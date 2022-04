Los rostros del prófugo Juan Carlos Martínez, mano derecha del senador caldense Mario Castaño

LA PATRIA | MANIZALES



Quienes conocen a Juan Carlos Martínez Rodríguez por motivos políticos, laborales y personales se refieren a él como si se tratara de alguien diferente a quien la Fiscalía llamó el hombre del maletín o el enfermero.

Pesa sobre él orden de captura y está prófugo de la justicia. Amigos afirman desconocer su paradero, pero mencionan que no se encuentra en Manizales ni en el Eje Cafetero.

Según la Fiscalía, era el encargado de cobrar porcentajes de contratos para ejecutar proyectos en municipios, presuntamente con la colaboración de funcionarios y contratistas, y de coordinar la red delincuencial Las Marionetas, supuestamente liderada por el senador caldense Mario Castaño.

Esta red involucra a unas 60 personas, 9 de ellas capturadas por el CTI en Bogotá, Manizales y Chocó. A Martínez lo definen como el intermediario entre Castaño y los capturados para ejecutar las contrataciones ilícitas. LA PATRIA consultó con 15 personas y 10 bases de datos abiertos para establecer su perfil.

De su físico

Hombre de unos 1,60 metros de altura, contextura gruesa, ojos claros y tez blanca. Nació en Bogotá, el 22 de abril de 1973. Tiene 49 años.

Familia y estudios

Tiene una hija, Laura, casado con Paola. Su último lugar de residencia fue el barrio La Francia, de Manizales. Es odontólogo de la Universidad de Antioquia; especialista en Ortopedia Funcional, Ortodoncia y Gerencia en Salud.



Negocios

Dueño del consultorio Odontológico La Familia, ubicado en el sector Los Agustinos de Manizales. En el Registro Único Empresarial (RUES) aparece como propietario de dos establecimientos comerciales con registro mercantil en la Cámara de Comercio de Manizales, pero con matrículas canceladas en el 2011: Rimar's y Tecnoval.



De su personalidad

Caballeroso, alegre, jocoso, de buen humor. Le gusta servir y el trabajo con las comunidades. Colaborador, afable, entrador, conversador, persistente, comprometido con sus causas.



Gustos

La política, los gallos, montar en bicicleta, la rumba.

En lo laboral

Su vida laboral ha transcurrido mayoritariamente en el sector privado, en su consultorio. El 5 de septiembre del 2018, siendo alcalde de Manizales el liberal José Octavio Cardona León, Martínez se posesiona como gerente de Assbasalud E.S.E. nombrado mediante el Decreto 0585, aunque aseguran que no era de las querencias del mandatario. Allí permaneció hasta el 31 de marzo del 2020, en el mandato de Carlos Mario Marín Correa, con quien chocó.

En esa época, Martínez dijo a Caracol Radio: "Tengo una tristeza por no haber podido tener un diálogo directo con el alcalde, por los usuarios de Assbasalud porque no puedo tomar decisiones, debe hacerlo el alcalde. La entidad está en riesgo jurídico porque debo pedir certificaciones de representación legal, pero me las están obstaculizando”.

Según la página del SECOP, Martínez firmó durante su gerencia de 18 meses en Assbasalud 3 mil 997 contratos, todos en la modalidad de contratación directa, por un total de 14 mil 891 millones 749 mil 216 pesos.

Tras su salida de Assbasalud, dicen que Martínez se fue a trabajar con el senador Castaño y aunque se identificaba como su asesor no aparece oficialmente como parte de la Unidad de Trabajo L egislativo (UTL) en el Senado. En el 2019 Castaño lo puso a coordinar labores con Alejandro Noreña Castro, liberal que sí fue asesor de la Dirección Administrativa del Senado y detenido en marzo pasado por sus vínculos con el caso Las Marionetas. Otras fuentes indican que no saben si Martínez fue empleado personal de Castaño.

Como jefe

De buen trato y con mucha calidad humana. Se hace querer de la gente, cuando lo necesitan siempre está para escuchar y ayudar. Buen coequipero con los colaboradores y los proveedores, une al grupo de trabajo, tiene en cuenta a la gente y sus opiniones. Aseguran que llegó a la Gerencia de Assbasalud sin experiencia en el sector público y que tuvieron que asesorarlo mucho, pero sí conocedor de temas de salud. Que actuó con coherencia y responsabilidad administrativa. Mantuvo la entidad a pesar de las dificultades financieras que atravesaba desde el ingreso al cargo. Le tocó el cierre de 15 puestos de salud en el municipio, pero mejoró procesos como el de servicio al cliente con el sistema de turnos. Lo que logró allí, en parte, fue por sus buenas relaciones y porque conocía a mucha gente.



Directorista del Partido Liberal

Martínez aparece en dos resoluciones firmadas en el 2017 por María Carolina Gómez Hermida, secretaria general del Partido Liberal Colombiano, para acreditar y reconocer en Caldas dignidades directivas, de gestión y de control.

Resolución 3963 del 17 de agosto del 2017, expedida tras la asamblea del liberalismo en Villamaría, que lo acredita como directorista junto a otras 13 personas de ese municipio, y la Resolución 5093 del 8 de septiembre del 2017 que lo reconoce como directorista en Caldas junto a otros 19 liberales, entre los que está el senador Castaño, todos electos en la asamblea departamental de esa colectividad.



Vida política

Las fuentes coinciden en que Martínez se inició en el Centro Democrático, con el fallecido Gilberto Gómez, exalcalde de Samaná y candidato a la Alcaldía de Villamaría. Comenzó a hacer brigadas odontológicas gratis en Villamaría y en La Dorada. Entre el 2014 y el 2016 ingresa al Partido Liberal en Villamaría, donde hacía reuniones y tenía su gente. Liberales de este municipio aseguran que no con todos los de ese Partido encajó, al punto de generar una división.

Algunos no le caminaban por haber llegado del Centro Democrático; otros por su forma de ser, pues quiso organizar cosas que no le competían, y porque no era alguien nacido en Villamaría.

Para la campaña a Congreso del 2018 conoce al médico José Luis Correa López, actual representante a la Cámara por el Partido Liberal, con quien hizo campaña compartiendo temas de salud. Aseguran que Martínez llega en el 2018 a la Gerencia de Assbasalud por recomendación de Correa, pero que por una crisis de este último con el entonces alcalde Octavio Cardona, se convirtió en el 2019 en cuota del senador Mario Castaño.

De ser un líder más en Villamaría pasó a ser amigo personal del senador, y así lo decía públicamente. También cuentan que compartían núcleo social en parrandas, fincas, comidas; aparecían juntos y Castaño le empieza a delegar más cosas en temas logísticos y se convierte en su acompañante en giras por Colombia.

En las elecciones del 2019 Martínez logró sacar una concejal en Villamaría, Mariana Jaramillo, y sonó como posible candidato a la Cámara de Representantes para las elecciones de marzo de este año, antes de que ingresara a la lista liberal el candidato Andrés Felipe Betancourth López. Sostienen que mejor dijo que se quedaba quieto y apoyar a Betancourth en Villamaría y La Merced, donde ya tenía avances electorales y contactos entre quienes no se sentían cercanos a la candidatura a Cámara de Octavio Cardona, pero sí con el senador Castaño.

Cuando iba a la sede del Directorio Liberal Departamental en El Cable lo veían tomando café y hablando con la gente, pero no lo encontraban con mucha frecuencia y tampoco asistía mucho a las reuniones departamentales.



Choques

Cuentan que debido al carácter fuerte de Octavio Cardona, cuando fue alcalde de Manizales no tuvo muy buena relación con Martínez y le daba mucho "palo" en los consejos de gobierno. El año pasado, cuando Cardona empezó a mover su candidatura a la Cámara de Representantes, dicen que en una visita a Villamaría dejó a Martínez con la mano estirada con una bebida, al parecer porque se les estaba llevando gente.

Antecedentes

Según la Procuraduría, no presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales ni fiscales. No aparece con comparendos ni multas de tránsito registradas en el SIMIT .

En la Rama Judicial, con su nombre y número de cédula, le aparece una demanda por sumas de dinero que fue archivada en el 2011. Se la interpuso en el 2009 la sociedad comercial Ortho Profesional Dental Limitada, por unas facturas cambiarias, y otra demanda por sumas de dinero radicada en 1995, de la que desistió en el 2015 el demandante -Adan- Mendieta Orjuela.