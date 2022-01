Nube negra cubre la elección de contralor de Caldas

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

La oscuridad llegó a la elección de contralor de Caldas para el periodo 2022-2025 y se aferró de donde más pudo, porque la luz no alcanza para clarificar todas las dudas y señalamientos jurídicos, legales, técnicos, políticos y hasta éticos que han resultado.

Esto comenzó el 6 de septiembre del 2021, cuando el liberal Óscar Alonso Vargas Jaramillo, entonces presidente de la Asamblea de Caldas a la que le corresponde elegir, convocó a universidades acreditadas a presentar propuestas para aplicar y calificar la prueba de conocimientos y hojas de vida. De todo el país, la Universidad del Atlántico fue la única que se interesó y la contrataron.

Convocaron también para que se inscribieran ciudadanos a optar por el cargo, pero aún sin cerrarse el plazo un juez penal admitió una tutela y ordenó como medida cautelar suspender la convocatoria. Así empezó todo, con pie izquierdo, que ha marcado las fases siguientes de prueba de conocimientos y evaluación de hojas de vida. En seguidilla han ido apareciendo más tutelas y más suspensiones.

Reclaman

La prueba la presentaron 49 aspirantes, que superaron 25 por sacar 60 puntos o más, pero de la fase de reclamaciones sobre estos resultados a la U. del Atlántico han salido los mayores rechazos.

El abogado Juan Carlos Pérez Vásquez, aspirante y excontralor de Caldas (2016-2019), cuenta que él y otros aspirantes reclamaron porque la U. no les estaba reconociendo válidas algunas respuestas. En su caso fueron 13, que en su criterio están correctas; además reclamó porque le dieron 66 puntos y su suma le daba 68. "Estos dos puntos sí me los concedieron, pero ninguna respuesta más como acertada".

Por esto presentó una tutela, igual que otros aspirantes, exigiéndole a la U. del Atlántico responder de fondo, no solo que manifestara lo que considera correcto, sino que dijera por qué razón las respuestas no son las acertadas y diera justificación técnica. Los juzgados les concedieron estas tutelas, pero la U. respondió de nuevo que el puntaje seguía igual, no se modificaba.

Pérez presentó entonces un incidente de desacato contra la U., como también hicieron los aspirantes Humberto García Vega, Óscar Javier Vasco Gil, Luis Fernando Márquez Alzate y Jesús David Londoño Bedoya. El juez dio dos días hábiles a la U. para hacerlo, lo que se cumplió entre martes y miércoles de esta semana, pero no responde aún. "Esto ratifica que está incurriendo en desacato", sostiene Pérez.

Una de las tutelas volvió a suspender el proceso, justo cuando la U. había publicado resultados parciales de la evaluación de hojas de vida, que incluye experiencia, educación, actividad docente y producción de obras. Por esto aún no se han hecho reclamaciones a esta fase.

El resultado preliminar de hojas de vida sumado al de la prueba de conocimientos dio como mayores puntajes para conformar una terna a los aspirantes José Manuel Castellanos Correa, Andrés Felipe Quintero Valencia y Rubén Darío Nieto Cuervo.

Revisar hojas de vida

No obstante, Pérez indica que se adelantó a las reclamaciones y envió una comunicación a la U. diciéndole que había mucho rumor en la calle de que habían dado puntaje alto a varias personas en la revisión de hojas de vida, que no correspondían.

"El decir es que varios aspirantes no presentaron la documentación como exige la norma; por ejemplo certificaciones laborales con funciones desempeñadas. No tengo la evidencia y así se los digo en el escrito, pero es el comentario. A otro le dieron un puntaje superior al de quienes quienes han sido docentes, y otros no presentaron certificación de trabajo en entidades públicas", sostiene Pérez.

Por esto le pide a la U. que revise de nuevo las hojas de vida, conformando una comisión. Si evidencia que es cierto, dé el puntaje que corresponde, y de no serlo, que explique para tranquilidad de todos.

"Sumados ambos puntajes estoy en el sexto puesto, no muy lejos de la terna. Si nadie reclama es como si no hubiese pasado nada. Estoy seguro que si es como se dice, los dos primeros deben salir de la terna y se mueve la fila".

Algo extraño

Luis Fernando Márquez Alzate, está en el quinto puesto hasta ahora. Fue hasta el 31 de diciembre contralor del Quindío, nació en Salamina (Caldas). Dice que la U. del Atlántico ha sido reacia a dar respuesta favorable a quienes están reclamando, en su caso para que le reconozcan lo que sacó en el examen.

Indica que obtuvo 71 preguntas buenas, pero que la U. lo calificó con 68. Tras reclamar, le reconoció dos puntos más y lo dejó en 70, aunque argumentó que había más buenas. "La reclamación me daría 73 o 74 puntos, pero ha sido imposible y sé la razón: están tratando de sostener una terna".

Márquez dice que lo mismo le pasó con la evaluación de hoja de vida. Cuenta que ha participado en unos siete concursos para contralor, en los que que también interviene la U. del Atlántico, y que en el de Risaralda le puso 32,54; en el de Rionegro, 32,54; en el de Arauca, 32,53, y en el de Caldas, 30,04.

"Aunque esta reclamación todavía no se ha hecho, le digo a la Universidad por qué con la misma hoja de vida en concursos similares me pone 32,54, pero para el de Caldas me pone menos. Es muy raro que esté tomando estas posiciones, casi que de forma incoherente. Es lo que está ocasionando la cantidad de tutelas, desacatos y reclamaciones".

Márquez agrega que según la experiencia participando en estos concursos es casi imposible sacar 90 puntos en una prueba de conocimientos, como ocurre con los ternados. "Es algo muy extraño que personas lleguen a sacar hasta 94 puntos, lo máximo son 75 o 80; además los que están de primeros sacaron muchos puntos y no tienen la misma experiencia en control fiscal que tengo yo, con por lo menos 20 años en control interno y control fiscal. Uno sí quisiera que la Asamblea mirara lo que está pasando con esta Universidad".

Fin del contrato con U. del Atlántico

LA PATRIA solicitó información de este proceso a la Universidad del Atlántico a través de su oficina de Comunicaciones, que pidió un cuestionario de preguntas. Se les envió, pero hasta anoche no había dado respuesta.

Por su parte el actual presidente de la Asamblea de Caldas, conservador Mauricio Londoño Jaramillo, indica que les llegó otra tutela, que interpuso el aspirante Richard Gómez Vargas, pidiendo nueva revisión de las pruebas de conocimiento, y que el juez ordenó otra vez como medida cautelar suspender el proceso. "La U. del Atlántico ya contestó a todos los aspirantes, creemos que esto ya es extemporáneo".

Señala que, según el Reglamento de la Asamblea, tiene que haber una Comisión de Acreditación Documental que revisa todos los documentos cuando se trata de una elección. "Convocaremos a una sesión de esta Comisión para mostrar una por una las hojas de vida de los participantes y por qué fueron calificados de esa forma".

De esta revisión de la Comisión, sostiene Londoño, saldrá la calificación definitiva y la terna. "Hay dos días para que los aspirantes reclamen a esta fase, y por transparencia y claridad lo voy a ampliar a cinco días".

Esta Comisión la integran Óscar Alonso Vargas Jaramillo y Carlos Emilio Serna Trejos (liberales), Mauricio Londoño Jaramillo (conservador), Manuel Correa Bedoya y Andrés Chaparro Echeverry (la U).

No obstante, sobre Vargas Jaramillo se dice que habría actuado a favor de los primeros tres lugares por cercanía con ellos. A esto, el actual presidente de la Asamblea dice que son chismes. "Si hay una prueba clara de que él manipuló el proceso, que no creo, que me la muestren. En el país solo para dos contralorías no hizo concurso esta Universidad (Antioquia y Bogotá), de resto todas son con ella. No es que el diputado Vargas tenga cercanía con esa Universidad, como se ha dicho. Las causas de todo esto son que hay un grupo político que está desesperado por tener el contralor -no dice cual-; lo otro, son habladurías y enemigos del diputado Vargas que se ha gando por su vida pública".

Londoño manifiesta que el contrato con la Universidad vence mañana y que ya envió comunicación indicándole que la Asamblea no lo renovará ni un solo día. Dice que el rector le respondió que no estaba de acuerdo con la terminación y que le pidió más plazo. "Y más plazo no les voy a dar".

Desmiente rumores

El diputado y expresidente de la Asamblea Óscar Alonso Vargas sostiene que de ninguno de los tres aspirantes que puntean en calificación es amigo o familiar, como se ha dicho.

Afirma que no es cierto que tenga una hermana que trabaje en la Alcaldía de Barranquilla con cercanía a la Universidad del Atlántico; vive allí, pero es abogada de una empresa privada. Desmiente también que el primero en puntaje, José Manuel Castellanos, sea su cuñado, pues de siete hermanas solo está casada la que vive en Barranquilla.

Igualmente desvirtúa que Andrés Felipe Quintero, que va de segundo, haya sido profesor suyo y menos presidente de su trabajo de grado, pues todavía no lo ha presentado, y de Rubén Darío Nieto, que está de tercero, asegura: "Yo salgo con su hija, pero no tengo nada que ver ahí. La calificación la hizo la Universidad y eso es lo que hay que argumentar. Hemos hecho todo transparentemente, y no tengo ningún conflicto para votar por alguno de los tres".

Sostiene que el contrato con la U. fue por $16 millones y que tuvo que surtir dos prórrogas debido a los retrazos que representaron las tutelas interpuestas, pero que estas no aumentaron el valor.

La terna provisional

José Manuel Castellanos Correa

Primer puntaje más alto hasta ahora con 74,1

91 (prueba de conocimientos) y 19,50 (revisión de hoja de vida)

Ingeniero químico y economista.

Lleva dos años en la Contraloría de Caldas, es el jefe de Planeación, 26 años en el sector público. No tiene producciones literarias ni experiencia docente.

"Me dediqué a estudiar y lo puedo comprobar con certificados de la Universidad Nueva Granada con la que hice el año pasado 12 diplomados virtuales sobre control fiscal, y muchas preguntas fueron en esos temas".

Andrés Felipe Quintero Valencia

Segundo puntaje más alto hasta ahora con 73,53

94 (prueba de conocimientos) y 17,13 (revisión de hoja de vida)

Abogado, especializado en Derecho Constitucional y magíster en Derecho Público. Fue docente de la Universidad Luis Amigó hasta el 2020.

Rubén Darío Nieto Cuervo

Tercer puntaje más alto hasta ahora con 73,5

90 (prueba de conocimientos) y 19,50 (revisión de hoja de vida)

Abogado, especialista en Derecho Administrativo, fue subcontralor y auditor fiscal de la Contraloría Caldas.

"La Universidad ha manejado las cosas con toda rigurosidad y apego a la transparencia. Me he presentado varias veces para el cargo, y ahora que voy adelante quieren ponerme arandelas en la etapa final".

También para el de Manizales

El Concejo de Manizales está en proceso de elección de contralor municipal, para lo que contrató igualmente a la Universidad del Atlántico. Aspirantes han reclamado sobre los resultados de la prueba de conocimientos y ahí va el proceso, frenado por tutelas que lo tienen suspendido.