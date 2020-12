La ciudad reclama las Guardianas de la Ladera para Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Devuélvase al 2003 y reflexione con lo siguiente. Fue un año de fuertes lluvias en Manizales que cerró con un deslizamiento el 4 de diciembre en el barrio La Sultana, en el que hubo 16 muertos y 12 casas destruidas. Si con un aporte económico usted hubiese podido evitar una tragedia de esta dimensión, ¿qué diría?

El director de Corpocaldas, Juan David Arango, da más luces en el asunto. Rememora que siendo alcalde Nestor Eugenio Ramírez se comprobó que deslizamientos como ese se presentaron en obras de estabilidad a las que les hacía falta mantenimiento, y agrega: “por eso nació Guardianas de la Ladera”.

Hasta el 30 de enero de este 2020 el programa tuvo 100 mujeres cabeza de hogar trabajando, pues a partir de ahí ya no hubo recursos para funcionar. A la memoria vienen escenas de mujeres uniformadas de verde y amarillo, dotadas de herramientas para mantener en buenas condiciones las 1.100 obras de estabilidad que han salvado vidas y evitado contratiempos en una ciudad propensa al riesgo.

La Alcaldía publicó el viernes una gacetilla informando que para el 2021 asumirá el programa, pero no explica cómo lo hará (ver recuadro).

El aporte

Quienes pagan Impuesto Predial en Manizales han contribuido con la existencia de las Guardianas, que en la factura aparece como sobretasa ambiental. Es un recurso que por ley recauda la Alcaldía desde el 2010 y le transfiere a Corpocaldas. El director de esta entidad explica que se han manejado rangos entre 1.5 por mil y 2.5 por mil del valor catastral del bien.

En los primeros años, los alcaldes de Manizales destinaron recursos propios para el funcionamiento de las Guardianas, luego las mantuvieron con aportes de la sobretasa compartidos con los de otras entidades y a partir del 2012, en la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas, se subió la sobretasa al 2.5 para que a través de Corpocaldas las contrataran e hicieran otras obras, y así se mantuvo hasta el año pasado en la alcaldía de José Octavio Cardona.

Estas dos administraciones se dieron el palo político y llevaron al Concejo la iniciativa para que les autorizaran aumentar el cobro.

La Alcaldía actual, de Carlos Mario Marín, no ha aportado recursos para mantenerlas y por tanto Manizales cumplió 11 meses sin esta intervención en las laderas. A Corpocaldas, según su director, al no contar ya con ese 2.5 sino con 2 de sobretasa no le alcanza ya para contratarlas.

Molestia gremial

Camacol fue el primero en manifestar preocupación por la ausencia del programa, luego la Corporación Cívica de Caldas (CCC). Invitaron a la Alcaldía y a Corpocaldas a continuar con las Guardianas como inaplazable medida en la prevención del riesgo por deslizamientos, y a buscar soluciones prontas.

La CCC además no está de acuerdo con lo que respondió la Alcaldía el 30 de noviembre, sobre que la responsabilidad del programa es de Corpocaldas y que el Municipio ya había cumplido al transferirle $22.119 millones -que es lo que a la fecha le había girado-, cuando es una obligación legal.

“Para la CCC esta comunicación es incompleta y engañosa con la ciudadanía, porque oculta lo que ha sido la responsabilidad del Municipio frente al programa y no informa las razones por las que la Alcaldía no quiere celebrar un convenio o prorrogar la adición a la sobretasa ambiental, como se ha hecho en otros años”.

Agrega la CCC que sabe de la responsabilidad de Corpocaldas en la gestión del riesgo, pero también de la obligación de la Alcaldía en el cuidado de todas las obras de mitigación en el municipio. Advierte que la falta de acuerdos no puede dejar a la ciudad desprotegida.

Analizar con inteligencia

Arango explica que le propuso a la Alcaldía mantener el 2.5 de la sobretasa para financiar un programa de gestión ambiental y de riesgo en Manizales, donde estaba Guardianas, que vale al año entre $2.500 millones y $3.000 millones; obras en 300 puntos que hacen falta; un centro de monitoreo especializado, no solo de lluvias y caudales sino de cambio climático.

“No se pudo lograr este primer año porque no se tomó la decisión de llevar el proyecto al Concejo, entonces nos quedamos sin unos $30.000 millones que era un crédito que íbamos a hacer para desarrollar la idea”, detalla el director de Corpocaldas.

Agrega que al ya no estar las Guardianas, por competencia administrativa el mantenimiento de las laderas queda en manos de la Alcaldía de Manizales. “El alcalde lo que me dijo es que tenía que analizar con mucha inteligencia eso, para no cargar a la gente con nuevos impuestos. Pensamos que es necesario, porque está lloviendo mucho”, advierte Arango.

Esto lo dice porque hay presencia del Fenómeno de La Niña (lluvias fuertes), que según autoridades ambientales podrá irse hasta el primer semestre del 2021, con efectos sobre las pendientes laderas de Manizales.

Foto|Archivo|LA PATRIA

Algunas Guardianas de la Ladera en sus primeros años. Este programa ha recibido premios y reconocimientos internacionales por su impacto social y económico.

Consejo de sabio

El ingeniero civil Ómar Darío Cardona, una autoridad en gestión del riesgo y quien ha asesorado a alcaldes de Manizales, habla claro sobre esta situación: “Las Guardianas son mucho más que dar empleo; educan a las comunidades, significan estabilidad y seguridad y promueven la información pública. Es algo en lo que no podemos bajar la guardia. Son cosas de la ciudad que no se pueden negociar, porque son un logro, un patrimonio y así se deben mantener, sí o sí. No se puede hablar de planificación verde si no hacemos gestión del riesgo, que es desarrollo seguro y calidad de vida”.

Por experiencia

Para Jairo Alfredo López, asesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y exjefe de la Unidad de Gestión del Riesgo en Manizales, el mantenimiento preventivo y correctivo de las laderas es una prenda de duración de las obras de mitigación. “Una canal que se llene de maleza y se tapone de tierra no permitirá que el agua de escorrentía baje, sino que se desvíe por medio de la ladera y pueda generar deslizamientos”.

Argumenta que la Administración pasada supo trabajar con Corpocaldas, que por ley debe destinar el 1.5 de la sobretasa en los proyectos que ejecuta en el departamento y el 1 adicional era para Manizales.

Indica que estos recursos, además, han servido para mantener el Centro de Monitoreo y Amenazas, con la Red de Estaciones Hidrometeorológicas.

Este Centro, que también operó hasta junio de este año, genera información en tiempo real sobre la cantidad de lluvia en una zona, permitiendo a la Alcaldía anticiparse y tomar decisiones ante la posible ocurrencia de deslizamientos, inundaciones, torrenciales y avalanchas.

De la Red de Estaciones

Jeannette Zambrano, directora del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional sede Manizales, confirma que tuvieron una contratación parcial hasta junio para el funcionamiento de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas. “Justo la semana pasada se inició la renovación, ya esta próxima semana se tendrán restablecidos los servicios”.

Señala que Corpocaldas fue la que sostuvo el convenio, que consiste en tener un operador para interpretar, validar datos, consolidar la información, corregir errores y remitir un informe a la Alcaldía y a las entidades contratantes. Aclara que las estaciones nunca han dejado de funcionar porque son automáticas. “Lo que implica que no haya contrato es que ralentiza la respuesta. Tenemos 135 estaciones y para obtener información no es fácil, porque no está detallada por indicadores. Sin embargo, si se observa algo anómalo se informa a la Alcaldía”.

Mujeres en dificultades

Yeraldín Castañeda, de 30 años, madre de un niño de 8, llevaba seis años y medio como Guardiana, programa que les dio la facilidad de trabajar medio tiempo, capacitarse y compartir el resto del día con sus hijos. “La satisfacción nuestra es llegar a un lugar que está irreconocible y cuando salimos, dejar un sitio hermoso y seguro”, expresa.

Aunque ganar medio salario mínimo es poco para el arduo trabajo que hacen, dice que son tan necesitadas que se acostumbraron a vivir con este recurso. Pero el 30 de enero la vida les cambió. “Si yo, que soy joven y tengo un solo hijo, siento que las oportunidades se me cerraron, qué pensarán quienes tienen más años y más hijos. Algunas me llaman y lloran. He buscado otras cosas, pero con esta pandemia es muy difícil conseguir trabajo. Hago rifas y mandados, de eso estoy viviendo, no es algo fijo y por eso me tocó entregar la casa e irme para donde mi mamá”.

Para el estudio de su hijo, que estaba en tercero de primaria, ya no tenía con qué pagar conexión a internet. “Ya no comemos lo mismo a lo que estábamos acostumbrados. Al niño lo veo bajo de nota, no hay cómo sacarlo a comer siquiera un bombón porque no hay un solo peso”.

Le dice al alcalde, Carlos Mario Marín, que debería ponerse la mano en el corazón y pensar que no se puede acabar con la oportunidad que un día les brindaron. “Que comprenda que así como él es tan importante, nosotras también lo somos para la ciudad”.

Según la Alcaldía

LA PATRIA le solicitó desde el miércoles al alcalde, Carlos Mario Marín, una entrevista para hablar de la sobretasa ambiental, pero no respondió. El viernes publicó en este medio un publirreportaje en el que anuncia que en el 2021 la Alcaldía asumirá el programa de las Guardianas de la Ladera.

Frente a la sobretasa, dice: “En este Gobierno consideramos que no es viable volverle a aumentar ese 0,5% porque históricamente Manizales ha sido la ciudad que más caro ha pagado esa sobretasa y porque en tiempos de crisis, como este, es cuando más debemos cuidar el bolsillo de los manizaleños. En un proceso de reactivación económica, es contradictorio decirles a los contribuyentes que tienen que pagar más en impuestos”.

Indica que la intención de su Administración no ha sido acabar con este programa porque además de beneficiar a las 100 mujeres que lo operaban, es complementario a los componentes social y ambiental de su Plan de Desarrollo. Señala que sigue vigente el Acuerdo 0937 del 2016 que incrementó temporalmente desde el 2017, durante tres años al máximo valor permitido por ley, la sobretasa ambiental. “Acuerdo que consideró la reducción a partir del 2020 en un 0,5%”.