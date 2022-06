Lobista de Mario Castaño contó cómo se pactaban coimas: busca beneficios

LA PATRIA| MANIZALES

"Me acojo para obtener beneficios, reconciliarme conmigo, con mi país, con mi familia. Sé que lo que hice estuvo mal. Me preocupa mucho la seguridad de mi hija, de mi familia".

Las palabras son de Nova Lorena Cañón Reyes, señalada en el proceso conocido como Las Marionetas de ser la lobista del senador caldense Mario Alberto Castaño Pérez, hoy en el ojo del huracán como posible cabecilla de una banda que desfalcó al Estado.

Nova Lorena, de 48 años, periodista, natural de Villavicencio, y detenida en marzo pasado junto a 8 personas más, "prendió el ventilador" junto al contratista manizaleño Santiago Castaño Morales (de él no se pudo conocer lo que contó). Por esa colaboración piden pasar de detención en la cárcel a medida de aseguramiento domiciliaria. Esa audiencia arrancó el miércoles, el mismo día de la captura del senador, y la solicitaron Fiscalía, Procuraduría y defensores.

El jueves en la noche el juez debía decidir, pero la diligencia se tornó tan largo y tediosa, que los peticionarios desistieron y la presentarán de nuevo para que sea reasignada. Al parecer, el funcionario no hizo una valoración de las pruebas, sino que se dedicó a leer cada una de ellas, el contenido, las historias clínicas y ordenó otras más de oficio, que retardarían el proceso.

Pese a eso, LA PATRIA conoció parte de las declaraciones dadas al ente acusador por Nova Lorena y leída por el juez en la audiencia del jueves. Se indicó que ella, bajo juramento y conociendo que en caso de mentir se enfrentaría a un proceo por falso testimonio, salpica al senador Castaño, a Juan Carlos Martínez (huye de la justicia), a James Peña Garzón (director ejecutivo de la Fundación Escuela Taller de Salamina), a Pablo Gómez (no se dijo quién es), Gloria Estela Raigosa (alcaldesa de Alcalá) y Daniela Ospina (detenida), entre otros.

Teléfono lleno de datos

En indagatoria del 18 de abril de este año, anunció que el senador le pidió contactar a Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, para reunirse con él. La atendió por Whatsapp y le dio la cita para el 23 de septiembre pasado. Para dar esta declaración, se explicó en la audiencia, Nova Lorena pidió que la dejaran ver su celular, donde "hay mucha información". Se rompió la cadena de custodia para extraer el equipo y permitir eso. No se conoció de qué hablaron.

Entre lo leído por el juez se hizo referencia en varias ocasiones a Pablo Gómez, quien según la declaración de esta mujer habría obtenido varias coimas. Se mencionó en varias ocasiones al alcalde de Armero, Medardo Ortega.

Nova Lorena anotó que sus ganancias llegaron a los $243 millones 600 mil. Le indagaron sobre el alcalde de Villamaría, Andrés Aristizábal: "Lo conozco, me lo presentó Mario Castaño, a finales del 2020, en ese municipio. Con él nunca hablamos de porcentajes, ni de puntos, ni de dinero, me escribía para saber cómo iban los proyectos de Sacúdete al Parque. Lo que hice fue preguntarle quién sería el evaluador y si presentó bien la iniciativa. Esa fue aprobada una semana antes de mi captura y no me dieron nada por la gestión. No le comenté a nadie de la solicitud de plata efectuada por Pablo, ni a Medardo, ni al mandatario de Villamaría, ni al senador".

Sobre la pregunta de qué papel jugó Pablo Gómez en los proyectos referidos, la lobista contestó: "Él me presentó a Mario y dijo que tenía relación de parentesco con el senador, pero no me consta. Pablo era el encargado de hablar con el mandatario de Villamaría, pero no sé de qué; con la alcaldesa de Alcalá y con la directora del hospital de allá;, con el director del hospital de Armero; y con el alcalde de Chinchiná. Pablo también definía los porcentajes, cobraba y recibía dinero. Por la Casa Taller de Salamina obtuvo $300 millones, que los dividimos; por la ambulancia de Alcalá, $12 millones; y gestionó el anticipo de la contratista Ruth, de Armero, por $20 millones, de los cuales me dio $10 millones. Al director del hospital de Armero le pidió un anticipo de $7 millones, pero se quedó con todo. Pablo organizaba reuniones con mandatarios en Bogotá, por orden de Juan Carlos Martínez y el senador, y me presentaba como asesora de la mamá del presidente Duque. Eran citas individuales, querían saber si podían acceder a predios o vehículos. En eso no pedí plata".

La mamá del presidente

De igual manera expresó que no se recibieron, ni se cobraron porcentajes por donaciones tramitadas con la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera. Reseñó que Juliana Márquez, madre del presidente, Iván Duque, para quien Nova Lorena trabajaba como asesora, no tiene nada qué ver con lo ejecutado por esta red, que ella no sabía lo que pasaba a sus espaldas, de los pagos que le hizo el senador y menos que trabajara a la par con el político caldense.

"Era ajena a todo, a los pagos del Ministerio de Cultura, a lo de las ambulancias, lo que me iban a dar de los Sacúdete. Ella sabía que iba a las gestiones, pero no que Mario me entregaba pagos".

En otro aparte, Nova Lorena cuenta que el senador la llamó y le indicó que el alcalde de Armero estaba muy contento porque le aprobaron la ambulancia, que entonces este mandatario le consignó $5 millones 575 mil, en dos tandas, que de ese dinero ella se quedó con $4 millones 400 mil y a Pablo le toco el resto. "Viajé a Manizales, creo que en agosto del 2021, me encontré con Pablo y sacamos la plata de dos cajeros de esa ciudad. En el segundo semestre de ese año recibí otra ambulancia, Pablo me dijo que nos reuniéramos en Bogotá con Gloria, la alcaldesa de Alcalá, y su esposa. "Gloria nos explicó que nos podía pagar 10 puntos (el 10%) por ese proyecto, ante Minsalud, para la ambulancia de ese municipio. La llevé al Ministerio y salió buscando quién le hiciera el proyecto. Al día siguiente me llamó Pablo Gómez para saber cómo me había ido con Gloria".

Le ocuparon 31 bienes

La Fiscalía indicó ayer, mediante comunicado de prensa, que ocupó con fines de extinción de dominio 31 bienes que pertenecerían al senador liberal Mario Alberto Castaño Pérez, avaluados en $5 mil millones y situados en Risaralda, Caldas, Antioquia, Chocó y Bolívar.

Lo coordinó un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrito a la delegada para las finanzas criminales. Les impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión a 21 inmuebles urbanos, 7 vehículos, 2 sociedades y un establecimiento de comercio.

"En las verificaciones se constató que algunas estaban a nombre de familiares y personas cercanas al congresista. Esta acción es producto de una compulsa de copias realizada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó el pasado miércoles la captura del senador Castaño Pérez por su presunta participación en una red de corrupción", contó el ente acusador. Los bienes quedan a órdenes de la Sociedad de Activos Especiales.

La extinción de dominio no implica una ocupación inmediata por la fuerza legítima del Estado a bienes obtenidos con recursos ilícitos, sino de un proceso iniciado por la Fiscalía, que notifica al implicado o a quien aparezca como titular, para que presente recursos contra la resolución que respalda el procedimiento.

La Ley 1849 de 2017 le concede facultades al ente acusador para que haga efectiva la suspensión del poder dispositivo y dicte medidas cautelares de embargo y secuestro de los bienes. Si el notificado tiene la razón, se archiva el proceso. De lo contrario, continúa. En el trámite se pueden aplicar medidas cautelares para evitar, entre otras, el traspaso de la propiedad.

Ayer le hicieron la indagatoria al senador. Terminadas, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cuenta con 5 días calendario para definirle la situación jurídica (si lo mantiene en detención preventiva o no). Eso podría darse este jueves.

Juan Carlos Martínez, el enfermero o el Hombre del Maletín, mano derecha del senador. huye de la justicia. Jhon Alexánder Sánchez, Pato, el décimo procesado, se entregó en Manizales y le dieron medida de aseguramiento en la cárcel.

Los definidos

-Claudia Marcela Castaño Morales. Se encuentra en detención domiciliaria en La Palma (Manizales). Preacordó pena de 15 a 54 meses.

-Juan Sebastián Vargas. El abogado solicitó que su cliente fuese escuchado en interrogatorio y ahí se planteó su propósito de preacordar. Se hace ruptura procesal, se radica el proceso y se espera a que asignen juez y este fije fecha. Continúan las reuniones para definir qué delitos aceptaría y en qué calidad para el preacuerdo. De eso depende la pena y la reparación o devolución de dinero que haga. Ya está en domiciliaria.

Nota. Otro que buscaría preacuerdo sería Alejandro Noreña Castro.

En datos de la Fiscalía

3.535 llamadas telefónicas enredan a Las Marionetas.

50 personas aparecen como indiciadas reconocidas y 20 más por identificar.

$60 mil millones, el defraude al erario.

50 casos documentados: 15 contratos y 35 operaciones.

10, los alcaldes mencionados en las llamadas.

16 casos de extorsión a cambio de puestos.

Santiago Castaño Morales, contratista; Nova Lorena Cañón Reyes, encargada de hacer lobby en varias entidades para lograr proyectos.

Lorena Cañón y Juliana Márquez de Duque en el Encuentro Cultural por la Recuperación Ancestral de la Chamba (Tolima), en el 2019.