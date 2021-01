Mauricio Lizcano analiza si siguen en la U

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Con la meta viva de llegar a ser presidente de Colombia, pero a partir del 2026, se forma en Estados Unidos el exsenador del Partido de la U Mauricio Lizcano Arango, jefe de esa colectividad en Caldas.

Hace año y medio se graduó de un máster en Administración Pública en Harvard, y ganó una beca parcial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por su sigla en inglés) para hacer una maestría en Administración de Empresas, que aspira a terminar en agosto y volver a Colombia.

Desde Boston respondió virtualmente una entrevista para LA PATRIA, canal por el que mantiene contacto con su gente en Caldas.

Expresa que la situación política de Colombia la ve muy polarizada, radicalizando entre izquierda y derecha y perdiendo de vista el objeto de resolver problemas que tanto aquejan a los colombianos: la inequidad, la pobreza, el desempleo y la inseguridad en las ciudades.

En modo reflexión

- ¿Qué piensa de la salida del Partido de la U de Roy Barreras y Armando Benedetti?

Todos los partidos, no solo la U, pasan por una crisis que viene desde hace años porque se han visto cortos en la capacidad de presentar soluciones y ganarse la confianza de los ciudadanos. Vengo analizando con detenimiento y con mi equipo en Caldas y en Antioquia la conveniencia de seguir en el Partido. Es una decisión que estoy por tomar, ante todo reflexionando y escuchando a la gente, si en realidad la U es un elemento transformador y de liderazgo para el bien de los colombianos o no, y no tanto por Benedetti o por Roy, sino por el contexto en el que el Partido se ha movido. Es un error y se pierde legitimidad dar esos bandazos entre defender la paz hace cuatro años y ahora ser un Partido de gobierno que está en contra de la paz.

- ¿Está pensando en unirse a otro partido?

No lo tengo claro, no soy nadie para imponer una decisión; cualquiera que sea tendrá que ser consultada con la dirigencia y con las bases. La semana pasada inicié unas consultas virtuales, y con base en lo que opinen las personas decidiremos. Lo anunciaremos en uno o dos meses.

- ¿Cuál es su posición?

Estoy sobre la intención de construir un proyecto más nacional, que tenga independencia y libertad.

- ¿Sigue siendo su intención ser presidente de Colombia y postulará su nombre para el 2022?

Ese ha sido siempre un sueño mío, pero quiero pensar más en cuáles son los problemas y cómo los puedo ayudar a solucionar. Después de combinar una vida muy política durante 12 años con la académica actual, quiero empezar un proyecto nacional de escuchar a los colombianos. Seguramente en el 2026 estaré en la contienda.

Candidatos a Congreso

- ¿En qué candidatos para Cámara de Representantes y Senado están pensando?

Mi papá, actual representante a la Cámara por Caldas, ha manifestado que prefiere darle el espacio a otra persona y también quisiéramos renovación. Hay aspiraciones como las de Wilder Escobar, Jaír de Jesús Álvarez, Marino Murillo, Manuel Orlando Correa, Daniel Moreno, Juliana Vargas, entre otras. La decisión la anunciaremos en febrero o principios de marzo, para que si alguien está ocupando un cargo público no se inhabilite. La intención es que sea una lista con dos mujeres, gente joven y gente con trayectoria y compromiso.

- Para Senado, ¿es cierto que dejaran de apoyar a Juan Felipe Lemos, de Antioquia?

Él ha hecho un buen trabajo, ha sido nuestro senador. Tenemos dos opciones por las que el movimiento podría votar: Juan Felipe Lemos o Guido Echeverri, que fue nuestro gobernador. Con ninguno de los dos tenemos acuerdo hasta el momento, nos inspiran confianza y estamos escuchando qué quiere la gente y qué quieren ellos.

- ¿Pero usted sigue siendo el jefe del Partido, aunque esté fuera del país?

Soy el líder, el fundador y un inspirador de procesos, un estratega de hacia donde debemos orientar las decisiones; pero no es como la gente se imagina, que me la paso pensando en qué hacen en la Alcaldía de Manizales o en la Gobernación de Caldas, o a quien colocan o a quien no. Aquí tengo una gran carga académica que me ocupa buena parte del tiempo. Cuando me piden consejos los doy, pero no estoy en el día a día. El gobernador y el alcalde actúan con independencia, y en decisiones políticas las toma mi papá o el comité político de la U en Caldas.

En lo local

- ¿Los ha afectado la desaparición de la línea penaguista del Partido de la U?

Debilita un poco, unidos somos más fuertes. Entiendo que les quedaba muy difícil estar en una organización donde siempre eran minoría, ya llevaban varias elecciones perdiendo y creen que en otro partido político pueden tener más espacio, eso lo respeto. Lamento que Juan Sebastián Gómez se haya ido, es alguien muy interesante en política y no significa que no podamos encontrarnos en otros procesos. Hubiera preferido que siguieran, pero también se ha sumado dirigencia de otros partidos.

- A la U han llegado liberales a quienes criticaba fuertemente, ¿cómo lo lograron?

A las personas que hemos recibido nunca las criticamos, no han sido cuestionadas ni tienen tacha. Nuestra crítica es con la dirigencia del Partido Liberal en Caldas, todos saben de nuestras grandes diferencias con Mario Castaño y lo que él representa, sí hay nombres que nunca aceptaríamos.

Del gobernador y del alcalde

“Luis Carlos es un gran gobernador; ha superado las expectativas por su condición humana, por ser un hombre tranquilo, que escucha y por su capacidad técnica en la que se destacan las gestiones por Aerocafé y su programa de vivienda”.

“Carlos Mario ha mostrado debilidades y falta de tino en conformar su equipo, pero por encima de eso la ciudad está en mejores manos que en el pasado; prefiero a un alcalde que cambie de equipo permanentemente a uno cooptado por la politiquería o la corrupción. Seguramente este segundo año le va a ir mejor. Sigo creyendo en él. Debe hacer una profunda reflexión de cómo la gente lo está viendo y con humildad mejorar lo que tenga que mejorar. Si tuviera un grupo de soporte con el que pudiera consultar sus decisiones, escuchar antes de decidir, le podría ir mejor”.