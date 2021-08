Microempresarios de Manizales se gradúan para mejorar sus negocios y crecer en el mercado

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

*Luz Helena Vargas Escobar es microempresaria en Manizales y su empresa se llama Productos Alimenticios Buena Suerte, que se encarga de producir y vender masa congelada para pandeyucas. Ella se graduó en la primera cohorte del programa 500 Micronegocios.

“Con los aprendizajes y enseñanzas logré inscribirme en Cámara de Comercio, tengo mi registro sanitario de alimentos del Invima y también el de manejo de alimentos. Ha sido una experiencia satisfactoria. Mis ventas han crecido, ya puedo enviar masas a Bogotá, ahora tengo más contactos, todo esto porque logré inscribirme, pude participar en el proceso de capacitación y acompañamiento con ayuda de los asesores”, dijo la microempresaria.

*Freddy Ruiz Castro también es microempresario de la ciudad y tiene una empresa de desarrollo de software para créditos, llamada Credinformal. Él se graduó en la segunda cohorte de 500 Micronegocios

“Entré al programa, gracias a un microempresario del primer grupo, me invitó y me indicó que no era necesario tener registro mercantil para ingresar. Accedí, estuve en todas las capacitaciones. Estoy contento con las asesorías, luego decidí registrarme ante la Cámara de Comercio. Con los acompañamientos aprendimos temas de costos, marketing, finanzas, legales, que nos ayudaron a dimensionar y direccionar nuestra empresa”, indicó el microempresario.

Estrategia

Estas dos experiencias hacen parte del programa 500 Micronegocios, que lidera la Secretaría de las TIC y Competitividad e Incubar, que consiste en el acompañamiento de expertos, formación y apoyo a microempresarios para fortalecer sus negocios, finanzas, productos y servicios. Incluso, lograr recursos económicos, conexiones con el mercado y obtener nuevos clientes.

En principio se pretendía impactar 500 negocios, pero se adicionaron recursos y se llegará a 600. Hasta el momento se han beneficiado 324 microempresarios en los tres primeros grupos de formación. En este momento se está conformado el cuarto grupo.

Esta estrategia es operada por Incubar, y tiene una inversión de $371 millones 353 mil, aportados de la siguiente forma: $261 millones 247 mil 125 por la Alcaldía de Manizales y $110 millones 105 mil 911 por Incubar. El dinero es para la asesoría especializada en el fortalecimiento de los emprendimientos.

Claudia Benavides, directora de Incubar Manizales, destacó la participación de los microempresarios, su esfuerzo y el trabajo de la Administración municipal por sacar adelante la Política Pública de Emprendimiento. "Esta graduación no es el final, no es un cierre del proceso, es un impulso a los propósitos de los empresarios".

Mientras que el secretario de las TIC y Competitividad, Juan Felipe Jaramillo, sostuvo que la competitividad no solo la definen las grandes empresas, sino también los microempresarios. “Para nosotros es muy importante que hayan culminado este proceso, que es el inicio para el crecimiento de estos negocios”.

Segunda cohorte

Hace una semana se celebró la ceremonia de graduación del segundo grupo del programa. Se ha brindado acompañamiento a 347 pequeños empresarios. 68% de ellos son mujeres y el 31%, hombres.

Entre los empresarios que culminaron su formación hay 91 mujeres y 38 hombres, quienes ya cuentan con las herramientas para hacer que sus microempresas sean más rentables y mejoren su funcionamiento.

Estos empresarios recibieron su certificado y dentro de los logros se resaltan el registrar sus empresas y contar con registros sanitario de alimentos, la apertura de mercados, primeras plantas de producción y la participación en convocatorias de financiación y capital semilla.

Otras experiencias

* Laura Castañeda Alzate es una emprendedora manizaleña, su negocio es Color Pig y se dedica a personalizar alcancías, materos y cerámica. Hace un año empezó con su idea de negocio y conoció la convocatoria a través de la página de la Alcaldía. Se inscribió, a las dos semanas la llamaron, y quedó entre las microempresas seleccionadas.

“Este proceso me ayudó mucho, fue enriquecedor y nos impulsó a crecer y a formalizarnos. Las capacitaciones que más me gustaron fueron las de finanzas por sus aprendizajes en costos y equilibrio financiero, temas que muchas veces como micronegocios no tenemos en cuenta, más cuando es de una sola persona”, comentó Laura.

Agregó que en el programa fue beneficiaria de incentivo económico para materia prima y lo hizo efectivo con otro emprendimiento de Medellín.

*Otra experiencia provechosa es la de José Orlando Rendón Gómez con su negocio Tu Sitio 3D, encargado de diseñar e imprimir piezas tridimensionales, y también presta los servicios de impresión para quienes lleven ya la pieza diseñada. Hace dos años empezó con su idea de negocio en su casa, en el centro de Manizales.

“Conocí la convocatoria por un correo de la Cámara de Comercio, llené el formulario y me seleccionaron. El aprendizaje es significativo, me abrió todas las posibilidades y amplió mi idea del negocio, por ejemplo, antes no tenía en cuenta la selección de los clientes, cómo conservarlos y cómo organizar las finanzas”. La proyección de José Orlando es crecer, formarlizarse y generar más empleo.

*Por último, está el testimonio de Mariana Díaz Urueña, quien es de Ibagué, pero desde hace 6 años vive en Manizales y estudia Ingeniería Física. Su emprendimiento se llama Bowlvie y se dedica a fabricar y vender helados veganos de frutas, con base en un producto original, conocido como smoothie y que no es común en Colombia. Ofrece helados de arándanos, moras negras, frambuesa, fresa y mora. Su idea de negocio comenzó en julio del año pasado.

“La empresa la tengo en mi casa, ya separé el espacio gracias al programa, ya tengo el registro mercantil, el próximo plan es inscribir la marca en la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo más provechoso del proceso fue conocer la ingeniería del alimento, cómo funciona el registro sanitario y cómo se debe tener el lugar donde se preparan los alimentos, también el plan y estructura de costos”, afirmó Mariana.

Ella espera tener su marca protegida en un futuro, al igual que buscar patrimonio para expandir su empresa, conseguir un local y buscar aliados como gimnasios y universidades.

Inicio del programa

El programa comenzó el 4 de marzo. Quienes quedaron seleccionados en la primera y segunda cohorte, que ya se graduaron, y también la tercera, que están en formación, tuvieron diagnóstico, intervención, herramientas y apoyo con incentivos a los que hayan avanzado mejor en su proceso. Esta es una apuesta para la reactivación económica en micronegocios. El objetivo es que puedan mejorar sus ventas, gracias a las asesorías gratis. Se inició con los micronegocios de las principales comunas de la ciudad, como San José, Cumanday, Ciudadela del Norte y Tesorito. Incubar precisó que entre los requisitos están: no tener más de tres personas en su equipo de trabajo, estar operando y vender.

Cohortes

*Grupo 1: 106 micronegocios se graduaron el 2 de julio en ceremonia virtual. 53 micronegocios resultaron beneficiados con el incentivo económico.

*Grupo 2: 129 micronegocios se graduaron el 13 de agosto en ceremonia mixta: virtual y presencial. 66 micronegocios resultaron beneficiados con el incentivo económico.

*Grupo 3: 112 micronegocios se encuentran actualmente en el programa recibiendo asesorías y capsulas de aprendizaje. Está programada para el 31 de agosto la ceremonia de entrega de incentivos económicos para 55 micronegocios.

*Grupo 4: ya se efectuó el cierre de la convocatoria de esta cohorte, hubo 230 inscritos, y tras el panel de evaluación quedó un grupo de 150 micronegocios habilitados y 54 micronegocios en el banco de elegibles. Mañana será el Kick Off de bienvenida (reunión de inicio).

Para más información puede escribir al Whastapp 3113590738 o al correo 500micronegocios@incubar.org.

Quiénes pueden participar

*El programa está dirigido a micronegocios con no más de 3 empleados sin importar el tiempo de constitución.

*Sectores: transformación, comercio, cultural, servicios e independientes, incluidos: restaurantes, locales de comida, bares, tiendas, gimnasios, carnicerías, abogados, diseñadores, oficios varios, entre otros.

*Disponibilidad de tiempo mínimo de 5 horas semanales para atender los compromisos del programa en función de asistencia a las actividades programadas y entrega de guía de actividades.

*El valor promedio de las ventas mensuales no podrá superar los $3 millones 500 mil.

*Es una condición que el micronegocio no esté recibiendo actualmente acompañamiento por parte de otro programa de emprendimiento de la ciudad de manera simultánea.