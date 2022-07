Los $38 mil millones que enredan a Mindeporte y a la OEI

Osvaldo Hernández *

Dos contratos, el 351 y el 705, firmados el 2 de mayo y el 5 de septiembre del 2019, por $76 mil millones, tienen enredados al Ministerio del Deporte y a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

La OEI no aportó lo que le correspondía ($38.207 millones en especie) y el Ministerio, en ese entonces, Coldeportes, dirigido por Ernesto Lucena, tampoco ejerció control sobre los convenios y los recursos que invirtió.

El "convenio de cooperación", firmado supuestamente para fortalecer la transformación social de los individuos a través del deporte y posicionar al país como potencia deportiva, que justificó Coldeportes en los estudios, terminó con el organismo internacional como operador logístico y no como se planteó legalmente.

No existen tampoco soportes que demuestren que la OEI cumplió lo pactado y menos pólizas de cumplimiento. Quedó, además, en evidencia, que la justificación del Plan Estratégico, condicional para hacer el primer desembolso, del 50% aportado por el Ministerio, es un papel ilegible para todos.

Un abogado que conoce el caso, quien pidió reserva de su nombre, cuestionó lo hecho: "Lo que pretendía el Ministerio era duplicar los recursos por medio de un socio estratégico, factor que no se consumó. Luego de ver lo que pasó, se recomienda acudir a los diferentes sistemas de contratación estatal para seleccionar un operador logístico, que en la práctica fue lo que terminó haciendo la OEI".

Dado el incumplimiento, al parecer, la única alternativa que tiene hoy Mindeporte es demandar a la OEI.

Lo advirtió y lo echaron

Martín Ramírez Cardona, quien se desempeñó como director de Fomento y Desarrollo en Mindeportes, advirtió el hecho en el comité del 16 de junio. Cuatro días después lo declararon insubsistente. Asegura que la OEI pretendía subsanar el hecho y él se opuso por las inconsistencias y la responsabilidad que asumiría como jefe de la unidad.

"Digo, sin ningún prejuicio, que como director de Fomento y Desarrollo entregué conceptos y advertencias que generaron incomodidad en el Ministerio del Deporte, como mi posición ante el irregular desempeño de la OEI", indicó Ramírez Cardona a LA PATRIA.

Según las actas (ver Recuadro Conciliaciones fallidas), la OEI aceptó que su contrapartida no se ejecutó, pero aclaró que no fue por falta de voluntad, sino porque no hubo apoyo y gestión del Ministerio.

En el proceso, Mindeporte elaboró los estudios previos con la idea de "avanzar hacia el desarrollo sostenible en concordancia con los principios de la economía naranja".

En el mismo documento señaló a la OEI como la indicada para hacerlo: "Para recibir el apoyo en los aspectos operativos, administrativos, financieros y jurídicos".

La OEI aceptó la invitación el 15 de abril, exhibió una experiencia de 30 años e hizo una lista de 60 convenios que ha hecho con entidades oficiales por todo el país, nacionales, departamentales y municipales.

Bajo el mandato de Ernesto Lucena se firmó el convenio en Coldeportes, hoy Mindeporte.

Sin pólizas de garantías

No obstante los valores, el convenio no tiene pólizas de garantías. Los artículos 17 de ambos estudios dicen que como la OEI pondría más recurso que Mindeporte, se regiría por las normas aplicables al organismo internacional: "No se solicitarán garantías".

Así firmaron los dos contratos por $76 mil millones, los cuales hoy están en entredicho.

Y en el trámite de los contratos, Mindeporte deja ver a la OEI como operador y no como socio de un convenio cofinanciado. El viernes 18 de octubre del 2019, tras un inconveniente de una delegación intercolegiada en Caquetá, anunció en su página web que "con respecto a la otra parte de la delegación del Caquetá el Ministerio del Deporte, a través de la OEI, dispuso en Florencia un plan de contingencia en donde se garantizó el hospedaje y la alimentación de los deportistas asegurando su integridad, así como el respectivo regreso a sus municipios de origen y en horarios adecuados".

Lo real hoy del asunto es que Mindeporte firmó un convenio por $76 mil millones y hoy solo se puede justificar el recurso oficial, la mitad, mas no de la OEI.

A Guillermo Herrera Castaño, ministro del Deporte, se le consultó una posición de la entidad al respecto, pero no respondió su Whatsapp. Tampoco lo hizo la OEI, organismo al que se le consultó a través de un correo electrónico, sugerencia hecha por una de sus funcionarias.

*LA PATRIA obtuvo parte de esta información por medio de un derecho de petición enviado el 17 de junio pasado.

¿Parentesco?

El 2 de mayo se firmó el acta de inicio para ejecutar el primer contrato, por $39 mil 494 millones, en la que aparece como supervisora Mónica Monsalvo Torres, jefe de la oficina asesora de planeación del Mindeportes, en calidad de líder del comité técnico de seguimiento del contrato. Fuentes de ese ministerio aseguran que la funcionaria tiene un parentesco con Consuelo Monsalvo (tía), directora jurídica de la OEI, hecho por el que se debió declarar impedida (no lo hizo) para participar en el comité de contratación del 23 de abril, 10 días antes de la firma del convenio.

LA PATRIA, en el derecho de petición enviado a Mindeporte, preguntó sobre las funciones de Mónica Monsalvo en la entidad en el 2019, pero ese punto no fue respondido.

El contrato 351

Acta de inicio: 2 de mayo del 2019.

Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, económicos, administrativos, financieros y jurídicos para el desarrollo de los proyectos encaminados al fortalecimiento de la transformación social, el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo y la convivencia de los individuos a través del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre".

Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2019.

Ampliación de plazo: 30 de agosto del 2020.

Fecha de finalización: 30 de agosto del 2020.

Plazo de liquidación: seis meses siguientes al vencimiento del plazo.

Plazo bilateral: 1 de julio del 2021.

Plazo judicial: 1 de julio del 2023.

Aporte Mindeporte: $25.115 millones.

Aporte OEI: $25.163 millones.

Total recursos: $50.278 millones.

Estudios: Mónica Monsalvo (firmó) y Paola Villamizar Lamus (elaboró).

Responsables: Claudia Marcela Sanmiguel, de Mindeporte, y Ángel Martín Peccis, de la OEI.

El contrato 705

Fecha de inicio: 5 de septiembre del 2019.

Objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, económicos, administrativos, financieros y jurídicos para el desarrollo de las actividades, evento, planes, programas y proyectos encaminados al posicionamiento del país como potencia deportiva; para la implementación de las herramientas de la cooperación internacional y demás alianzas globales para el fortalecimiento y mejora del Sistema Nacional del Deporte Colombiano".

Plazo de ejecución: 31 de diciembre de 2019.

Ampliación de plazo: 30 de agosto del 2020.

Fecha de finalización: 28 de febrero del 2021.

Plazo de liquidación: seis meses siguientes al vencimiento del plazo.

Plazo bilateral: 1 de julio del 2021.

Plazo judicial: 1 de julio del 2023.

Aporte Mindeporte: $12.945 millones.

Aporte OEI: $13.044 millones.

Total recursos: $25.989 millones

Estudios: Diana Carolina Betrón, directora de Fomento y Desarrollo, y Paola Villamizar.

Firmantes: Claudia Marcela Sanmiguel, de Coldeportes, y Ángel Martín Peccis, de la OEI.

Qué es la OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se creó en Madrid (España) en 1949 con 23 países afiliados. Es un organismo internacional, de carácter gubernamental, para la cooperación de los países en educación, ciencia, tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral.

Sobre su operación económica: "Nos financiamos a través de las cuotas obligatorias y las aportaciones voluntarias que efectúan los gobiernos de los estados miembros y con las contribuciones que, para determinados proyectos, aportan instituciones, fundaciones y otros organismos interesados en la mejora de la calidad educativa y en el desarrollo científico-tecnológico y cultural de Iberoamérica".

Su misión es la de "promover mejores condiciones de vida, y dentro de los fines específicos se encuentra el de fomentar la educación y el de cooperar con otros organismos internacionales y con entidades públicas y privadas para la realización de programas y proyectos en función de las necesidades de los estados miembros, en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional".

Conciliaciones fallidas

El 31 de mayo y el 16 de junio pasados hubo dos reuniones de las partes en Bogotá para intentar una conciliación y liquidar los contratos.

En la primera, el Ministerio dice que "finalizado el plazo de ejecución de los convenios, la supervisión por parte del Ministerio de ambos convenios determinó que en ambos casos la OEI no ejecutó de manera completa y satisfactoria, de conformidad con lo pactado la totalidad de la contrapartida a su cargo".

Concluye que a pesar de los argumentos de la contraparte: "En criterio de este Ministerio, a la OEI le es atribuible el incumplimiento de la ejecución a satisfacción de la totalidad de la contrapartida a su cargo pactada en los convenios".

Martín Ramírez indicó que desde que asumió el cargo encontró que no se le exigió a la OEI entregar los soportes financieros y que no hay documentos que informen sobre la actividad, en especial en los programas Supérate e Intercolegiados.

En la segunda reunión, Ramírez reiteró que la ejecución técnica y financiera de los convenios se basa en el plan operativo, que ni siquiera se puede leer o verificar, y aún así se hizo el primer desembolso del 50% de lo que le correspondía a Mindeporte.

Finalmente, el ahora exfuncionario sienta una posición y dice que como supervisor de los convenios y, según lo establecido por el Manual de Supervisión, no hay forma de llegar a un acuerdo porque se incumplió.

En las reuniones participaron, entre otros, Consuelo Monsalvo (directora Jurídica), Tania Trujillo, Nancy Vanegas (coordinadora de proyectos) y Óscar Hernández (representante) por la OEI. Y Angélica Viviana Giraldo (secretaria General, ordenadora del gasto), Martín Emilio Ramírez (director de Fomento y Desarrollo), Julieth Sánchez (contratista), Julio Roberto (apoyo financiero), Doris Jurado (apoyo jurídico), Maritza Quintero (apoyo jurídico), Aura Elvira Gómez (jefe oficina asesora jurídica) y Laura Bohórquez (contratista) por Mindeporte.

"La OEI no fue socio"

LA PATRIA habló con Martín Ramírez, ahora exfuncionario del Ministerio del Deporte.

- ¿Estuvo bien concebido el acuerdo OEI y Mindeporte?

No, la OEI es una entidad internacional concebida para generar convenios; supuestamente, para crear desarrollo entre los países asociados. En los convenios con Mindeporte se formalizaron acuerdos en los que se justifica la contratación con entidad internacional que debió aportar contrapartidas superiores al recurso aportado por el Estado. Se debió buscar otra forma de contratación que permitiera seleccionar uno o varios operadores logísticos. La OEI no está concebida para ejercer acciones de operador logístico.

- ¿Cómo se puede entender que no hay soportes de la OEI en este convenio?

La OEI se ampara en los estudios previos para justificar que, como aporta más del 50% del valor total de los convenios (hecho que no se cumplió), se acoge a la reglamentación internacional. Ese es el motivo por el cual los soportes tienen tantos vacíos o no existen, es más, por esta misma razón no existen pólizas de cumplimiento.

- Los programas ejecutados parecen programas habituales y presupuestados por Mindeporte ¿La OEI suena más a operador logístico?

Así es, son programas misionales del Ministerio del Deporte en los cuales se necesita apoyo para la contratación de personal, transporte, alimentación e implementación deportiva.

- ¿Qué puede pasar después de lo advertido?

Después de lo advertido y, según se desarrollaron las reuniones de conciliación, es muy probable que el Ministerio del Deporte demande a la OEI por incumplimiento de los convenios.