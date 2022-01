La covid-19 también compite por la corona en el Reinado Internacional del Café

LISET ESPINOZA

PREGONERO | LA PATRIA

La covid-19 sigue rondando entre las candidatas al Reinado Internacional del Café. De nuevo Portugal y Guatemala desaparecen del panorama. Su única aparición fue en el Desfile de las Carretas del Rocío y ese mismo día (miércoles), horas antes de la elección de la Reina de la Policía, les comunicaron que estaban fueran del concurso. La razón: coronavirus.

Desde el inicio del certamen el virus atacó. Primero cancelaron Filipinas, Nicaragua y Puerto Rico. Luego se les sumó República Dominicana pasando así de 28 a 24 candidatas.

Sin embrago, el lunes en la visita al Nevado solo asistieron 21 representantes. Faltaban Cuba, Portugal y Guatemala. Al preguntarle a los organizadores qué pasaba con ellas manifestaron que estaban "resguardadas" y el médico indicó que no estaba autorizado para dar información.

Entrada por salida

En el Desfile de las Carretas del Rocío, las tres salieron relucientes, lanzado besos, saludos y claveles, pero ayer durante la visita a la Reserva de Río Blanco; Portugal y Guatemala no asistieron y tampoco estuvieron en el Desfile de las Naciones. Al cuestionarle a Diana Gutiérrez, coordinadora del Reinado Internacional del Café, qué pasaba con ellas, expresó: "Voy a averiguar. Esta mañana (ayer) el médico las estaba valorando a todas porque el miércoles tuvimos una agenda tan apretada que algunas personas del equipo y candidatas amanecieron con problemas estomacales".

Sin embargo, la versión de Óscar Flores, organizador de Miss Universo Guatemala, es otra y exige que el alcalde de Manizales tome cartas en el asunto. "Estas chicas están expuestas a su suerte sin tener siquiera una buena comunicación para informarles qué es lo que está sucediendo. No es que estén enfermas del estómago hay una prueba positiva. Están contagiadas por la misma organización porque ellas llegaron sin covid a Manizales", denunció.

Acercamiento

Según Flores, los organizadores fueron exigentes. Solicitaron esquema completo de vacunación y prueba negativa de PCR 24 horas antes de viajar. Dichos requisitos los cumplieron, pero al llegar al país (específicamente a Pereira) Cuba, Guatemala y Portugal compartieron habitación con República Dominicana, quien resultó positiva.

"Nos pidieron que no publicáramos nada. Les prohibieron a las candidatas difundir lo que estaba pasando a lo cual me opuse y les dijeron que entrarían en resguardo porque esperarían una segunda prueba de República Dominicana. Mientras tanto estarían en cuartos individuales. La segunda prueba sale positiva, República Dominicana se queda en Pereira y se llevan para Manizales a Cuba, Guatemala y Portugal, pero no las dejan salir a actividades".

A las tres les realizan un prueba, sale negativa y se reintegran, pero, según él, de nuevo deben retirarse porque los resultados de pruebas PCR salen positivos para las tres (Cuba, Portugal y Guatemala).

LA PATRIA confirmó las pruebas positivas de Guatemala y Portugal realizadas el 5 de enero. Ambas desfilaron sin tapabocas y compartieron con las demás candidatas durante la jornada del miércoles.

"Las comunicadoras han tenido una pésima comunicación con nosotros. Tenemos documentado las múltiples llamadas a Diana Gutiérrez y a Ángela Franco. Esto es un calvario, todo lo han manejado con discreción, con no digan, no hagan, no publiquen si a ellas las resguardaron 48 horas por tener contacto con República Dominicana, porque al resto de candidatas no, si convivieron con Guatemala y Portugal más de una hora. Esto no es un juego. Aquí está en riesgo la salud porque si algo más sucede con estas chicas o con el resto de candidatas o policías que las acompañan esto se puede volver algo difícil de manejar".

Añadió que como parte de la organización de Guatemala no volverá a enviar una representante después de esta experiencia y espera que no dejen abandonadas a las candidatas que fueron invitadas por la Alcaldía de Manizales.

Desde la Feria

A raíz de un comunicado emitido en conjunto por los delegados de Guatemala y Portugal los organizadores de la Feria de Manizales dieron a conocer a través de un boletín de prensa que han cumplido con los protocolos de bioseguridad, conforme con lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Asimismo, "las candidatas que han dado positivo están en aislamiento obligatorio, conforme con lo dictado por la Organización Mundial de la Salud y que se han definido los cercos epidemiológicos actuado de acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud. Tanto las que dieron positivo, como el resto de aspirantes, cuentan con el acompañamiento de dos médicos que permanentemente están monitoreando su salud".