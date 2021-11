Hoy se cumplen 10 años de la tragedia del barrio Cervantes, en Manizales

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

Marleny Villa, Lida Rengifo, Aníbal Castaño y Óscar Puerta están entre los habitantes de Cervantes que el 5 de noviembre del 2011, a las 6:05 a.m., vieron caer como naipes 17 viviendas por un deslizamiento en el que quedaron sepultados 48 vecinos y 11 resultaron lesionados.

Llovía mucho para esa época. Manizales había acabado de pasar por 17 días sin una gota de agua debido a que las tuberías principales de la única planta de tratamiento en funcionamiento, la Luis Prieto en la vereda Gallinazo, fueron arrasadas por una avalancha.

Unas tres horas y media antes, habitantes hicieron las primeras llamadas a la central de Aguas de Manizales para reportar que se veía brotar agua en la vía superior, desde donde arrancó el derrumbe, y que posiblemente era de un tubo que se había roto.

Para muchos, esto provocó el deslizamiento, aunque estudios técnicos posteriores señalaron que el derrumbe había sido por saturación de agua en la ladera. La responsabilidad por este hecho aún es materia de demandas e investigaciones, aunque en septiembre de este año el Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales declaró responsables a Aguas de Manizales y al Municipio en procesos que instauraron cinco familias.

No creían

"Eso fue miedoso. Me estaba preparando para ir a misa de 7:00 a.m. cuando me gritó mi hijo que estaba en la parte alta de la casa: ¡amá, amá, venga a ver lo que pasó! Le dije, qué fue, y me contestó, mire para el frente, se cayeron las casas. Me abrí a correr para allá, cuando llegué vi a vecinos llorando y gritando. Me devolví para la iglesia y el padre me preguntó qué había pasado. Le dije, hay muertos y no hay casas, y él me respondió: no exagere", es parte de lo que cuenta Marleny.

Esto la marcó tanto, que todavía cuando muestran noticias de derrumbes retira la mirada de la pantalla. De inmediato se acuerda de esas duras semanas en las que les tocó ver sacar los cuerpos de vecinos. "Eso fue un sábado, y el domingo esto era lleno de gente que quería venir a mirar. Luego cerraron el paso. Una conocida perdió allí a una hija, que había venido al barrio a un asado el viernes".

Para Lida también fue algo horrible. Su casa tiene terraza y está al frente de lo que ocurrió. "Se oyó un ruido fuerte, como una explosión; nos asomamos y vimos que salió un chorro de agua y que las casas iban cayendo. Mis hijos salieron con palas a ayudar. Fue mucha la gente que se fue ahí, a pesar de que también sacaron a muchos otros entre los escombros. Fueron como dos semanas buscando los 48 cuerpos. Uno queda con susto, todavía me paro en la terraza, miro y me preguntó por qué ocurrió eso. Alrededor del derrumbe, algunos alquilaron las casas y se fueron a vivir a otros barrios".

Susto

Un fundador del barrio Cervantes es Aníbal Castaño, quien vivió 50 años allí y lleva dos en Los Álamos, pero le tocó la tragedia. Vivía en la calle 37A con carrera 28 y la cocina de su casa daba hacia el sitio por donde pasó el derrumbe.

"Esa noche llovió mucho. Me levanté como a las 5:00 a.m., hice café y como a las 6:00 me paré junto a la estufa y miré hacia las casas y estaba saliendo mucha agua. De un momento a otro explotó algo y las paredes chocaban contra otras. Solo miraba y echaba los madrazos: decía hijuejulia. La familia estaba durmiendo. No les dije nada y salí a la casa de mi mamá, que vive a una cuadra. Ahí vi que empezaron a llegar Bomberos y comenzó la revolución. La gente era desesperada, corriendo de un lado para otro. Murieron muchos amigos y vecinos como los Quintero, los Agudelo, los Sánchez".

Óscar Puerta es otro exhabitante que estuvo cerca del deslizamiento. "Nuestra casa fue la que atajó el derrumbe, quedó afectada en un 70%, allí vivía con mi mamá, tres hijos y un hermano. El fango se entró y nos tumbó puertas y ventanas. Nos tocó buscar una puerta de atrás que permanecía con candado. Cosas de Dios que no lo tenía y alcanzamos a salir a un potrero cuando bajó el derrumbe. Nos salvamos".

Su mamá no quiso regresar al barrio, allí perdió vecinos y amigos de toda la vida. Están entre las familias que tuvieron que hacer un gran esfuerzo económico para reparar la casa y la alquilaron.

Desde los organismos de socorro

* Allí perdieron a un voluntario

Según Luis Fernando López, director de la Fundación Búsqueda y Rescate (BYR), atender esta tragedia fue para ellos especialmente triste porque uno de sus voluntarios falleció allí: el paramédico Walter Harvey García. Su casa era la última de la esquina afectada, a la que el derrumbe solo tocó una habitación, justo donde se encontraba Walter. "Fue difícil, pero no impidió que todos (50 voluntarios) hiciéramos el trabajo de forma muy profesional. Como veníamos de una temporada de lluvias fuertes, habíamos estado muy alerta, por eso logramos llegar muy rápido. Cuando entramos, todavía había personas atrapadas bajo escombros y lodo, y las familias estaban intentando ayudarlas a salir, por lo que pudimos ser muy efectivos. Luego se dio la estructuración de las labores de rescate y remoción. Fueron casi dos semanas tratando de recuperar los cadáveres de las 48 víctimas, entre ellos algunos policías, entidad que también vivió el dolor en medio del servicio a la comunidad".

Agrega que haberse presentado esta tragedia en un barrio que no era de riesgo, llevó a la ciudad a repensar la política de gestión del riesgo, y a ellos, como organismo de socorro, a cuestionarse sobre la necesidad de profesionalizar el talento humano porque los traumatismos de la gente que rescataron fueron muy severos, y en hacer esfuerzos para adquirir equipos de búsqueda y rescate.

"También será importante saber qué ha pasado con las compensaciones de las familias de las víctimas y qué estamos haciendo para evitar que una cosa como esta no vuelva a suceder. Que a una comunidad le pase algo como esto, es grave, pero más grave es que se vuelva a repetir".

* Milagro

El teniente Jorge Iván Quintero, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, señala que fue una situación que se presentó un día después de superar la primera emergencia por el desabastecimiento de agua. "A las 6:05 a.m. nos reportaron vía radio un deslizamiento en Cervantes, y conociendo el territorio, uno se preguntaba, pero dónde allí, que no tiene zonas de riesgo. Las primeras acciones fueron salvar a la gente que aún estaba en las partes superiores, todavía pidiendo auxilio, luego iniciamos las labores de búsqueda. En tantos años en la institución y tantas situaciones vividas, fue un milagro encontrar, tres o cuatro días después, a cinco personas todavía con vida, quedaron en un espacio vital en una casa que se desplomó contra otra que quedó en pie".

Entre el Cuerpo Oficial y Bomberos Voluntarios estuvieron por lo menos 100 unidades trabajando allí.

* Hicieron altar

Juan Pablo Jiménez, director del Grupo Especial de Rescate (GER), recuerda que se montó el operativo en un puesto de mando coordinado por el Cuerpo Oficial de Bomberos y llevaron al sitio herramientas, equipos de iluminación y logística (como carpas) para trabajar 24/7.

"Cuando llegamos había mucho descontrol, muchos lesionados. Todos los organismos de socorro de la ciudad hicimos presencia y nos fuimos repartiendo las tareas. Fueron 48 muertos en casi tres cuadras que se borraron. La familia de uno de nuestros voluntarios también quedó en el lugar".

Del GER estuvieron 18 voluntarios trabajando en la zona. Juan Pablo agrega que vieron escenas muy tristes de niños que perecieron, familias que perdieron todos los enseres. "Armamos un altar en una esquina, con todo lo que encontrábamos de las casas: cristos, rosarios, vírgenes, una mesa, un mantel. Compramos un velón y lo mantuvimos encendido las dos semanas. Se volvió un sitio de oración".

También llegan a su mente los perros de búsqueda de la Cruz Roja que entraron al principio para detectar sobrevivientes, y hasta medium que llevaron al área, porque unos cuerpos quedaron muy enterrados.

Homenaje de hoy

Para rendirles un homenaje a las 48 víctimas de esta tragedia hace 10 años en el barrio Cervantes, hoy se oficiará una misa a las 6:30 p.m. en el sitio del derrumbe. En el barrio también fue construida la Cruz del Silencio, donde reposa una placa con los nombres de todas las personas que fallecieron.