"No me voy a callar más, simplemente ya no puedo con el daño: universitaria en Manizales denuncia al ex por agresión

Karen Montes Ramírez, natural de El Líbano (Tolima) y estudiante universitaria en Manizales, denunció en su red social que su ahora exnovio la agredió física y verbalmente. Además, lo señaló de amenazarla a ella y a su familia.

En la publicación dio a conocer un comparativo de fotos de cómo se veía la noche antes de salir con esa persona y momentos después de ser agredida por él.

"No me voy a callar más, simplemente ya no puedo con el daño emocional y físico que me ha venido causando mi expareja, durante 3 años seguidos, aguantando sus groserías, el daño a mi buen nombre en varias ocasiones, diciendo que lo robé, que tengo mozos y haciéndolo público en redes sociales", escribió la mujer.

Sobre las agresiones de las que fue víctima, la joven cuenta que la golpeó cuando se encontraron en una discoteca en la que coincidieron.

"El domingo a la madrugada salía de la discoteca donde él también se encontraba y llegando a la iglesia del parque de Líbano me cogió del cabello, me pegó contra todas las paredes de las casas, hasta llegar a la de él, donde me dio patadas, puños y cachetadas".

Finalmente la mujer advirtió que ella y su familia están siendo víctimas de constantes amenazas y que decidió hacer público su caso para motivar a otras mujeres a denunciar, además de advertir a quienes puedan cruzarse con el presunto agresor.

3 años duró la relación.

"Luego se devolvió a quitarme el celular y esconderlo, no me dejó salir en toda la noche de su casa y lo único que me decía era que me merecía todo eso porque bailaba para seducir a otros hombres, que me gustaba que los hombres me dijeran linda, que era una brincona, perra, cuando lo único que he hecho en todo este tiempo es aguantarme, cachos, groserías, amenazas y golpes", contó Karen.