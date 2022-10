Obras del bulevar de la 48 cumplen un año y solo acumulan un 22% de avance

ANDRÉS VILLAMIZAR

LA PATRIA | MANIZALES

Las obras del bulevar de la 48 están de cumpleaños, solo que no es feliz.

El proceso contractual registrado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) da cuenta que los trabajos del bulevar de la 48 arrancaron hace un año y debieron entregarse el 21 de diciembre del año pasado. Sin embargo, la fecha de entrega solo quedó en el papel, pues ya son 12 meses de trabajos, cerca de 10 meses de retrasos y cuatro prórrogas. Esto significa que en ese número de ocasiones se ha extendido la fecha de entrega de las obras.

Las razones de las demoras son diversas. Por ejemplo, la no culminación de diseños finales, el demorado proceso en la instalación de servicios públicos con Aguas de Manizales, Tigo y Une, y la coincidencia o afectación con otras construcciones vecinas, entre otras situaciones, que se mencionan en los informes de interventoría.

Para celebrar la fecha, LA PATRIA consultó el contrato en el Secop y construyó una línea de tiempo con los momentos más importantes del proyecto, que pertenece a la Administración de Carlos Mario Marín.

Algo de historia

* 4 de octubre del 2021: Arrancaron las obras físicas entre las avenidas Santander y Paralela, a un costado de la Secretaría del Deporte de Manizales. La Unión Temporal Manizales T&O es el contratista.

* 31 de octubre del 2021: Desde esa época la interventoría advirtió de algunos inconvenientes que iban a generar retrasos, de los cuales responsabilizó al contratista. También alertó de otras actividades, como la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, las obras aledañas al Hospital de Caldas () y las de la constructora Las Galias.

* 21 de diciembre del 2021: en esta fecha debieron entregar las obras culminadas, pero se firmó la primera prórroga que estableció un plazo de entrega hasta el 4 de febrero del 2022.

* 31 de diciembre del 2021. La interventoría informó de la prórroga al contratista de mes y medio por la demora en la instalación de las redes de acueducto y alcantarillado, ya que debían ser renovadas por las empresas de servicios.

* Enero 31 del 2022. La interventoría informó de una segunda prórroga del 5 de febrero al 4 de mayo de este año.

* 4 de mayo del 2022: el contratista incumplió con la entrega de la obra y se firmó la tercera prórroga que extendió su plazo de entrega hasta el 4 de septiembre del 2022.

* 10 de agosto del 2022: Un informe de interventoría reveló que todavía se tenían varias observaciones sobre los diseños, y pidió a la Alcaldía reunirse urgentemente con los diseñadores y entregar la versión final de los diseños. El documento evidenció posibles sobrecostos por $335 millones 888 mil.

* 4 de septiembre del 2022: se terminó el plazo de la tercera prórroga y se extendió una nueva hasta el 4 de noviembre de este año. El alcalde, Carlos Mario Marín, aseguró que solicitó aplicar la póliza de cumplimiento a la Unión Temporal Manizales T&O.

* 9 de septiembre del 2022: Comerciantes del sector dialogaron con LA PATRIA y le pidieron seriedad a la Alcaldía con el avance de la obra. Aseguraron pérdidas en sus ventas entre 50% y 80%.

* 4 de octubre del 2022: ¡Feliz Cumpleaños! se cumplió un año desde que comenzaron las obras físicas. Actualmente el bulevar cuenta con un avance de ejecución del 22% según el Observatorio de Obras Públicas de la Alcaldía.

Los invitados

* Alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín

"Esto lo puedo hacer porque tengo las manos limpias y no aceptaré ninguna propuesta indecente. No me echaré para atrás": dijo Marín al solicitar la póliza de cumplimiento al contratista el 6 de septiembre. Una fuente cercana explicó que era ilógico que el alcalde exigiera esto, cuando tenían cómo demostrar que los retrasos eran ajenos a ellos.

* El secretario de Obras Públicas, Mauricio García Chiquito

Se comprometió con la ciudadanía a que el bulevar estaría listo el pasado 4 de septiembre. El compromiso lo hizo en LA PATRIA RADIO el 26 de julio de este año.

* Unión Temporal Manizales T&O

"Lo único que podemos decir es que no hemos incumplido", dijo el contratista Unión Temporal Manizales T&O, quien ha sido buscado en varias ocasiones por LA PATRIA, pero no ha dado más declaraciones.

El discurso

El secretario de Obras Públicas, Mauricio García Chiquito, dedicó una palabras:

* "No me puedo comprometer con una fecha de entrega exacta del proyecto con la ciudadanía, precisamente por el proceso jurídico que llevamos con el contratista, del cual no puedo dar mayores detalles".

* "Aún no podemos responder qué pasará con la póliza de cumplimiento aplicada al contratista, pues cualquier cosa que yo le diga viciar el proceso, es un tema jurídico".

* Sobre los sobrecostos de los que habla el informe de interventoría del pasado 10 de agosto, dijo: "se plantea que puede haber sobrecostos o también disminución en el contrato, que fue por $5 mil 24 millones 516 mil. Eso solo es un informe y no decisiones de fondo ", sostuvo García Chiquito.

* "Las obras no llevan 10 meses de retrasos, sino unas prórrogas que han sido debidamente justificadas, retraso sería que no existieran prórrogas debidamente justificadas y avances de obra debidamente justificados"

* "Hay diseños finales desde que comenzó la obra, no han estado en constante cambios, solo son ajustes en la medida en que avanza el proyecto, porque se han encontrado cosas que no se plantearon en los diseños".