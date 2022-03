Lo que no cuentan los candidatos a Senado nacidos en Caldas

EQUIPO PÚBLICO

Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones al Congreso de la República 2022-2026 el 13 de este mes, cuando los colombianos votarán para escoger senadores y representantes a la Cámara.

Actualmente Caldas cuenta con dos senadores: Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, que no regresa a contienda, y Mario Alberto Castaño, del Partido Liberal, que quiere repetir curul y se suma como candidato a un abanico de siete aspirantes más, caldenses, que por primera vez buscan llegar al Senado.

En este informe usted conocerá otras facetas de estos ocho candidatos, distintas a sus propuestas, posiciones políticas y puntos de vista del país.

Se trata de un rastreo de datos abiertos que arrojó que todos cumplen con el requisito de reportar al Consejo Nacional Electoral los ingresos y gastos de campaña que llevan hasta esta semana, unos con más detalle que otros y con curiosidades como los $30 millones en servicio de transporte aéreo que registra uno de ellos.

Ninguno muestra con la Procuraduría antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura; ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. Uno tiene una multa de tránsito pendiente de pago desde octubre del 2020 por $219 mil 451, otro aparece con registro mercantil en Manizales para una actividad comercial de transporte de pasajeros y transporte de carga por carretera.

Tres tienen procesos pendientes con la Rama Judicial, uno por demanda administrativa, otro por demanda penal y otro más por tutelas en su ejercicio como congresista.

Diana Lorena Gómez Zuluaga, Centro Democrático

Gerente de campaña: María Lilian Peláez Jaramillo.

Contadora: Gloria Mónica Camargo Gómez.

Ingresos campaña: $23 millones 547 mil 867 (créditos o aportes que provienen del patrimonio del candidato $23 millones 547 mil 867).

Gastos campaña: $23 millones 936 mil 925 (inversión en materiales y publicaciones $4 millones 178 mil 857, servicio de transporte y correo $4 millones 391 mil 68, propaganda electoral $15 millones 367 mil).

Obligaciones pendientes de pago: $5 millones 375 mil en piezas publicitarias con la firma Del Valle Sánchez Salazar Carolina por $4 millones 850 mil y camisetas personalizadas con Jimmy Alexánder Moreno por $525 mil.

Contaduría General de la Nación: Aparece incluida en el Boletín de Deudores Morosos del Estado reportada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por una obligación, pero no ha incumplido los acuerdos de pago establecidos. La candidata dice que ya quedó saldada la deuda con la DIAN y envió comprobante de pago con fecha del 28 de diciembre del 2021. Agrega que la información puede seguir apareciendo porque esta Dirección no ha actualizado la información.

Procesos en la Rama Judicial: Demanda en la Corte Suprema de Justicia Penal Bogotá, diciembre 19 del 2019 por el caso del deslizamiento en el barrio Cervantes, siendo ella funcionaria de Aguas de Manizales, demandan familiares de las víctimas. 4 de junio del 2021 se corre traslado para la sustentación del recurso de casación a las partes. La candidata dice que por este caso hubo sentencia absolutoria en primera y segunda instancia en la que salió absuelta junto a otros demandados, y que el proceso permite el recurso de casación, que es con el que insistirán los demandantes.

* No aparece en el Simit con multas, ni tiene comparendos y multas de tránsito pendientes con el Simit. No tiene registros de negocios activos en el RUES.

Guido Echeverri Piedrahíta, Coalición Partido Alianza Verde y Centro Esperanza

Gerente de campaña: Jorge Enrique Calderón González

Contadora: Diana María González Escobar

Ingresos campaña: $135 millones (créditos o aportes que provienen del patrimonio del candidato $50 millones, de su cónyuge, Ana María Jaramillo, $25 millones; contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o especie que realicen particulares: Jorge Hernán Hoyos Montoya $10 millones, Lolo Coffee Group & CIA S.C.A $5 millones, Punto Eléctrico S.A.S $15 millones, Gloria Patricia Arias Pimienta $20 millones, Carolina Mejía Arias $10 millones.

Gastos campaña: $44 millones 494 mil 306 (gastos de administración $14 millones, servicios de transporte y correo $2 millones 512 mil, gastos judiciales y de rendición de cuentas $2 millones, propaganda electoral $25 millones 982 mil 306).

Procesos en la Rama Judicial: Reporta un proceso por prevaricato por acción en la Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia. Demanda instaurada el 18 de diciembre del 2018 por Luz Marina Beltrán García, quien como resultado de un proceso disciplinario de Control Interno de la Gobernación de Caldas fue sancionada con 15 años de destitución e inhabilidad, decisión que confirmó la Oficina Jurídica del Departamento. Tiempo después, Jurídica ordenó revocar estas medidas y la Secretaría de Educación Departamental ordenó reintegrarla. Echeverri se posesionó en enero del 2011 como gobernador de Caldas y en febrero revocó las resoluciones que permitían el retorno de Beltrán y al parecer determinó que esta decisión no fuera notificada sino publicada, cercenando el derecho de contradicción de la afectada. Este proceso está en juicio.

Sobre esta demanda, el candidato afirma que no podrán demostrar que la decisión que se tomó contra la funcionaria fue de mala fe. "Asumí como gobernador y a los dos meses me llegó un expediente de la Oficina Jurídica que indicó que era un proceso de tiempo atrás y lo que hice fue firmar la resolución, ni siquiera conozco a la funcionaria. Espero que este proceso concluya bien. Los funcionarios públicos estamos expuestos a este tipo de contingencias y estamos en la obligación de responder ante la justicia".

* No presenta antecedentes en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría, no aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene registros en el RUES, ni es deudor moroso del Estado.

Humberto de la Calle Lombana, Coalición Partido Alianza Verde y Centro Esperanza

Gerente de campaña: Wilson Castro Manrique

Contadora: María Lucrecia Rodríguez Castellanos

Ingresos campaña: $236 millones ($166 millones provenientes de dos aportes de su hijo, José Miguel de la Calle Restrepo, uno por $96 millones y otro por $70 millones. Donaciones de Fabio Villegas Ramírez $10 millones, Fundación Propública $50 millones, Censa S.A.S $5 millones y John Sudarsky Rosecubaumn $5 millones).

Gastos campaña: $61 millones 650 mil (Propaganda electoral $20 millones para Incomedios S.A.S y $41 millones 650 mil para Brújula Comunicaciones).

*No presenta antecedentes en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no es deudor moroso del Estado, no tiene registros en el RUES ni tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Iván Gutiérrez Rodríguez, Partido Conservador Colombiano

Gerente de campaña: José Armando Martínez Castellanos

Contadora: Paola Andrea Bejarano Estupiñán

Ingresos campaña: $26 millones 69 mil (aportes de la Cooperativa Colombiana de Vigilancia Especializada Cooviser C.T.A de la siguiente manera: en especie $6 millones 69 mil y en donación $20 millones.

Gastos campaña: $15 millones 769 mil 369 ($2 millones 456 mil 582 fueron para publicidad en la Revista Enfoque del Café, $173 mil 400 en envíos a través de Inter Rapidísimo S.A, $99 mil 987 para EDS San Jerónimo de Pereira bajo el concepto de gastos, $271 mil 800 en viáticos y alimentación y $12 millones 767 mil 600 en propaganda electoral ($5millones 580 mil para la Corporación Centro Carismático Minuto de Dios, $1 millón 118 mil 600 para Libro Arte S.A.S y $6 millones 69 mil para Litoger S.A.S).

Registro Único Empresarial y Social (RUES): Con registro de un negocio con la Cámara de Comercio de Pereira, pero con matrícula cancelada. La actividad económica era la edición de libros, otros tipos de educación, comercio al por mayor de otros productos y actividades teatrales.

Simit: Reporta una multa por $219 mil 451 desde el 22 de octubre del 2020 por la Secretaría de Cartago. La infracción fue por exceso de velocidad en la ruta Andalucía-Cerritos. Sobre esta deuda el candidato sostiene: "Tengo pleno conocimiento y está pendiente de cancelación porque el plazo para pagarla es hasta el 31 de este mes. Sin embargo, para no olvidarme de ese compromiso con el Estado mandaré a cancelarlo hoy (1 de marzo) en la tarde". Hasta el 2 de marzo el saldo continuaba pendiente de pago.

*No presenta antecedentes en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, ni es deudor moroso del Estado.

John Hemayr Yepes Cardona, Coalición Partido Alianza Verde y Centro Esperanza

Gerente de campaña: Juan Carlos Barrera Valencia

Contadora: Andrea Milena Medina Otálvaro

Ingresos campaña: $20 millones (aportes con recursos propios).

Gastos campaña: $1 millón 882 mil 744 ($420 mil en gastos de administración -$70 mil para hospedarse en Chía, Cundinamarca y $350 mil para hospedaje de su equipo y el propio-, $1 millón 181 mil 94 en transporte para actividades, pagar parqueadero y combustible).

*No presenta antecedentes en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial ni es deudor moroso del Estado. No tiene registros en el RUES.

José Fernando García Gómez, Coalición MIRA y Colombia Justa Libres

Gerente de campaña: Laura María Valencia Saldarriaga.

Contador: Andrés Felipe Duque Aguirre.

Ingresos campaña: $12 millones (contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que realicen particulares: Andrés Felipe Duque Aguirre $12 millones, Laura María Valencia Idárraga $12 millones).

Gastos campaña: $8 millones (gastos de administración $8 millones).

* No presenta antecedentes en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes. No aparece reportado como deudor moroso del Estado ni tiene registros en el RUES. Ni tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

José Luis Correa López, Partido Liberal

Gerente de campaña: Juan Jacobo Correa Sánchez

Contadora: Yuly Marcela Castaño Lancheros

Ingresos campaña: $52 millones 500 mil (aportes de su mamá, María del Pilar López Marín).

Gastos campaña: $52 millones 279 mil 75 ($4 millones 380 en la compra de chalecos, camisetas y camisas; $47 millones 899 mil 75 en propaganda electoral -$14 millones 350 mil en la impresión de pendones con Grafitel SAS, $12 millones 911 mil 500 en la fabricación y montaje de pendones con Qualind SAS y $20 millones 637 mil 575 en branding, vallas, microperforados y afiches con Litoprisa Manizales SAS-).

Registro Único Empresarial y Social (RUES): Registra un negocio a su nombre en la Cámara de Comercio de Manizales con matrícula activada. La actividad económica es transporte de pasajeros y transporte de carga por carretera.

* No presenta antecedentes en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes. No aparece reportado como deudor moroso del Estado, ni tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Mario Alberto Castaño Pérez, Partido Liberal

Gerente de campaña: Myriam Parra Giraldo.

Contador: Diego Hernando Gil Isaza.

Ingresos campaña: $504 millones (créditos o aportes que provienen del patrimonio del candidato $334 millones; contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que realicen particulares: Transportes Maglo S.A.S de Medellín $130 millones, Pactel S.A.S. de Manizales $40 millones).

Gastos campaña: $491 millones 937 mil 912 (gastos de administración $21 millones, gastos de oficina y adquisiciones $200 mil, inversión en materiales y publicaciones $125 millones 285 mil 751, actos públicos $6 millones 300 mil, servicio de transporte y correo $45 millones de los cuales $30 millones son en transporte aéreo con la firma Custom Aviatom S.A.S, gastos judiciales y de rendición de cuentas $10 millones, propaganda electoral $281 millones 958 mil 174, costos financieros $2 millones 193 mil 987).

Obligaciones pendientes de pago: $140 millones de créditos concedidos a la campaña por Transportes Maglo S.A.S $100 millones y Pactel S.A.S. $40 millones.

Registro Único Empresarial (RUES): Con registro mercantil de un establecimiento de servicio de estancia por horas, con matrícula cancelada en Manizales. Este negocio estuvo hasta el 2013, antes de entrar a Cámara.

Procesos en la Rama Judicial: Tutela que interpuso el 23 de noviembre del 2021 el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción en el Juzgado 73 Civil Municipal de Bogotá y Juzgado 55 de Pequeñas Causas. Sentencia primera instancia el 6 de diciembre del 2021. El 16 de diciembre del 2021 fue enviado el expediente a la Corte para fallo de segunda instancia. Está en instrucción.

- Tutela en el Juzgado 3 laboral del Circuito de Manizales el 25 de abril del 2017 por Luis Alfonso Gallego Arango. El 24 de agosto del 2021 se traslada para recolección de pruebas.

- Tutela Juzgado 001 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Manizales, 23 de marzo del 2021, demandante Emanuel Cardona Gordillo. El 19 de abril del 2021 se remite el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisión de fallo.

El candidato expresa que estos procesos siguen su curso. "No son por corrupción, es un tema político. Tratan de buscar causas para después tener material con el fin de demandarme ante el Consejo de Estado. En los tres casos están pidiendo que certifique las funciones de mis Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y los informes de ellos, cosas que deben certificar la Dirección Administrativa de Cámara y de Senado y me han tutelado por eso, me vuelven solidario con eso".

* No presenta antecedentes en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría, no aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, ni es deudor moroso del Estado.