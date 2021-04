Las movilizaciones en el país son sinónimo de agotamiento social: balance de las jornadas de protestas

EQUIPO REDACCIÓN

El presidente, Iván Duque, se mantiene en su posición de no retirar la reforma tributaria en el Congreso. Por su parte el Comité del Paro Nacional insiste en continuar con las movilizaciones en el país. Algunas bancadas de partidos políticos ratifican su voto negativo a la propuesta del Gobierno Nacional.

Este es el panorama, luego de la jornada de marchas en el país. En Manizales hubo una movilización pacífica en horas de la mañana, que culminó en la Plaza de Bolívar con arengas, pitos y pancartas. Participaron centrales obreras, personal de la salud, camioneros, estudiantes, movimiento sociales y culturales, comunidad LGBTI y grupos políticos.

Sin embargo, esta calma cambió en la noche, cuando algunos manifestantes atacaron una sede de Bancolombia. También arremetieron contra el carro del alcalde, Carlos Mario Marín, quien estuvo en El Cable para calmar los ánimos.

Balance

Óscar Arturo Orozco, miembro de la junta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores y organizador de las movilizaciones en Manizales, condena los hechos violentos que se presentaron el miércoles durante las protestas, porque ese no es el objetivo de las manifestaciones, ni el interés, pero también rechazó el mal manejo de la fuerza pública, que para él mucha veces provoca a los manifestantes. “Son hechos que se tienen que aclarar e investigar para dar con la responsabilidad individual de los actores”.

Comenta: “Nuestra posición, como movimiento sindical y social, es permanecer en el debate público sobre las decisiones económicas y políticas que afectan los derechos de los ciudadanos. El balance del miércoles es positivo ya que muchas personas se sumaron porque hay una inconformidad generalizada en contra del Gobierno nacional. Duque se equivoca al no retirar el proyecto de la reforma, no la queremos maquillada”.

Orozco recuerda que las marchas son para cuestionar las decisiones del Gobierno por el mal manejo de la pandemia, las masacres y asesinatos de líderes sociales, las condiciones precarias laborales y el enfoque de la reforma tributaria.

“El Comité Nacional ha dicho que la movilización sigue. En Manizales convocamos para la marcha del 1 de mayo en el parque Olaya Herrera, pese al toque de queda decretado por la Gobernación”.

Mujeres del servicio de limpieza barrieron el andén y la calle, y retiraron materiales quemados durante la protesta del miércoles en el sector de las universidades.

Miedos

María Cristina Palacio, socióloga, magíster en Ciencias Políticas, investigadora social y consultora nacional e internacional en familia, género, violencia familiar y políticas públicas, señala que el derecho a la protesta es constitucional, pero que el análisis no se puede quedar solo en la expresión del derecho, hay que mirar también el agotamiento en que socialmente se encuentra el país.

Considera que las marchas del miércoles tuvieron un sentido de decirle al Gobierno: no más, un Gobierno que, sostiene, va a pasar a la historia únicamente por ser la expresión de los eufemismos. "No es, según el Gobierno, una reforma tributaria, sino una ley de solidaridad social; cuando se debe recordar que la solidaridad tiene un hermano gemelo que es la cooperación, que no es asistencialismo ni beneficencia. Hay que mirar son las condiciones de empleo, de trabajo; no es dar, es generar. Por qué no han expresado nada de los baches presupuestales y fiscales que hay en el país debido a la corrupción".

De allí que la situación ya sea profundamente agobiante y se escuche a personas diciendo: "prefiero que me mate el covid y no el hambre", como metáfora frente a la situación tan compleja que hace aparecer comportamientos y expresiones distópicas como las vividas en Cali, Bogotá, Medellín y Manizales, que no son fáciles porque también hay personas cuyos marcos de referencia no son la protesta, sino el desorden para generar esa distopía en este momento, previo a un año electoral, señala Palacio.

Insiste en que hay una ausencia grande de fortalecimiento de las responsabilidades compartidas del Estado; es decir, no saben que por la pandemia hay agotamiento de la corrupción, de la desigualdad, del deterioro social.

"¿Qué nos queda?, no nos podemos quedar encerrados. Las movilizaciones son la manera de expresar el ejercicio de la ciudadanía. Que hay riesgos, claro, completos, pero hay que detenerse un poco en el miedo: miedo a la pandemia, miedo al contagio, miedo a que no tengamos cómo vivir, porque se atraviesa también el sentido de la vida; es una manera de expresar la sobrevivencia y no perder los mínimos de dignidad".

Expresión no violenta

Mario Hernán López, docente de la Universidad de Caldas y doctor en Paz y Conflictos, recuerda que en el año 2019 jóvenes de varios países de América Latina, entre ellos Colombia, hicieron una gran expresión en torno a las desigualdades, en el país fue una gran movilización en torno a la educación.

"De manera que no se puede entender lo que ocurrió el miércoles solo como un fenómeno ligado a la indignación que produce la propuesta del Gobierno de hacer una reforma tributaria, hay allí muchas expresiones y manifestaciones que anuncian una manera de analizar la protesta social".

Agrega que también reflejan un país que se quiere expresar de manera no violenta marchando por las calles, una manifestación de un país que durante décadas se vio atrapado en las lógicas de la guerra como única manera de protestar ante el estado de cosas. Esto, sumado a lo que produjo el proyecto de reforma tributaria y la estrategia equivocada del Gobierno de lanzar un paquete de propuestas muy impopulares para después irlas reduciendo hasta el tamaño de una reforma que pretende poner en marcha, pero "cogió mal parqueado al país, no midieron la situación que se está viviendo por la pandemia y esta gran movilización en situaciones de adversidades producidas por el coronavirus demuestran que hay una inconformidad enorme".

Argumenta que los actos de vandalismo que se presentaron en algunas ciudades no pueden opacar la gran movilización nacional, incluso en territorios en los cuales no había una historia reciente de movilizaciones.

"El vandalismo no puede ser el centro de la agenda; sin embargo, en el mundo occidental hay una radicalización de sectores. Uno ve esto en Europa y en Estados Unidos, que buscan manifestarse atentando contra los bienes públicos y allí hay que buscar explicaciones de la procedencia de estas personas, sus condiciones socioeconómicas, pero también hay sectores que aprovechan esta movilización para, como ocurrió en Cali, hacer expresiones que se pueden considerar delincuenciales".

Pensando en una solución, López, señala que lo deseable sería que el país avanzara un poco más en buscar soluciones negociadas o transformaciones o gestiones negociadas de los conflictos. "Escuchamos a representantes sindicales decir que tienen las puertas abiertas para hablar con el Gobierno, y al mismo tiempo el Gobierno advierte que no tiene líneas rojas y está dispuesto a conversar. Creo que lo que debe seguir es que el Gobierno comprenda lo que está ocurriendo, que haga una valoración exacta de lo que significa esta gran movilización y que se siente a conversar, como debió ocurrir en el 2019, pero que lamentablemente se truncó por la pandemia".

Por el sector de las universidades quemaron palos y ramos. Ayer se vio este panorama.

Orden público

En Manizales, según la Alcaldía, se reportaron daños en vidrios de Bancolombia, Coomeva, Multidrogas, cafetería La Iguana y en algunos bienes públicos, especialmente separadores. 10 personas fueron trasladadas al Centro Transitorio de Protección. Hay dos policías con heridas leves.

En Chinchiná, las autoridades locales reportaron 21 comparendos a menores infractores de las medidas sanitarias, ocho adultos judicializados por obstrucción de vías (7 hombres y una mujer) y un deportista con lesiones en su cuerpo.

A dos policías los denunciaron ante la Fiscalía por supuesto exceso de fuerza. A un supermercado del sector de la Estación del Tren San Francisco le quebraron las puertas de vidrio y en otro establecimiento de comercio intentaron ingresar a la fuerza. Unas cinco mil personas marcharon hacia las 7:30 p.m. La Policía Caldas explicó que en los restantes 25 municipios de su dominio no se dieron detenciones. En el país el reporte fue de 87 policías lesionados.

Municipios de Caldas

Riosucio

La Plazoleta de Banderas fue el punto de concentración en Riosucio. Los resguardos indígenas encabezaron la marcha. También se unieron estudiantes, campesinos y comerciantes. La jornada terminó con presentaciones culturales.

Anserma

De manera pacífica trabajadores de la salud, sindicatos, pensionados, transportadores, indígenas, campesinos y organizaciones sociales recorrieron las calles del municipio. No se presentaron alteraciones al orden público.

Aranzazu

Docentes, jóvenes y padres de familia participaron de la protesta, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Marcharon desde la plazoleta de la galería hasta el Parque de Bolívar.

Manzanares

Estudiantes y docentes participaron el miércoles en la protesta nacional con pancartas.

Aguadas

La marcha partió del sector del Cristo. Se unieron docentes con pancartas y grupos musicales. Llegaron a la plaza principal, donde los coordinadores lanzaron una voz de protesta ante los duros momentos que atraviesa el país.

La Merced

Profesores, estudiantes, padres de familia y comerciantes se unieron al paro nacional. La jornada empezó a las 10:00 a.m. desde el sector de Riobamba y terminó en el Parque de Bolívar, acompañadas con chirimías.

Arauca (Palestina)

En el corregimiento protestaron profesores, padres de familia, funcionarios de Empocaldas, comerciantes y estudiantes.

Chinchiná

Los manifestantes se concentraron hacia el mediodía en el Parque de Bolívar. Hacia las 5:00 p.m., hubo una marcha.

Salamina

En la protesta participaron jóvenes, varios concejales, algunos ciudadanos y una representación de Asonal Judicial. La marcha inició en el kiosco del Parque de Bolívar, pasaron por La Galería y regresaron al Parque.

Marquetalia

Miembros del Magisterio, pensionados, líderes comunitarios y ciudadanos se unieron al paro nacional.