Piden tatequieto a Conexión ICTM

De transparencia habló el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales (ICTM), Camilo Naranjo Molina, en un video difundido el martes. Y la falta de esta es la que le cuestionan al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa.

Naranjo Molina expresó en ese video: "Gracias al amplio número de oferentes en sus procesos contractuales, Colombia Compra Eficiente posicionó a Manizales por segundo año consecutivo como la ciudad más transparente de Colombia".

Bryan David Salazar Herrera, administrador de empresas y exmilitante del Partido Alianza Verde, colectividad que avaló al alcalde Marín para llegar al cargo, expresa que Naranjo Molina no responde a lo que le preguntan del ICTM. "De nada sirve que se presenten muchas personas a las convocatorias cuando hay un carrusel de contratación y los contratos se están entregando a dedo", sostiene.

Argumentos

El presunto carrusel de contratación en el ICTM lo explica Salazar Herrera en que el contratista Sebastián Patiño Uribe, representante legal de Conexión Eventos y Servicios S.A.S. de Manizales, se ha ganado los contratos de logística de la Alcaldía desde que Marín llegó a su mandato el 1 de enero del 2020.

Salazar Herrera evidenció dos contratos que denomina de "yo con yo", a nombre de Patiño Uribe con el ICTM: uno del 2021 y otro de este año para apoyar en la coordinación de la preproducción de la Feria y el cumpleaños de Manizales que se celebrará esta semana. "La anomalía viene después y es que termina el contrato como persona natural y se presenta con su empresa Conexión y le adjudican el contrato".

Salazar Herrera habla de un Triángulo de las Bermudas. "El ICTM no recibe los recursos de los patrocinadores privados para la Feria y cumpleaños de Manizales, se los entrega directamente al operador logístico, que sabemos quién es, y ahí es cuando entran los recursos al Triángulo de las Bermudas porque no podemos saber cuánto es, en qué tiempo se los están entregando y cómo se los están gastando porque quedan en manos de un privado y no hay un balance financiero del ICTM para entenderlo".

18 contratos

El denunciante sostiene que para la Administración Marín al parecer no hay más operadores ni empresarios. Calcula que en 18 contratos entre 2020 y 2022, la mayoría adjudicados de forma directa a Conexión, se acercan a los $3 mil millones.

Cita que en el Secop II (Sistema Electrónico de Contratación Pública) se registran todos estos contratos con diferentes dependencias del Municipio: 8 directos por $1.509 millones 7 mil 676 (incluidos $1.442 millones del ICTM), 7 de mínima cuantía por $160 millones 558 mil 263 y 3 de menor cuantía por $918 millones 100 mil, y suma otro contrato por $310 millones por dos meses y medio que le acaban de dar a Conexión.

Un caso similar ocurrió en la Alcaldía pasada, del liberal José Octavio Cardona León, que tenía a la empresa Centro Digital como una especie de preferida para contratar y así lo denunció LA PATRIA en su momento.

Para ese entonces Marín era concejal de Manizales y desde su curul rechazaba ese tipo de procederes por la contratación directa, también en el ICTM, y hablaba de la necesidad de que se contratara de manera objetiva.

Sobre esto, Salazar Herrera dice que conocieron a un Marín progresista y activista, pero que lo que encuentran muchos es ya otra persona, que ni siquiera contesta a lo que le preguntan.

Víctima de vandalismo

Tras las denuncias que hizo Brayan Salazar Herrera por medios de comunicación, reportó que su carro fue vandalizado, con cuchillo le dañaron las llantas del vehículo y le rayaron partes de la lámina y el parabrisas. Presentó la denuncia por este caso ante la Fiscalía.

"He denunciado muchas cosas en la ciudad, no es de ahora. Si lo recuerda la gente, denunciamos cómo se presionaba a funcionarios para que en campaña votaran por el primo del alcalde, Santiago Osorio Marín, quien en marzo de este año salió electo representante a la Cámara por el Partido Verde y Pacto Histórico. Esa es mi función, evidenciar las anomalías que encuentro en la Administración. Espero que no sea consecuencia de estas denuncias. A la comunidad le digo que aquí estamos para seguir denunciando, y que si eso lo hicieron para meterme miedo, no lo van a lograr. Seguimos luchando contra la corrupción".

Parte de la información con la que Salazar Herrera está sustentado estas denuncias, dice que se la han hecho llegar algunos funcionarios del ICTM que están indignados con la situación, pero les da miedo denunciar.

El video del gerente

Camilo Naranjo Molina, gerente del ICTM, en un video enviado por la Oficina de Prensa de la Alcaldía, dice: "Toda la contratación pública realizada en los últimos tres años ha estado acorde al manual de contratación de la entidad, a las políticas de transparencia y a la ley. Es importante tener claridad que se han seleccionado los mejores procesos y las mejores propuestas, de conformidad con los estudios previos y los análisis del sector. También es importante aclarar que la operación logística durante los últimos tres años se ha realizado a través de más de 30 empresas locales, regionales y nacionales que han cumplido con los requisitos de experiencia y de idoneidad exigidos durante los procesos contractuales, como puede verificarse en las diferentes plataformas de contratación pública".

Contraloría amplía auditoría

El contralor de Manizales, Iván Darío Delgado Triana, indica que hasta ahora no han radicado denuncias sobre este tema, aunque las conocieron por las noticias de medios de comunicación. "Con base en esto, ampliamos la muestra de los contratos a auditar en el ICTM. Desde el 12 de septiembre venimos haciendo auditoría financiera y de gestión y ahí sabíamos de los contratos del ICTM con la empresa Conexión en el año 2021. Habíamos solicitado 6 contratos, pero teniendo en cuenta las denuncias vamos a revisar todos los que haya firmado Conexión con el ICTM el año anterior".

Quieren desprestigiarnos: Conexión

El gerente de Conexión Eventos y Servicios S.A.S., Sebastián Patiño Uribe, habló con LA PATRIA. Aseguró que para la Feria de este año no contrató con el ICTM, "lo hicieron con otros operadores".

- ¿Conexión fue contratado por el ICTM y otras dependencias de la Alcaldía para manejar la mayor parte de los contratos de logística?

La empresa cuenta con la idoneidad y con todo en regla para prestar cualquier tipo de servicio, evento y contratación. Tenemos varios contratos ganados en licitaciones, que han sido con la transparencia, la idoneidad y el músculo financiero con que cuenta la empresa, y porque hemos sido altamente competitivos en el mercado.

- ¿Fue contratado como persona natural para coordinar la preproducción de la Feria y el cumpleaños de Manizales?

Correcto.

- Usted termina ese contrato, se presenta con su empresa Conexión para ejecutarlo y lo contratan, por eso dicen que es un carrusel de la contratación y un contrato de yo con yo, ¿cómo explica esto?

Mi trabajo es netamente operativo, mi especialidad es logística. La empresa cuenta con todos los documentos legales para presentarnos a cualquier contratación. No soy el ordenador del gasto; si lo fuera, ahí sí no se podría hacer. Soy contratista, no solo en el ICTM, sino en muchas empresas a nivel nacional.

- ¿Considera legal ser contratado como persona natural para establecer las condiciones de un contrato, lo termina y luego lo ejecuta?

No puedo determinar eso, y repito, no soy el ordenador del gasto, soy contratista, y desde mi parte operativa y las capacidades con las que contamos tenemos la idoneidad para realizar estas contrataciones sin ningún inconveniente.

- ¿Qué piensa de las denuncias sobre que esto es parte de un carrusel de la contratación en el Municipio?

Ya hemos tenido investigaciones en nuestra empresa, se han dado cuenta que todo lo hacemos en el marco de la ley. Agradezco a la Contraloría que quiera revisar la contratación, cómo nos hemos gastado el recurso público. Porque se está desprestigiando el nombre de una empresa que ha generado más de 4 mil 500 empleos para jóvenes en Manizales. El 90% de los empleados son menores de 25 años.

- Los denunciantes soportan al menos 18 contratos del Municipio adjudicados a Conexión, que ya rondan los $3 mil millones.

Correcto, son tres años, pero más del 60% de los ingresos de mi empresa son por clientes del sector privado.

- ¿Conexión fue contratado por alguna entidad municipal para logística del cumpleaños de Manizales que empieza mañana y para la próxima Feria?

No. Las licitaciones que están vigentes están reportadas en el Secop y nos las hemos ganado en franca lid, con toda la documentación en orden. Estamos cumpliendo con estas contrataciones porque hay unas que se terminan en diciembre.