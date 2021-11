"Hola, tengo diabetes, pero voy sin límites": Carlos Uribe, el caldense que pedaleará desde hoy 4 mil kilómetros por Jordania

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

"Soy Carlos Uribe y tengo diabetes tipo 1 desde hace 20 años. Soy adicto a las aventuras desde niño y soy soñador sin límites; autodidacta en retos ciclísticos y siempre he pensado que hay que convertir los problemas en oportunidades".

Con ese mensaje, Carlos Uribe González, chinchinense, con 59 años de edad, le empieza a contar al mundo en sus redes sociales que hoy iniciará una nueva aventura: pedalear 4 mil kilómetros entre Asía y África. Irá por los desiertos de Jordania (Wadi Run), la Península del Sinaí, Egipto (desierto de Sahara, al oeste de río Nilo; el desierto Blanco, el desierto Negro, la depresión de Farafra) y Sudán (desierto Nubio y el desierto de Bayuda).

Uribe González, que se denomina diabetesonbike en Instagram, explica por qué lo hace: "El propósito es concienciar, motivar, inspirar, romper paradigmas, destruir estereotipos de que en la vida nada es imposible con y sin diabetes. Además, tengo una motivación extra: recaudar fondos para la investigación de la diabetes tipo 1 a través de la Fundación Diabetescero".

Y cuenta cómo lo hace en la ruta: "Es una aventura de autosuficiencia, quiere decir cargado de todo lo necesario: saco de dormir, alimentos, agua, kit de mecánica, kit de la diabetes tipo 1 y kit de supervivencia porque tendremos tramos de 600 kilómetros que no hay ni una sombra en el camino".

- ¿Qué es tener diabetes?

La diabetes, para mí, es una constante de cuidados y más cuidados las 24 horas del día. Es una enfermedad autoinmune, compleja, debilitadora, implacable, inexplicable, cruel, agotadora, incurable y crónica. Para que mis glucemias (niveles de azúcar en sangre) sean las deseadas, debo de ponerme en la tarea de pensar como un páncreas, requiere cuidado los 365 días al año, sin vacaciones, sin descansos y sin peros. Para eso debo de pincharme los dedos varias veces al día, ponerme tres inyecciones de insulina diariamente y estar mirando un sensor de glucemia constantemente.

- ¿Desde cuándo la padece y cómo alteró su vida?

Tengo diabetes hace 20 años. Fue como un baldado de agua fría, me prohibieron muchas cosas y desde ese momento debo llevar una vida muy ordenada desde la comida, deporte y cuidados.

- ¿Alguna crisis en especial o la ha sabido llevar?

Crisis graves, como un coma diabético, no he tenido; constantemente tengo subidas y bajas de azúcar.

- ¿De dónde nace la idea de hacer este tipo de aventuras?

He sido aventurero desde niño, he sido un soñador sin límites de todo tipo y cuando me diagnosticaron diabetes, no me di por vencido y empecé a romper paradigmas y estereotipos de la diabetes. Me dijeron que debía de caminar 20 minutos diarios y no hacer deporte extremo. Como buen autodidacta de la vida que soy, empecé un proceso de ensayo y error hasta que demostré, con el ejemplo, que se puede hacer de todo con diabetes. Lo único que no se puede hacer con diabetes es insulina de resto podemos hacer de todo, si queremos y tenemos buena actitud.



- ¿Cuáles ha hecho, a dónde ha ido?

La Leyenda del Dorado 2017 MTB; la Titan Desert MTB en el desierto del Sahara de Marruecos; la aventura en el África, Kenia, Tanzania, las islas de Pemba y Zanzibar, con subida al Kilimanjaro, la montaña más alta del África, a 5.895 metros sobre el nivel del mar.

- ¿Cómo las hace, el día a día como es?

Cuando me levanto mido la glucemia, luego debo pensar qué voy hacer para saber qué decisión tomar. Dependiendo de lo que vaya hacer, si es deporte o trabajo, tomo la decisión de la cantidad de insulina. Y así más decisiones todo el día, es la esclavitud perpetua de cuidados y más cuidados.

- ¿De dónde saca el dinero para hacerlas?

Todas las aventuras las he hecho autofinanciadas, sin patrocinio alguno.

- ¿Qué tipo de formación ha tenido en deporte?

Soy autodidacta en el deporte con diabetes tipo 1.

- ¿Qué hace en su vida privada... núcleo familiar, profesión, estudios, esposa, hijos

Casado sin hijos, autodidacta de la vida.

- ¿Cuántas aventuras más y a dónde le gustaría ir?

Las aventuras no faltarán en mi vida mientras tenga salud. Esto siempre ha hecho parte de mi vida, tengo muchos planes para hacer otras expediciones, pero el momento me dice qué hacer, creo en mi intuición. En febrero del 2019 tenía una aventura planeada en el desierto de Atacama, en Chile, para subir también al volcán más alto del mundo y se canceló por varios motivos, entre ellos, la pandemia.

Sus redes sociales

Web: https://diabetesonbike.com/

Instagram: https://www.instagram.com/diabetesonbike/

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMC3oZczy_jlp4FXCx203gw

Facebook: https://www.facebook.com/diabetesonbike/