Protestas destapan problemas educativos sin resolver

LAURA SÁNCHEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La educación es un pilar que mantiene el paro nacional que va a comenzar su tercera semana en las calles de Colombia. En el pliego nacional de peticiones hay dos relacionadas con ella: de matrícula cero para educación superior y garantías para la alternancia educativa.

La primera no es nueva, la buscan los movimientos estudiantiles desde el 2019 con las manifestaciones de universitarios, y la segunda apareció en la pandemia y viene acompañado de los profesores de colegios y un pliego de peticiones desde el 2018.

El Gobierno nacional ha buscado conversaciones con algunos sectores, hace una semana citó a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) a dialogar con ellos. La mesa se instaló pero sin la presencia de los profesores.

El Comité Nacional del Paro ha insistido en una mesa conjunta que tiene una exigencia clara: desmilitarización de las ciudades y respeto por los derechos humanos. Y en esta mesa deben estar todos los actores y no diálogos separados como sucedió el jueves con los jóvenes en Manizales, según afirma el Comité.

Más de lo mismo

Un mediático es la matrícula gratuita para estudiantes de universidades públicas de estratos 1, 2 y 3. Fue un anuncio en la tercera semana de manifestaciones que es engañoso para los estudiantes.

Cristian Serna, secretario General de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES), expresó que ven con dudas ese anuncio que no es nuevo por este Ministerio de Educación.

“Habla de reasignación presupuestal y no sabemos de dónde va a sacar esa plata para dar eficiencia y garantías. Es un triunfo del movimiento estudiantil y no una dádiva del Gobierno nacional, eso demuestra que no hay voluntad política para hacerlo”, expresa Serna.

Agrega que también piden condiciones seguras para asistir a las aulas presenciales, y el proyecto de forma del Icetex que acentúa el endeudamiento de los estudiantes. “Por eso decidimos no asistir a la conversación nacional pues es la misma lógica que hizo en el 2019, pero en realidad no llega a puntos concretos y termina diluyéndose en la medida de que el movimiento estudiantil se desgasta”, concluyó Serna.

Él se refiere al anuncio del 11 de este mes para otorgar matrícula gratuita para el 97% de los estudiantes de estos estratos, según el Ministerio. A través del Fondo Solidario para la Educación, creado en el 2020, el Gobierno nacional asignará recursos adicionales, que se sumarán a los ya destinados a través de programas para el acceso y permanencia como Generación E.

Las universidades de Caldas y Nacional en su sede Manizales ya tienen estas condiciones desde el año pasado, lo llamaron alivios de matrículas para beneficiar a estudiantes de estratos más vulnerables con dineros del Ministerio, de las entidades territoriales y hasta de recursos propios de la misma universidad, por eso la medida no suena nueva.

Jennifer Pedraza, representante estudiantil de la U. Nacional, no celebró la medida de matrícula cero: “Pero sí creo que este paro ha sido victorioso porque tumbamos la reforma tributaria, al exministro de Hacienda, tenemos temblando la reforma a la salud. El Gobierno solo ha dado el 12% de lo que realmente cuesta la matrícula cero de lo que cuesta. Hacen que las universidades se metan la mano al bolsillo en sus escasas finanzas para pagar la matrícula”.

Alternancia segura

El otro punto educativo del pliego nacional son las garantías para la alternancia en colegios que exige Fecode. En el país, al 6 de mayo, van 93 de 96 secretarías de educación con procesos comenzados de alternancia en colegios oficiales y privados. Las tres que faltan son Ciénaga, Lorica e Ipiales.

Fecode ha afirmado en comunicados que no ven viable la alternancia educativa y consideran: “Un acto de irresponsabilidad implementarla cuando no existen garantías ni dentro, ni fuera de los colegios, más aún teniendo en cuenta las precariedades de las instituciones educativas en materia de infraestructura, servicios públicos, conectividad y ahora en el suministro de todos los elementos de bioseguridad”.

Héctor Fabio Rubio, directivo del sindicato de Educadores Unidos de Caldas (Educal), expresó: “Hemos dicho que las instituciones no tienen algunos elementos, en unas no hay personal de apoyo para el aseo ni para la vigilancia, es un clamor nuestro. Cuando las pedimos nos dicen que no hay plata. Cada día se suman al paro más instituciones”.

Agregó que ellos tienen un pliego de peticiones firmado por el Gobierno que se retiró de las mesas de conversación en febrero del año pasado. “Nunca volvió a llamar a Fecode y en cambio sacó un comunicado desconociendo los acuerdos firmados por ellos mismos. Ahora quieren que lo hagamos individual y nosotros hacemos parte de un Comité Nacional del Paro”.

Dice el presidente

Algunas palabras del presidente, Iván Duque, sobre el comienzo del Pacto por los jóvenes:

"Volvamos esta la oportunidad para que rápidamente tengamos ese Gran Pacto por la Juventud de Colombia. Y no es político, no es ideológico, no es partidista y, sobre todo, no debe ser electoral".

"Las realidades que ustedes han planteado hoy no son de izquierda ni de derecha, son las realidades elementales para la juventud de nuestro país".

"Yo sé lo difícil que es este año, para mí, créanme, ver lo que trae una pandemia; pero ver que poco a poco hemos ido sorteando los momentos más difíciles, tiene que servirnos para que de este llamado estallido, le dicen algunos: surja el Gran Pacto por la Juventud de nuestro país".

"Quiero decirles: voy a poner toda mi energía, toda mi capacidad y todo el equipo de Gobierno para que este proceso salga bien. Pero los quiero invitar a que los protagonistas sean ustedes en esta interacción; que creemos estos espacios en el territorio”.

"Quiero invitarlos a todos a que le pongamos ojo, atención, acción a ese Conpes, para conducir las ideas que aquí se han planteado" en las mesas de trabajo que se abrirán en los territorios, de manera que esta política pública salga adelante en el 2021”.

"Si nosotros abrimos estos espacios en las mesas regionales; si nosotros nos empezamos a nutrir de sus propuestas, ese Conpes será una hoja de ruta, ese Conpes validará el pacto y el pacto nos tiene que llevar a unos propósitos básicos comunes: educación universitaria gratuita, técnica, tecnológica gratuita, para estratos 1, 2 y 3".