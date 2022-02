La historia del prometido CAI de la Autónoma, que ya no se hará

LA PATRIA| MANIZALES

¿Recuerda que hace 32 meses se anunció, con bombos y platillos, la construcción de un CAI en el sector de la Autónoma, luego de unas denuncias que hizo LA PATRIA por inseguridad? Pues hoy le contamos que esa idea ya fue descartada porque el predio no cumplía con las condiciones que exige la Policía para ese tipo de lugares.

Así se lo confirmó a este medio el coronel Luis Fernando Arcos Álvarez, nuevo comandante de la Metropolitana de Manizales y Villamaría.

El oficial enumeró la serie de requerimientos que se deben tener. No se cumplía ninguno. Habló de falencias de seguridad, en titulación del predio, no estaba incluido en el POT, no contaba con servicios públicos básicos, el material del que estaba construido no era el más adecuado, carecía de certificado de libertad y tradición, no cumplía con las áreas mínimas exigidas, tenía limitación ambiental y de protección, entre otras cosas. Además, carecía de equipamientos básicos, de tecnología, voz y datos. "La Policía no podía recibir algo así".

En Manizales hay 21 CAI, dos en Villamaría, más 14 subestaciones y cuatro estaciones. El coronel manifestó que la instalación de un CAI debe regirse por un manual elaborado para ello. En el caso de nuestra ciudad están estandarizados en categorías C y D, lo que significa que cada uno debería contar con un comandante, un subcomandante, 2 conductores, 3 policías de información, 12 uniformados en seis motos, dos vehículos, 5 radios portátiles y 4 equipos Avantel.

"Se tendrían que desarticular cuadrantes para implementar uno nuevo". El oficial es del pensamiento de que es mejor tener a los uniformados patrullando por las calles.

Transeúntes consultados ayer indicaron que el CAI sí es necesario, por la soledad del sector, sobre todo en la noche, y porque se trata de espacios muy encerrados, que les dan oportunidad de acción a los maleantes. Consideraron que ahora deberán andar con más cuidado.

Línea de tiempo

Junio del 2019

LA PATRIA registró denuncias sobre robos y posibles violaciones a mujeres y hombres en el sector de la glorieta de la Autónoma y aledaños.

2 de julio

Surtieron efecto las quejas: la Alcaldía de Manizales, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció que esa semana empezaría a funcionar un CAI en ese sector, pues si algo sucede los cuadrantes encargados de actuar son los del centro y del Galán. El tiempo de reacción es más lento, por la distancia en la que se encuentran. En la entrega del puente de la Autónoma, el encargado de las obras de los edificios contiguos a la avenida Kevin Ángel le propuso al alcalde, José Octavio Cardona, disponer de la casa que funcionaba como apartamento modelo para construir un CAI.

3 de julio

"La construcción ya existe, es de un edificio nuevo cerca, entonces nos la facilitaron. Está en óptimas condiciones, esperamos adecuarla y vamos a montarla. Lo hacemos como respuesta inmediata y urgente a las quejas e inquietudes de la comunidad que vive y estudia en la zona. Hoy lo pintaremos y lo adecuaremos por dentro. Esperamos que funcione a final de la semana. Aún no se sabe cuántos policías trabajarán allí", mencionó el secretario de Gobierno municipal, Hernando Peláez.

Septiembre del 2020

La Secretaría de Gobierno dijo que para la Policía Metropolitana la pandemia era un obstáculo para que se avanzara, pero se seguía considerando lo del CAI. “Este despacho seguirá en conversaciones con dicha entidad”, manifestó la titular de la oficina, Diana Mejía Grand.

Noviembre del 2020

Del CAI proyectado cerca de la Autónoma solo quedó el hueco. La estructura fue desmontada.

Febrero del 2022

Policía descarta la construcción del CAI. Octavio Cardona, exalcalde de Manizales, explicó ayer que no se hizo en su gobierno porque "esa sala de ventas, que era lo que cedía la constructora, estaba en 'un lote en el aire', que no era de su propiedad. Estaba regalando algo que no le pertenecía y de lo que no tenía escrituras".