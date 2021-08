Neiranos en contravía del peaje de La Estrella

MIGUEL O. ALGUERO - JUAN C. LAYTON

"Lo importante es que se haga el trámite respectivo. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen, pero sí es necesario que se defina la situación de una vez por todas, o se cierra definitivamente o se abre el peaje. De lo contrario, si no se toma ninguna decisión, sí se está en peligro de incurrir en un detrimento patrimonial pues no se están recogiendo los recursos e incumpliendo una disposición contenida en un acto administrativo".

Con estas palabras el abogado especialista en Derecho Ambiental y Administrativo Carlos Alberto Arias Aristizábal cuestionó el hecho de que hoy no se haya tomado ninguna decisión, después de que dañaron y quemaron los peajes de La Estrella, vía Neira, el 16 de mayo; y Quiebra de Vélez, vía La Cabaña, el 1 de mayo, por lo que quedaron fuera de servicio, en el desarrollo de las protestas del paro nacional que se iniciaron el 28 de abril.

Esto motivó al abogado a revisar las opciones de promover una demanda, ante la petición de ciudadanos de Neira, que piden que se cierre del todo, como quiera que hoy no existe un anuncio oficial de la Gobernación de Caldas.

Detrimento patrimonial

Esto motivó al diputado Camilo Gaviria, quien logró la segunda votación a la Gobernación en las últimas elecciones regionales y aceptó la curul de oposición, a denunciar ante la Procuraduría y la Contraloría al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, por presunto detrimento patrimonial.

El reclamo se centra en que la Administración departamental desde hace tres meses y cinco días no efectúa el cobro de los peajes. El diputado enfatizó en que las comunidades de esas zonas tienen todo el derecho en reclamar en dónde está la plata de las vías, qué están haciendo con los recursos de los impuestos que no se ven invertidos en las carreteras donde se cobra el peaje. "Entonces la solución no es dejar de cobrar los peajes. Lo que necesitamos es que esos recursos queden bien invertidos".

Según cuentas de Gaviria, cerca de $1.500 millones ha dejado de recaudar la Gobernación en estos meses. Recordó que al año se recaudan $6 mil millones que se destinan para programas como los peones camineros, que beneficia a quienes transitan por la vía y a los habitantes de la zona, quienes acceden a esos empleos. "Le pregunto al gobernador: ¿por qué está dejando de cobrar el peaje?".

Hacienda departamental precisó que en La Estrella se recaudan mensualmente alrededor de $340 millones y en la Quiebra de Vélez, $260 millones, para un total de $600 millones.

Una decisión de fondo

La posición de la Secretaría de Hacienda y del Departamento es otra. El planteamiento es que dada la coyuntura, no se podían tomar decisiones a la ligera, por lo que se prefirió esperar y tener, incluso un diálogo directo con la comunidad.

El 28 de junio se socializó una propuesta y el pasado miércoles delegados y la comunidad rechazaron la opción de reanudar el peaje, hasta que se tomen decisiones más claras y concretas sobre dicha caseta.

El reclamo fue acompañado incluso por el mismo alcalde de Neira, Luis Gonzaga Correa, quien envió una carta al gobernador en la que pide que no se autorice el reinicio "hasta tanto no se traten temas puntuales que fueron objeto de debate con los promotores de la no reapertura".

12 concejales de Neira firmaron, el 3 de agosto, un memorial en representación de los ciudadanos que viven en los sectores aledaños al peaje. En el documento manifestaron: "Los neiranos en cuanto al funcionamiento y reapertura del peaje La Estrella, de manera respetuosa, pero fehaciente han manifestado su interés en llevar a cabo el retiro de dicho peaje, es por ello que nosotros nos vemos avocados a solicitar y respaldar la decisión".

Otra opciones

Esta semana cerca de 100 representantes de la comunidad de Neira se volvieron a reunir con el gobernador de Caldas y secretarios.

Allí plantearon 3 puntos, entre los que propusieron la realización de un estudio técnico para evaluar con criterios económicos, sociales y de infraestructura, la opción de remover definitivamente dicho peaje o reubicarlo.

Mientras se ejecuta el estudio, propusieron habilitar el paso, con una tarifa de $2 mil para vehículos de la categoría 1, incluyendo buses de servicio público intermunicipal Neira - Manizales, y que dicho valor se cobre en un solo sentido, como históricamente ha sucedido.

Igual pidieron que el recaudo se invierta en el 100% en la vía Neira-Manizales y que el valor anual sea exclusivamente con base en las Unidades de Valor Tributario (UVT). También solicitaron que los acuerdos sean incluidos en una ordenanza.

Habilitados por ordenanza

Para el abogado Carlos Alberto Arias Aristizabal, lo que se requiere son decisiones de fondo, pues dichos peajes están habilitados por ordenanza y constituyen actos administrativos que se encuentran gozando de presunción de legalidad y obligatoriedad.

"No hay razón para que el Departamento no defina si continúa o elimina los peajes. Para eliminarlos tendría que producir los proyectos de ordenanza correspondientes, pero si no lo hace, el diputado Gaviria tendrá razón por el posible detrimento ya que no se ha hecho la restauración y puesta en funcionamiento", planteó.

Advirtió que si los funcionarios omiten el cumplimiento de estas funciones podrían tener problemas, según los códigos Disciplinario y Penal. "Lo importante es revisar muy bien el tema y acertar".

Hacienda de Caldas

James Christian Henao Restrepo, secretario (e) de Hacienda y jefe de Gestión Financiera de la Gobernación, explicó que desde mayo no han podido operar de nuevo los dos peajes. La Gobernación hizo un primer intento para reiniciar el 28 de junio el de la vía a Neira tras normalizarse el orden público, pero el 22 de ese mes fue incinerado nuevamente. "La comunidad pidió un espacio de diálogo para discutir el futuro del mismo. Se han realizado reuniones y mesas con ellos donde ha estado el gobernador. Mientras que en Quiebra de Vélez la comunidad sigue oponiéndose, pero también la Gobernación los ha escuchado".

Puntualizó que en este momento no es posible para el Gobierno departamental tomar una decisión definitiva sobre el retiro de los peajes, ya que es una tasa del Estatuto de Rentas con destinación específica. "El gobernador Velásquez está estudiando la situación sobre otra fuente de recursos que sustituya esa tasa, está analizando la parte legal y cómo se conciliaría la tarifa".

Las inversiones

* El secretario de Infraestructura, Jhon Jairo Gómez, destacó las inversiones que se adelantan este año en la vía a Neira. Según el reporte este monto en el mantenimiento rutinario y periódico asciende a los $345 millones entre Neira, Aranzazu, Pácora, La Pintada, para un mejoramiento vial de 154 kilómetros.

* Se suma la inversión en señalización por $60 millones, parcheos y bacheos por $109 millones y la construcción de un andén desde Cantadelicia hasta Cielito Lindo, de 3,1 kilómetros por $800 millones. Esto implica una inversión total este año por $1.314 millones.

* En la Quiebra de Vélez, Alto Lisboa, Magallanes, la inversión es de $345 millones, con el mejoramiento de 28,6 kilómetros, más la construcción de un jarillón o barrera para proteger el talud en la vía por $30 millones y la reparación un boux culvert o alcantarilla de cajón por $2 millones y estudios y diseños por 50 millones, un total de $427 millones.

* En la Quiebra del Billar, El Chuzo, Mal paso, el estimativo es por $177 millones.