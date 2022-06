La economía que plantean Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

Andrés Villamizar

Realizar una Transición energética, una renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, gestionar mayor inversión para el campo, además de adelantar mecanismos proteccionistas contra las importaciones de productos con suficiente producción en Colombia. Estas son algunas de las coincidencias en los programas de gobierno de los candidatos a la Presidencia de la República, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

LA PATRIA consultó con analistas sobre las principales propuestas económicas de los dos candidatos que se medirán en la segunda vuelta para llegar a la Casa de Nariño. Estos concluyeron que los programas son diferentes y en ambos hacen falta explicaciones sobre números y fuentes de financiación para ejecutar las propuestas de sus planes de gobierno.

Gustavo Petro

Reformas

*Tributaria: basada en reducir el recaudo de renta a la empresas y aumentarlo a las personas. No extender el IVA a la canasta familiar.

* Laboral: Impulsará un estatuto del trabajo que garantice el empleo digno, decente y seguro, tanto para el trabajador asalariado formal, como de formas temporales.

* Agraria: enfocada en garantizar el derecho a la tierra de las familias rurales. Formalizará esa propiedad y evitará la expansión de la colonización de baldíos.

Generación de empleo: El Estado será el primer empleador. Se implementará un programa que proporcionará empleo con un salario básico para quienes no pueden encontrarlo de otra manera.

Comercio exterior: Aranceles inteligentes a bienes e insumos agrícolas. Aranceles como mecanismos de defensa comercial. El Tratado de Libre Comercio deberá ser renegociado de ser necesario.

Sector agrícola: Los propietarios de latifundios improductivos tendrán que producir, pagar impuesto o vender al Estado sus tierras, que serán entregadas a campesinos.

Transición energética: pasará de un modelo extractivista a uno energético. Ecopetrol seguirá garantizando los combustibles fósiles por 15 años. No habrá más licencias de exploración de hidrocarburos.

Pensiones: Unificación del Sistema General de Pensiones. Esto liberará $13 billones del presupuesto nacional. Sistema de pilares: con un bono pensional equivalente a medio salario mínimo para todo el que no la tenga; en el pilar contributivo, la cotización será obligatoria en Colpensiones para ingresos de hasta 4 salarios mínimos.

Otras

Construcción de una red ferroviaria eléctrica sobre la base de las grandes troncales del comercio mundial (complementar al Canal de Panamá), y desde el piedemonte llanero hasta el Caribe. También sugiere acceso de vivienda a través de organizaciones populares, eliminando la obligatoriedad de tener previamente suelo.

Rodolfo Hernández

Reformas

Tributaria: No hará. Porque la fuente principal de recursos está en la reducción de la corrupción.

Laboral: Consiste en simplificar los trámites para que los trabajadores puedan vincularse a la seguridad social.

Agraria: No plantea.

Generación de Empleo: Autoconstrucción de aldeas integrales y de vías terciarias por parte de la población rural. Diseñaría una política de incentivos e inversión en el campo que generará más empleos directos.

Comercio exterior: Revisar Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No importaría bienes con oferta interna suficiente. Implementaría mecanismos de protección comercial del sector manufacturero y agrícola.

Sector agrícola: Entregaría la tierra titulada al campesinado. Establece modernizar e industrializar el campo. Hacer una Ley que priorice el uso de insumos nacionales. Crear un mercado campesino para reducir las brechas del comercio.

Transición energética: Generar confianza en la inversión del sector minero-energético. Garantizar la seguridad jurídica y diálogo con las comunidades. Promover el uso de energías limpias mediante análisis serios.

Pensiones: Otorgarlas de un salario mínimo para todos los adultos mayores sin pensión. Reformar Colpensiones para permitir la captación de ahorros, de manera que pueda competir con los fondos privados en generación de inversiones.

Otras

Reducir el IVA al 10% y la canasta familiar seguirá sin este impuesto. Eliminará el 4x1000 y los impuestos a bienes capitales. Revisará los costos abusivos de las vías construidas por concesión para su renegociación. Continuará las vías 4G e iniciará las de 5G. Ejecutará un programa nacional de vivienda, con servicios habitacionales completos.

Análisis

Guillermo Sinisterra, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana

Rodolfo Hernández tiene un planteamiento más sólido en estabilidad fiscal y macroeconómica. Él redujo el déficit fiscal de Bucaramanga. Mientras que Petro en Bogotá no empeoró la deuda, pero tampoco hizo mucho. La mayor duda que existe con el candidato de la Colombia Humana es que respete la libertad de empresa, por eso está reuniéndose con empresarios. Rodolfo Hernández es un empresario y por eso brinda tranquilidad en ese sentido.

En la economía social es mucho más creíble la apuesta de Petro. Los dos programas son supremamente débiles en su fuente de financiación. Rodolfo Hernández piensa que luchar contra los corruptos y bajar el gasto del Estado va a financiar sus propuestas, eso es algo incierto. El 4x1000 es un impuesto muy malo, pero estamos en una coyuntura dónde necesitamos esa plata, pero si se deja de recaudar de dónde se va a sacar esa plata. Hablan de una manera tan populista que asombran.

Suelen Castiblanco, docente de Negocios y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle

El programa de Rodolfo Hernández está muy centrado en el sector privado, es un programa que busca garantizar el mercado y la efectividad de las empresas. En lo fiscal es muy general porque no da pistas de cómo van a aterrizar las cosas. Propone reducir el IVA, pero Colombia depende mucho de ese impuesto. Propone un Estado que gaste poco y fusione ministerios, que va muy de la mano a los gobiernos uribistas.

Petro propone un Estado con un mayor gasto, porque su política se centra en la intervención estatal. Su programa poco muestra de políticas que apoyen a los grandes capitales, por ejemplo en la generación de empleo es más importante el papel del Estado y no el del sector privado. Ninguno tiene idea del comercio exterior, de propuestas que vayan más allá del proteccionismo. Hay un discurso populista porque renegociar el TLC traería unas sanciones grandes para Colombia y en este momento no las podemos asumir.

Mauricio Reina, investigador de La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo)

El programa de Petro concuerda con las necesidades sociales de los jóvenes, la educación y el empleo. Sus propuestas son muy consistentes con lo que está viviendo el país. Su desventaja es que no considera para nada al sector privado y las nociones como la productividad, la eficiencia y la competitividad. ¿De dónde va a sacar la plata para ejecutar su programa?, ni por la vía de la reforma tributaria, ni por los impuestos a las 400 mil personas más ricas del país dan las cuentas.

El programa de Rodolfo es mucho más precario. No hay un gran modelo o paraguas conceptual que le dé una coherencia a todo. La propuesta más audaz es ayudar al sector agrario con subsidios, apoyos, bienes públicos, identificando la vocación productiva de cada región y qué mercados se pueden atender. Creo que es demasiado intervencionista. Su mayor deficiencia también está en el frente fiscal, aunque habla que busca disminuir el tamaño del Estado y sus gastos y de ahí conseguir los recursos, pero eso es demasiado genérico. A las propuestas hay que ponerles números y fuentes de recursos.

Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle

Petro tiene un programa mucho más elaborado. Mientras que el programa de Hernández es muy general, con unos elementos básicos en los que no se compromete con metas precisas. Rodolfo propone darles pensión de un salario mínimo a todos los adultos mayores que no la tienen en el país, pero no explica de dónde saldrán los recursos, ese gasto fiscal es inmenso, incluso más alto que en la propuesta pensional de Petro.

Hernández propone reducir el IVA al 10%, pero no argumenta cómo reemplazará ese dinero. Solo dice que su programa se va a financiar quitándoles la chequera a los corruptos. Los dos candidatos son conscientes de la necesidad de una transición energética, aunque el candidato del Pacto Histórico es radical en cortar la exploración petrolera y no apoyar el fracking. Rodolfo hace propuestas mucho más laxas y abre la posibilidad del fracking por medio de pilotos.

Lo que se quedó por fuera

A consideración de los expertos consultados estos planteamientos se quedaron por fuera del programa de ambos aspirantes.

* Mayor explicación en la financiación de las propuestas. Hay que poner números y fuentes de financiación.

* Los dos candidatos dicen que trabajarán en la deforestación, pero ninguno aclara de cómo lo hará ni cuánto invertirán.

* Cómo Colombia va a abordar la crisis fiscal que dejó la pandemia de la covid-19. Parece que se les olvidó.

* No se habla del empleo rural, que tiene una informalidad cercana al 80%. Las propuestas están muy centradas en el sector privado y en el Estado como empleador de última instancia.

* Falta una política de comercio exterior más allá de renegociar los TLC.

* Ninguno de los dos candidatos se compromete con una inversión seria en ciencia, tecnología e innovación.

¿Qué tan realizables?

Guillermo Sinisterra, profesor de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, explica:

Parar exploraciones y propuesta de pensiones en Petro

El petróleo nos está dando el 50% de nuestra divisas, depender del petróleo es malo porque no hay nueva fuentes de dólares, pero no permitir nuevas exploraciones no tiene ningún sentido porque se está desaprovechando una fuente de recursos que no se van a conseguir de la noche a la mañana en otro industria. Sobre la propuesta pensional, el analista aclaró que le gusta el sistema de pilares. Sin embargó, no cree que el Estado vaya a ahorrarse $13 billones, como dice el candidato.

Las propuesta de Rodolfo de reducir el IVA

Sinisterra explicó que reducir el IVA es posible y se ha hecho en otros países, pero hay que extenderlo a otros bienes que no lo tenían, porque este es el impuesto más importante que tiene el Estado. Desconfía de la propuesta de Rodolfo porque promete no gravar la canasta familiar y también porque no establece números ni cuentas en sus propuesta.