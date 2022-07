"Me decía que si contaba diría que me robaba las limosnas", manizaleña, al parecer, violada por sacerdote

LA PATRIA| MANIZALES

Según su relato, un sacerdote abusó sexualmente de ella. El hombre está capturado, afronta un juicio por ese caso, pero la víctima teme que le den libertad por vencimiento de términos.

La manizaleña afectada tiene aún vivo en su recuerdo esos duros momentos. Acudió a LA PATRIA, sin importarle revivir su historia, pero con la convicción de que el delito no quede impune.

Ella contó que el autor es el párroco Aníbal Marcial Belalcázar Rodríguez, hoy con 44 años de edad, natural de Tuquerres (Nariño).

"Fue durante el 2014, en la casa cural de la Iglesia del Señor de los Milagros, del barrio Centenario, de Ipiales, cuando tenía 13 años. Era acolita del padre Aníbal Marcial, ya que mi familia era muy allegada a ese templo. Una vez se ganó mi confianza aprovechó cuando me mandaba a dejar las limosnas en su habitación para tocarme en senos, vagina, cola y darme besos en la boca. Estando en su cuarto me sentó en las piernas, me manoseó por debajo de la ropa, me llevó de la mano a la cama de él, me bajó los pantalones y me violó. No conté lo sucedido, pues me amenazó con decirle a mi abuelita que me robaba las limosnas y mandarme a la cárcel, pero ya en diciembre de ese año me decidí a contarle a mamá".

Denuncia

"Lo denuncié ante la Diocesis en el 2015 y no hicieron nada, manejaron todo bajo perfil y tomaron declaraciones en la parte eclesial. Según ellos, averiguaron con las señoras del barrio, dijeron que fue buen párroco y no lo hicieron saber en la Fiscalía. Cuando cumplí 19 años, en el 2020, pregunté qué había pasado con mi caso, porque jamás me dijeron nada y lo veía que seguía celebrando misa. Acudí entonces al ente acusador y denuncié el 18 de junio de ese año", añadió la caldense.

La Fiscalía 25 seccional de Ipiales asumió el caso y se ordenó la captura del sacerdote por acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, que se hizo efectiva el 5 de noviembre del 2020, en esa ciudad. Le dieron medida de aseguramiento, la cual hoy mantiene.

"Estamos en juicio oral, ya han declarado dos de mis testigos. Seguíamos este mes, pero un día antes aplazaron porque le cambiaron el abogado y, según él, no sabía. Ahora me dicen que van a pedir su libertad por vencimiento".

Frases de la víctima

-"Mi sufrimiento fue en silencio, siempre pensando cómo contarles a mis padres. Al no encontrar la forma me hacía daño rayándome los brazos o antebrazos con objetos filudos, como una forma de calmar mí ansiedad".

-"En esa época le conté a otra acolita, más grande que yo, y me manifestó que a ella le hacía lo mismo".

-"Cuando conté, me dijo boquisuelta y que todos iban a saber que me robaba la limosna, que preparara mis cosas porque me iría a una cárcel lejos de mis papás".

El caso fue en Ipiales, pero la víctima vive ahora en Pereira.

Las audiencias han tenido varios aplazamientos, al parecer, atribuibles especialmente a la Fiscalía.