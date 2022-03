Persisten las quejas para elegir hoy en el Concejo al Contralor de Manizales

MARTHA LUCÍA GOMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La elección de contralor de Manizales 2022-2025 llega hoy a sus últimas etapas en el Concejo: la entrevista a los integrantes de una terna que elaboró la Universidad del Atlántico con los puntajes de una prueba de conocimientos y la revisión de antecedentes, y la votación de la plenaria.

La sesión se iniciará a las 9:00 a.m. con la entrevista, que no genera puntaje, y ganará el que obtenga más votos de los concejales.

Los insumos son los puntajes (ver tabla) que definió la U. del Atlántico, contratada por el Concejo para este fin, pero que debido a reclamaciones y demandas derivaron en tutelas que frenaron el proceso. Hoy se llega al día 89 sin contralor titular en la ciudad, pues debió haberse posesionado el 1 de enero, pero no se pudo por los traspiés jurídicos, que ya se resolvieron.

Entre foráneos

Hasta la tarde de ayer ninguna de las nueve bancadas del Concejo había decidido por quién se inclinará para dirigir el organismo de control. Que la terna esté conformada por foráneos (nacidos en Girardot, La Vega y Bogotá) ha puesto en aprietos la decisión, incluso se dice que dentro de las bancadas hay divisiones. Se esperaba que anoche o a más tardar hoy en la mañana, antes de sesionar, lleguen a acuerdos; aunque otros dijeron que esperarán la entrevista.

Entre los 19 concejales, la bancada del Partido Conservador tendrá un voto menos, pues el concejal Diego Tabares se declarará impedido para participar por una demanda de pérdida de investidura que en su contra cursa en el Consejo de Estado para fallo de segunda instancia, por haber participado en la elección de la anterior contralora de Manizales, Jenny Constanza Osorio, pues un familiar suyo tenía un proceso en etapa preliminar en la Contraloría.

¿Puerta giratoria?

Hoy se llega además a esta votación con la queja de aspirantes que no alcanzaron a conformar la terna. Se preguntan si hay una modalidad de puerta giratoria para la elección de contralores, por hechos que dicen deben mirar con lupa los organismos de control.

Señalan que el ternado Iván Darío Delgado, que también integró la terna para elegir contralor de Soacha (Cundinamarca), el día de la elección renunció y dejó el proceso con dos aspirantes. Se esperaba que el cuarto en resultados integrara la terna y que habría ingresado entonces Jenny Osorio, la excontralora de Manizales, y que a la capital de Caldas llegó Delgado con el interés de suceder a Osorio con presuntos apoyos políticos que ella movería.

Delgado, como excontralor de Ibagué (Tolima) y con supuestos apoyos de conservadores y uribistas, estaría conformando un triángulo de relacionamiento con Osorio y con el también ternado para contralor de Manizales Carlos Alberto Bustos, que fue contralor de Soacha (Cundinamarca).

Osorio también fue ternada para contralora de Pereira, donde el tercero no se presentó, pero a diferencia de Soacha se interpuso un recurso que impidió a los concejales elegir entre dos. Osorio dijo ayer a LA PATRIA que el proceso se resolvió y que asumió el 15 de marzo como contralora de Pereira. Manifestó que sabe que en la terna para contralor de Manizales hay dos excontralores con quienes se conoció en razón a sus cargos. Negó que tengan alguna relación política. "Son convocatorias públicas y me presenté a varias en el país, pero no tengo ninguna relación política con ellos".

Las declaraciones de Delgado y Bustos se pueden ver en los recuadros con sus nombres.

Iván Darío Delgado Triana

Foto|Tomada de Función Pública|LA PATRIA

Nació en Girardot (Cundinamarca), tiene 38 años, casado, tiene dos hijas, reside en Ibagué (Tolima).

Abogado con maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público y Derecho Privado, especialista en: Derecho Administrativo, Derecho Comercial y Financiero y en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas.

Fue contralor de Ibagué hasta el 31 de diciembre del 2021. También laboró como sustanciador del Juzgado Séptimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Ibagué, docente de las universidades Cooperativa de Ibagué y del Tolima, director de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría de Ibagué, encargado de la Oficina Jurídica de la Contraloría de Ibagué, oficial mayor del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot (Cundimarca) y asistente en la Cámara de Comercio de Girardot.

Militancia política: Asegura que no ha militado en ningún partido; aunque dicen que fue contralor con apoyos del Partido Liberal.

Qué hará si es contralor: "Innovar las auditorías con herramientas tecnológicas para hacer un control más efectivo a la contratación y a procesos de impacto; es decir, auditar contratos que impacten lo social y económico en el municipio. Trabajar con la comunidad, es muy importante la información que se pueda entregar a través del control social participativo".

Opinión de la convocatoria: "No tengo queja. En el proceso de Soacha tuve un tema personal, estuve enfermo y no me pude presentar al examen; tampoco para el de Caldas. Es falso la relación con la excontralora de Manizales y no tengo acuerdos políticos con nadie, es más bien información malintencionada para tratar de generar un manto de duda. Mi información académica y profesional no obedece a ningún acuerdo político".

Carlos Alberto Bustos Brasby

Foto|Cortesía| LA PATRIA

Nació en La Vega (Cundinamarca), tiene 52 años, casado, con tres hijos. Reside en Bogotá.

Administrador de empresas, especialista en Finanzas y Administración Pública. Se gradua el 29 de abril como especialista en Gerencia de Proyectos, cursa una maestría en Gerencia de Proyectos.

Fue contralor de Soacha (Cundinamarca) hasta el 31 de diciembre del 2021. Laboró en la Secretaría de Obras Públicas de Cundinamarca como auxiliar, secretario administrativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooptenjo de la Vega (Cundinamarca), asesor de la ESAP territorial Cundinamarca, profesional universitario de la Registraduría Nacional en dos oportunidades; en la Contraloría de Cundinamarca fue coordinador de área y subdirector técnico; fue director de turismo en la Secretaría de Desarrollo Económico de Zipaquirá (Cundinamarca); fue asesor de la Imprenta Nacional.

Militancia política: Dice que no ha tenido, pero que ha apoyado a amigos de los partidos de la U, Cambio Radical, Verde y Conservador.

Qué hará si es contralor: "Que los recursos sean invertidos en beneficio de las comunidades y de acuerdo a la normativa, para lo cual estamos los organismos de control. Trabajar con las comunidades y los jóvenes en la vigilancia y cuidado de lo público".

Opinión de la convocatoria: "A nivel nacional todos estos procesos de elección han sido traumáticos, no sé a qué se deba. Por lo menos el 50% de las contralorías territoriales están con personas a cargo y no con el contralor titular, no sé qué despertó en la comunidad y en los participantes que se ha presentado tanto inconveniente".

Miguel Leonardo Escobar Franco

Foto|Tomada de contraloriasoacha.gov.co|LA PATRIA

Nació en Bogotá, tiene 49 años, soltero. Reside en Bogotá.

Administrador Público, especialista en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social y en Auditoría de Salud. La próxima semana recibe el título de especialista en Gerencia de Proyectos y cursa una maestría en Gerencia de Proyectos.

Fue contratista de la Corporación Nacional para el Desarrollo Sostenible, Hospital Mario Gaitán Yanguas, Ambiencol Ltda., Contraloría General de la República y Asociación de Ingenieros de la Universidad Militar Nueva Granada; profesional social de Geocol Consultores, director de Primera Infancia en Madrid (Cundinamarca) y director de Control Fiscal en la Contraloría de Soacha.

Militancia política: Dice que militó en el Partido Liberal, pero renunció hace 20 años, que por temas ambientales se identifica con el Partido Verde. Lo ubican cercano al concejal de Bogotá Diego Cancino.

Qué hará si es contralor: "Mi aspiración es seria, va hasta el final. Hay que rescatar la confianza en las instituciones, no con publicidad sino con acciones; la gente tiene que volver a confiar en los organismos de control. La participación ciudadana y el control fiscal son primordiales, las denuncias son muy importantes y para eso están hechas las veedurías".

Opinión de la convocatoria: "A mis oídos han llegado muchas cosas. Hice parte de una tutela porque encontré cierta ambigüedad en las preguntas del examen y solicité claridad. Aunque tenía el segundo puntaje más alto, rescaté unos puntos. Me preocupa que no quede la tranquilidad en la comunidad que fue un proceso dentro de lo legal. Si no fuera así no estaría haciendo parte".

Puntajes

Aspirante Examen Antecedentes Total

1. Iván Darío Delgado Triana 76 (45,6%) 30,69% 76,29%

2. Carlos Alberto Bustos Brasby 89 (53,4%) 19,5% 72,9%

3. Miguel Leonardo Escobar Franco 90 (54%) 18,85% 72,85%

4. Humberto García Vega 81 (48,6%) 23,63% 72,23%

5. Carlos Alberto Aristizábal Ospina 65 (39%) 32,55% 71,55%

6. Óscar Javier Vasco Gil 67 (40,2%) 30,13% 70,33%