata, bienvenida, porque es turismo para la ciudad, pero aquí se comprometerán vigencias futuras, créditos y una actualización catastral. Además cómo se va mantener el cable cuando no está integrado a nada. No va a ser la panacea, ni va a beneficiar a la comunidad. No creo que una persona vaya a pagar un pasaje más para llegar hasta Los Cámbulos y subirse al Cable. Por eso creemos que generaría un mayor peso a adoptar el sistema integrado de transporte. Tampoco nos parece intervenir unos carriles de vías principales para bicicletas. Es un mal mayor, porque no todos van a querer subir a una bicicleta y sí se van a afectar varias vías como la Avenida Santander o la calle 19, afectando una zona comercial que hoy ni siquiera sabe de este proyecto.

El trabajo es de control

Hernando Marín García, Partido Liberal

Veo este plan como un espacio importante de generación empleo, de reactivación económica y de mover la economía, impulsando sectores como la construcción y ese es el camino para desarrollar la ciudad, después de una crisis tan grande por la pandemia y los efectos del paro. A nadie le gusta endeudarse y comprometer recursos, pero si se quieren hacer grandes inversiones se tienen que comprometer y eso no es un caso puntual de esta ciudad, igual sucede en Colombia y en el resto del mundo. Es positivo ser visionarios con el crecimiento y el desarrollo. Manizales tiene que evolucionar y proyectarse. Aunque hay recursos que se pueden destinar para otros proyectos, no se pueden dejar de lado grandes obras como la línea 3 del Cable, que podrían financiar las otras dos que se tienen. Miedos siempre hay muchos, que se frenen las obras, que cueste más, pero los proyectos no se pueden parar por temores. Ahora es que comienza nuestro trabajo de control, después de darle las herramientas al alcalde. También somos responsables.

Andrés Sierra Serna, Partido Mira

Hay una gran expectativa de que se inicien los trabajos, y que esas aprobaciones al alcalde se hagan realidad. Hay algunos proyectos con los que estamos en duda, como por ejemplo la PTAR y seguimos a la espera de que esos recursos de la Nación se concreten. Esa es la gran preocupación, más con esta situación económica. Con respecto a la Línea 3 hay que ser coherentes. Esto no es del alcalde Marín, viene desde el POT que aprobamos en el 2017 como proyecto estratégico y por eso hay que hacerlo, pues ya está en el plan. Lo que genere de reactivación es una ganancia, fue la planeación que hicimos de ciudad. Frente a lo que cuestionan del sistema integrado de transporte, se dependía del Gobierno nacional y no iba a dar los recursos, ya se lavó las manos con Aerocafé. Frente a los créditos no creo que la ciudad quede con las manos atadas, pues al 2023 que termine la Administración de este alcalde, una gran parte del marco fiscal de mediano plazo va a estar liberado y la nueva administración tendrá capacidad de endeudamiento.

Es un espejismo

Claudia Gómez Londoño, presidenta Socobuses

Creo que nada de esto es reactivación, ya que todas esas obras implican compra de materiales y equipos que vendrán de afuera, sumado a la contratación de ingenieros de otras partes. Los empleos serán temporales y una gran parte de afuera, por eso no veo la reactivación. Lo veo como un espejismo. Con respecto a la línea 3 del Cable, seguiremos haciendo las acciones jurídicas que quepan, pues el Concejo aprobó una línea desconociendo los estudios de carga de pasajeros y esos son los que van a dar la viabilidad y sostenibilidad de ese cable. Nos vamos a meter en un negocio que dicen que es rentable y no conocemos qué dicen los estudios, sin contar que no se va a beneficiar la movilidad de la ciudad, porque el trabajador tendrá que seguir pagando 2 y 3 pasajes para llegar a su destino, ya que no tenemos un sistema integrado de transporte público. Los créditos serán a 10 años, lo que significa que en ese tiempo no tendremos obras significativas, pues hay que ahorrar para el cable, aunque tenemos un atraso vial de 20 años.

Se necesita plan contundente

Angélica María Orozco Giraldo, gerente Camacol Caldas

Hemos revisado unos proyectos con información preliminar. Obras como la glorieta de Los Cedros, vías urbanas, puentes, infraestructura de educación, obras de mitigación de riesgos, escenarios deportivos y vivienda rural, pueden generar empleos importantes, lo lamentable es que algunos deberían tener mayor inversión, como vivienda rural y las obras de estabilidad. Tenemos reparos con el Cable Aéreo y el Campus Manizales. Ambos están en fase inicial, no 3. Del Cable nos han presentado algunos estudios, sin poder tener una posición clara. Lo cierto es que no generará la mano de obra que necesita la ciudad. Solo para la construcción de estaciones y pilotes, pero la gran inversión se irá en maquinaria y tecnología que vienen del exterior. Con lo ocurrido en el paro es fundamental enfocarse en generar empleo de verdad y masivo. Los empresarios en general están aporreados. Lo que no hizo la pandemia, lo hicieron los bloqueos y muchas empresas van a cerrar si no hay un plan de acción contundente que mueva la economía y el empleo.

Particularidades de algunos proyectos

* Según la Secretaría de Hacienda, su inversión en Juegos Nacionales será para construir los coliseos menor, mayor y patinódromo. Aunque el proyecto habla de un total de $49.400 millones, los otros $24.732 millones serán de Gobernación y Nación. Con esa plata se construiría el Coliseo multipropósito y la adecuación del complejo acuático.

* En Aerocafé se destaca que el proyecto cuenta con $7.500 millones de Infi y $2.500 millones de la Alcaldía.

* De Red de Parques Verdes hay comprometidos $4.950 millones. Los otros $8.150 millones, serán recursos propios en las vigencias 2022 y 2023 que, según Hacienda, no requieren comprometerse aún.

* Aunque para el Macroproyecto San José se habla de una inversión de $10 mil millones, en el cuadro de obras principales se fijan solo $2.200 millones. Según Hacienda, el resto serán inversiones que se hacen desde la Erum.

Son complementarios

La secretaria de Planeación, Natalia Escobar Santander, sostuvo que no tiene sentido diferenciar o hacer una disyuntiva entre la línea 3 del Cable o el Sistema Integrado, ya que son obras complementarias, y hacer uno no implica dejar el otro, sino que más bien es un avance por partes hacia el Sistema.

Aseguró que habrá un impacto positivo para la ciudadanía. Según sus cifras, uno de cada cuatro personas del área metropolitana tendrá una estación del Cable Aéreo a menos de 10 minutos, lo que implicará el beneficio para unas 100 mil personas en el área de influencia del proyecto.

Ante el cuestionamiento del porqué no hacer primero el SIT, que representaría un costo menor, Escobar Santander insistió que el problema es que de este aún no se tienen estudios y diseños, por lo que sería irresponsable adoptarlo.

Aunque ya hay un informe de Findeter, insistió en que dichos estudios son una versión en revisión, no se han recibido a satisfacción, y una vez se haga, habrá que evaluar los riesgos. "Una vez tengamos esa evaluación de riesgos, que nos diga si va a ser responsable hacer esta inversión, cómo moverse la demanda y qué implica para las finanzas, en ese momento presentaríamos un sistema que le genere tranquilidad a la ciudad, mientras tanto avancemos, porque lo peor es quedarnos en esa discusión y parar el desarrollo, sin garantizar la competitividad futura de la ciudad".

Con respecto al empleo, sostuvo que, aunque habrá mano de obra coyuntural, también habrá condiciones competitivas y mayor mano de obra a largo plazo, a través de planes detonantes garantizada por dicha competitividad.

La secretaria aseguró que sí están leyendo la actual coyuntura y haciendo un reenfoque en el presupuesto para mejorar y ampliar algunas apuestas sociales, sumado al actual pacto que garantizará ese desarrollo y necesidades ciudadanas.