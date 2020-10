Manizales sigue siendo la ciudad menos pobre de Colombia, pero aumentó en su indicador de pobreza monetaria

MIGUEL ORLANDO ALGUERO

LA PATRIA | MANIZALES

Las cuentas de Jorge Cardona Mejía suman $200 mil de ingresos mensuales. Es decir, es una persona en situación de pobreza monetaria porque está por debajo de la línea de los $377 mil 753 en Manizales.

Jorge tiene 62 años y es vendedor informal en el Pasaje de la Beneficencia. Lleva 25 años vendiendo correas, billeteras, monederos, estuches para controles, pañoletas; y ahora, sumó los tapabocas. Vive solo en Villa Hermosa y por la pandemia cerró por cuatro meses.

“La situación es dura. Se sobrevive para el día a día, se consigue $1.000 para un par de arepas con huevo y con eso se pasa el día. Antes de la pandemia ganaba entre $10 mil y $15 mil diarios, ahora es peor. Aunque gano poco no me considero pobre porque no me falta la sopa en el día. Con el rebusque me defiendo”.

Jorge comenta que hay jornadas en las que no se vende nada, y con lo que consigue es para pagar compromisos. “Debo $1.200.000 al 20% de interés, una multa por $140 mil porque no alcancé a declarar el impuesto de industria y comercio y 10 meses de arriendo cuesta $32 mil mensual. De la Alcaldía solo recibimos unos mercados al principio de la cuarentena, de resto ninguna”.

Datos

Este vendedor informal hace parte de los 17 millones 470 mil personas en condición de pobreza monetaria en el 2019 en Colombia.

Eso significa que hay 662 mil más con respecto al 2018, cuando hubo 16 millones 808 mil. Este reporte es la antesala a las cifras que dejará la pandemia que, según expertos, aumentarán para el 2020.

Manizales presentó una tendencia similar a la nacional. Aumentó en su indicador de pobreza monetaria, al pasar del 20,3% en 2018 al 20,6% en 2019, un incremento leve, que estadísticamente no representa un alza por margen de error.

Sin embargo, se disminuyó su indicador de pobreza monetaria extrema. En el 2018 fue del 2,3% y el año pasado, 1,9%.

Según las cuentas del DANE, en Manizales hay 87 mil 429 personas en condición de pobreza monetaria, cifra que se incrementó en 1.490 personas, respecto al 2018.

Comparaciones

Para entender estos datos, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) explica que una persona está en pobreza monetaria cuando sus ingresos mensuales no superan los $327 mil 674. En el caso de pobreza extrema se ubica en $137 mil 350. El objetivo de estos topes es determinar las condiciones de un ingreso básico para sobrevivir, incluyendo su capacidad para adquirir una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios.

De acuerdo con los reportes del DANE, Manizales es la ciudad colombiana con menor tasa de pobreza monetaria del país e incluso está por debajo de la media nacional. Si se compara con las otras ciudades del Eje Cafetero, Pereira (28,7%) le lleva 8,1 puntos porcentuales a la capital de Caldas; y Armenia (34,2%), 13,6 puntos porcentuales.

Otro dato que reveló el DANE es que el ingreso per cápita de hogares en Manizales es de $937.969, un descenso leve respecto al 2018 cuando fue $938 mil 70, $71 menos. Esta suma está por encima del ingreso promedio nacional que asciende a los $705 mil 33.

Empleo formal

Juan Felipe Jaramillo, secretario de las TIC y Competitividad de Manizales, señaló que, a pesar de la actualización de la medición de pobreza en Colombia que se enfocó en los patrones de consumo de los hogares, la capital se destaca como la menos pobre de Colombia.

“Eso es fruto del empleo formal de la ciudad, porque se dan las garantías de que muchos hogares tengan un ingreso per cápita por encima del límite monetaria que define a una persona pobre. Es un gran logro en el desarrollo social que ha alcanzado Manizales en los últimos 10 años. Un trabajo articulado entre empresarios, gremios, sector público y academia”.

¿Qué viene? Jaramillo planteó que lo más seguro es que la medición del 2020 aumente por la pandemia. “La proyección es que suba 7 puntos porcentuales. Eso dependerá del repunte de puestos en el mercado laboral hasta diciembre. El reto está en recuperar empleos perdidos en micro y pequeñas empresas y la informalidad, porque aquí está el nicho de personas que tienen alta vulnerabilidad de volver a la pobreza”.

Efectos

¿Cuáles serían los efectos de la pandemia en términos de pobreza monetaria? Daniel Hurtado, director de Manizales Cómo Vamos, coincidió con Jaramillo y consideró que es probable que se incremente, “no solo porque el ingreso mínimo requerido para salir de la pobreza es mayor con el nuevo ajuste de la metodología del DANE, sino por la tasa de desempleo vigente que se tiene a la fecha en Manizales”.

Recordó que la pobreza extrema afectó con mayor fuerza a menores de 18 años en el 2018 (11,5%) y a quienes no tuvieron ninguna educación formal (8,4%), por tanto, “conociendo las tasas de desempleo para población joven del 40% en la ciudad, seguramente el impacto será aún mayor en esta población. Es probable que la población de clase media se reduzca, contrario a los avances de los últimos años y la población vulnerable retroceda a niveles de pobreza monetaria y extrema”, explicó Hurtado.

Los efectos no son solo económicos, como la disminución de la capacidad adquisitiva de los hogares, sino también la posibilidad de participar en actividades culturales, recreativas que supongan algún tipo de pago va a disminuir, concluyó el director.

Otro drama

La historia de la familia Quintero López quienes viven en el sector de la vía al Guamo retrata la pobreza monetaria.

Nelson Quintero tiene 75 años y por la pandemia se quedó sin trabajo. Dice que al mes en promedio tiene ingresos por $300 mil. “Estamos sin trabajo. Tenía un local en la Asunción y me tocó entregarlo, además me operaron del corazón y me pidieron que no trabajara”.

Quintero comenta que donde vive no paga arriendo ni agua, solo energía, y que les da posada a dos jóvenes que “nos colaboran con cualquier cosa”. Agrega que por su edad se le ha dificultado para conseguir trabajo y se han visto afectados sus ingresos. “Nos consideramos pobres porque no tenemos el dinero suficiente para sobrevivir”.

Su esposa, Luz Estella López, afirma que recibieron algunos mercados de la Alcaldía y Gobernación, pero que no han recibido ayuda de nadie más. “Nos tienen abandonados y no nos han dado ningún subsidio”.

Línea

Para el Eje Cafetero, las líneas de pobreza en el 2019 se ubicaron en $377 mil 753 en Manizales, $393 mil 281 en Pereira y $390 mil 68 en Armenia. Asimismo, según la población total de Manizales el 20,6% sería pobre, 26,3% vulnerable, 49,9% clase media y 3,2% clase alta.

Gini

El mismo informe mostró cómo está el Coeficiente de Gini por ciudades, indicador que mide el nivel de desigualdad entre los habitantes, especialmente el de ingresos. Manizales registró un descenso en este indicador. En el 2019 fue de 0,430 y en el 2018 se ubicó en 0,446.

Análisis

El analista económico Alejandro Barrera, magíster en Economía y Finanzas, explica que la línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes y servicios (alimentarios y no alimentarios), en el 2019 para el país fue de $327 mil 674.

Barrera afirma que los resultados tienen un efecto directo por el desempeño del mercado laboral, especialmente en la generación de empleo, “pero valdría la pena interrogarse sobre el crecimiento real de salarios y políticas públicas diferenciadas, además revisar metas de gobiernos anteriores”.

Argumenta que es muy probable que los avances en los últimos años en lucha contra la pobreza desaparezcan y en el 2020 la pobreza monetaria aumentará significativamente, por la emergencia económica y sanitaria, en la que el desempleo ha escalado a cifras históricas.

"Los planes de desarrollo deberán replantear sus prioridades de inversión y reconocer que, ante los cambios de las situaciones contextuales, la planeación del territorio debe ser flexible por encima de los proyectos y visiones de un equipo de gobierno”, concluye.

La economista Carmenza Saldías Barreneche, magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, argumenta que, aunque entre 2018 y 2019 no haya bajado tanto la pobreza, es probable que no se haga ninguna esperanza, por un lado, es una dolorosa realidad creciente antes de la pandemia y por otro, se hará más profunda después de estos meses

Saldías Barreneche sugiere a los gobiernos locales y a quienes tienen capacidad de decisiones en la población tener listos programas, mecanismos y recursos para atender las condiciones básicas de vida como alimentos, arriendos y acceso a servicios. “Más vale ser pesimista, escépticos y pensar en cómo se vive en una situación de crisis, cómo se sostiene la economía y la población con recursos públicos y privados”.

La pobreza multidimensional mide 15 indicadores resumidos en cinco dimensiones: condiciones educativas, niñez y juventud, trabajo, salud y condiciones de vivienda y servicios públicos. Si una persona registra al menos cinco resultados negativos de esas variables, se considera que vive en la pobreza multidimensional.