Perros: antes eran de raza peligrosa, ahora de raza especial

Años atrás los llamaban perros bravos. Con el tiempo los definieron perros de razas peligrosas; luego, con la expedición de nuevas normas, los catalogaron perros de razas potencialmente peligrosas, y ahora ya los bajaron a perros de raza especial.

Aunque su definición haya ido en descenso, lo que sí deben aumentar son las medidas y controles a los dueños de perros de estas razas, pues se pueden convertir en un riesgo para la sociedad cuando no cumplen las normas relacionadas con su tenencia.

Jhon Hemayr Yepes Cardona, miembro de la Red Departamental Animalista de Caldas y de la Veeduría del Albergue Municipal de Manizales, indica que la Ley 2054 del 2020, en su Artículo 7, les cambió el nombre y que ya se llaman perros de manejo especial o razas de manejo especial. Sin embargo aclara que sigue vigente lo que concierne al Código de Policía y Convivencia Ciudadana que establece varios aspectos que explica a continuación.

Qué razas

American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler, Staffordshire Terrier, Tosa Japonés.

Quiénes pueden tenerlos

Sus propietarios y tenedores solo pueden ser mayores de 18 años de edad, así mismo los que pasean a estos animales.

Requisitos

Inscribirlos ante la Secretaría de Salud, trámite gratis en Manizales donde ya está reglamentado por acuerdo del Concejo este tema. Se debe llevar fotocopia de la cédula del dueño, constancia del carné de vacunación del animal, foto del animal. Con esta información se expide un documento de identificación del animal.

Pólizas

En Colombia no son obligatorias las pólizas para tener un perro de estas razas, porque el Artículo 127 del Código de Policía dice que el Gobierno lo reglamentará, y no lo ha hecho. Sin embargo, esto no exime de tener que pagar los daños que de pronto cause por cualquier motivo el animal. Ninguna autoridad puede exigir actualmente la póliza.

Microchip

Es obligatorio para este tipo de caninos, y se debe presentar también para inscribirlos. Lo ponen veterinarias y personal autorizado.

Bozal

Hay que recordar que los caninos sudan y liberan calor por el hocico, por lo que el bozal debe cumplir con dos condiciones: permitir la aireación y contener la mordida. Hay bozales que permiten que el perro pueda sacar la lengua y tomar agua, pero no abrir tanto el hocico como para morder. El bozal se les debe empezar a poner desde muy cachorros para que se acostumbren a él.

Collar

El Código de Policía dice que todos los animales en Colombia deben estar en la calle con un collar, en el caso de los gatos en un guacal, porque de lo contrario se consideran animales callejeros y según la norma, deben ser recogidos por el Municipio.

Para sacarlos a la calle también se debe portar el documento de inscripción ante la Secretaría de Salud, que es como la identificación del animal. Nunca se sabe cuándo el perro de raza especial reaccione, muerda o arañe.

Si muerde o lesiona

Si un perro, de cualquier raza, muerde o lesiona a alguien y esa persona denuncia, el animal es llevado ante un inspector de policía. Este funcionario podría, mediante acto administrativo, catalogar a ese perro como animal de raza especial, así no esté entre las que aparecen en el listado, y dicho animal tendría que empezar a cumplir con los requisitos que se mencionan. En estos casos el dueño podrá ser multado.

Tenencia

Los perros de manejo especial son animales muy fuertes, con mucha energía, que necesitan de mucha atención para liberarla. Hay personas que los ponen a entrenar con llantas y otros elementos o a escalar muros.

Se deben alimentar de manera balanceada, con una dieta que tenga más carga de proteína que de otros componentes.

Vacunas

Antirrábica, y las del esquema reglamentario que los protege contra enfermedades como la de carré (Distemper), hepatitis canina, leptospirosis, parvovirosis, coronavirus y parainfluenza.

Comportamientos de alerta

- Cuando ya no respetan las jerarquías en su manada.

- Cuando han ocasionado accidentes rábicos o sea mordeduras o arañazos dentro de la casa. A veces es muy normal que por el cariño que se le tiene al perro, la gente se aguante una o dos mordidas tras un juego o una actividad, pero es muy importante vigilar qué tan constantes son estas reacciones y reportarlas al veterinario. Hay que demostrar que el animal ya está agresivo y que ha sucedido varias veces para poderlo entregar al Albergue Municipal.

- Quien decide si se le aplica la eutanasia a un perro agresivo es el médico veterinario del Albergue, como lo dice el Estatuto de Protección Animal. "En síntesis el problema no es tanto del animal, sino del propietario. Si cumple las normas no habrá riesgos".

No se debe...

- Ponerles pesas en los chalecos, mucho menos que excedan su carga natural.

- Enseñarlos a pelear entre ellos mismos o usando otros animales como cebo para que ataquen.

Opinan

-Marino Grajales, barrio Colombia

Los dueños de perros de estas razas deben tener mucho cuidado con esos animales, son muy peligrosos. Si los van a sacar a la calle deben hacerlo con bozal y collar.

-Fernando Gómez, barrio Porvenir

Deben sacarlos con bozal y con cadena para evitar que muerdan a alguien o que hagan cualquier daño. Eso depende del dueño; pero casi siempre los sacan sin estos requisitos, porque dicen que son mansos.

-Valentina Mejía, Palestina

A los perros de estas razas los deben sacar con bozal y correa porque son de raza peligrosa y a veces por su mismo instinto pueden atacar sin querer hacer daño. Pero eso casi no lo controlan, lo mismo que a los perros que hacen sus necesidades en andenes y jardines y no las recogen los dueños. Amo los animales, pero no me gusta perjudicar a otras personas con lo que hacen ellos.