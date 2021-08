La pesadilla de una manizaleña durante y después de una relación

LA PATRIA | MANIZALES

Claudia, como llamaremos a la protagonista de esta historia en Manizales, accedió a contar lo que le pasó con la que es ahora su expareja y con la que vivió días tormentosos durante el año que estuvieron juntos, incluyendo agresiones.

Pero la pesadilla fue peor después, debido a que la estafó, la persigue y amenaza a su familia. Ella no quiere que a otras mujeres les pase lo mismo y sepan escoger bien a su pareja.

“Con la separación vinieron muchas cosas. He intentado alejarme de él. Tiene denuncia por Fiscalía, me dieron medida de protección y el tipo sigue acosándome por redes, llama a mi familia, a mis hijos, a mis amigas las busca por internet para que le ayuden a contactarme. Todo es con la intención de que le quite una demanda que le tengo porque me estafó con mi tarjeta de Bancolombia. Me la bloquearon por su culpa”.

Lo de la tarjeta

Añadió la mujer que cuando convivían le prestó la tarjeta porque supuestamente a él, que trabaja en un call center, no le podían pagar por la cuenta propia.

“Se la presté varias veces, sin problemas. Una vez llegó la dueña del apartamento donde vivíamos, pues ella lo demandó. Él le pagó dos meses de arriendo, pero la cuenta de la señora resultó bloqueada. Yo no entendía nada. Ese día él me pegó porque le pedí que le solucionara las cosas a la arrendataria y quise ayudarle.

“Le presté mi tarjeta para que le pagara a esa mujer y a ella se le desbloquearan. La mía también resultó bloqueada. Supuestamente me consiguió un abogado para solucionar eso, pasaron los meses y nada, pero cuando fui al banco me contaron que con mi cuenta estafaron gente. De múltiples cuentas ingresaron dineros a la mía. Lo denuncié en la Fiscalía y desde ahí me persigue para que se la quite”.

Le preocupa que su ex amenazó a su papá, a sus hijos, por lo que le tocó cambiar de casa´y le habla de diferentes números, así ella cambié. Usa perfiles falsos para contactarla, toma fotos de fuera de la casa y le dice que no hable con la Policía. Además, la hackeó.

La mujer considera que es víctima de una persecución. Añadió que la jefe del sujeto está en casa por cárcel por ese mismo delito: tumbar a personas a través de ventas de seguros con tarjetas de crédito. Fue renombrada a nivel nacional en un operativo de la Dijín. Era un call center de garaje.

“Cuando se dieron esas capturas es que se puso más nervioso y me presionó para que le quite esa demanda. Temo por mi seguridad, porque las autoridades no hacen nada. En citaciones él no acude. Voy hasta las últimas consecuencias con esto, para limpiar mi nombre, porque no tengo nada qué ver con esas cosas”.

La estafa llega a los $25 millones, según la mujer.

Ayudas en Manizales

La secretaria de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales, Jeniffer Cotacio Monsalve, nombró las ayudas que se ofrecen: