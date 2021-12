Navidad del reencuentro, con precauciones

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales

La distancia a la que obligó el coronavirus, nos alejó de aquellos que más queríamos o solíamos frecuentar. Hoy con la disminución de casos y ante la posibilidad de reencontrarnos con otros, las autoridades y especialistas en salud piden no bajar la guardia con el propósito de evitar que la enfermedad tome fuerza de nuevo.

Martha Luz Páez Cala, psicóloga magíster en estudios de familia y desarrollo, reflexionó sobre el asunto que -insiste- nos debe llevar a valorar los vínculos y el cuidado del otro, sin olvidar las medidas de bioseguridad.

"Esta es una excelente posibilidad de ser solidarios, de poner en práctica la confianza mutua y no desbordarnos en celebraciones que puedan colocar en riesgo nuestra salud en general", dijo Páez.

Agregó: "Seguramente habrá muchas personas que se van a desbordar en celebraciones y es posible que haya quienes no aprendieron mayor cosa de la pandemia o que no han reflexionado acerca de los aprendizajes y de los eventos positivos que, en medio de la adversidad, la vida nos está poniendo de frente. A otros la situación les habrá enseñado la importancia de la sana convivencia, del respeto por el otro, de aprender a negociar el uso de los espacios y los recursos."

Perdieron el tiempo

Para Páez, cuando las crisis no nos enseñan nada y pasamos por encima de ellas, culpando a los demás, llenándonos de sentimientos negativos y descargando de manera tóxica en otros nuestra propia frustración, se ha perdido una excelente oportunidad de aprendizaje.

"Seguramente la vida va a darnos otras mayores oportunidades críticas de aprendizaje. Habrá personas que, de manera egoísta, se han centrado en desahogar y en descargar en el otro su frustración, su ira, su desesperanza, su ansiedad, su depresión, etc, como si los otros tuvieran la culpa o fueran responsables de los eventos vividos"

Con aprendizaje

La profesional señaló como posible que ese encuentro en solitario -si vivimos solos-, haya servido para valorar al otro. Puede pasar que esa posibilidad de estar en familia, motive a cuidarse para no perderse el reencuentro.

"No hay que tener tantos temas pendientes. No posterguemos el expresar afecto, el saldar deudas desde lo positivo. El perdonar, el olvidar, el reconciliarnos, el reconstruir vínculos con familiares y amigos. Se vale recordar a los que ya no están desde un acto de amor. Seguramente ese ser que se fue, no nos va a querer ver llorando, tristes".

Del autocuidado

Martha Luz Páez Cala instó a seguir teniendo comportamientos bioseguros, a no abandonar medidas como el lavado de manos y el distanciamiento prudente para protegernos.

"Nos estamos dando cuenta de la importancia del autocuidado, de usar el tapabocas. Cuando las poblaciones son solidarias y responsables de sí mismas, seguramente no hay necesidad de tomar otras medidas extremas".

Estas (las medidas), según la psicóloga, se toman ante la indisciplina de las personas, ante la renuencia de aceptar la crisis que se está viviendo, ante el no tomar acciones protectoras como el vacunarse.

"Reflexionemos si mi posición pone en riesgo la del otro. La libertad individual termina cuando afecta a un colectivo. No porque seamos familia, no tenemos riesgo de contagiarnos al abrazarnos, besarnos, etc. No hay que bajar la guardia".