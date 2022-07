Historia en Manizales: Secuestró a una bebé de dos meses para mantener una mentira

LA PATRIA| MANIZALES

Quería tener una bebé a como diera lugar. Al mismo tiempo, conservar su relación de cuatro años. Estuvo en embarazo, pero hace unos días perdió la vida que venía en camino, pero siguió engañando a su pareja y familiares. Le alcanzaron a hacer el baby shower, la acompañaron a las ecografías y exámenes.

Incluso, les expresó a sus allegados que le debían hacer una cesarea porque su bebé venía atravesada (supuestamente el pasado lunes iría a Ospedale a esa diligencia).

Aunque no se le notaba el embarazo, les decía a sus familiares que la médica conceptuó que tenía buena capacidad en el útero. Pero para reparar esa pérdida de la hija se ideó todo un entramado.

Contactó a una joven de Arauca (Palestina), a quien le prometió darle artículos para su bebé, de dos meses. Se la llevó para unos apartamentos de Villa Carmenza y pese a no habitar allí se las ingenió para entrar. Timbró en el citófono e indicó que se le habían quedado las llaves. Ingresaron, entretuvo a la madre araucana, la dejó encerrada (la puerta solo abre desde los apartamentos) y se escapó con la bebé. La madre, desesperada, pidió ayuda y fue auxiliada. Todo quedó en video. A la secuestradora la atraparon en Aranjuez, con la menor en brazos.

La historia

A la secuestradora la llevaron ayer a audiencia. Allí se conoció que abordó a la víctima a la salida de Ospedale, donde la madre tramitó un documento y se le acercó cuando esta quería tomar un taxi.

"Me dijo que visitaba a la hija, que estaba hospitalizada. Luego me comentó que tenía un coche y unas cositas para regalarme, que si las quería. Le indiqué que sí, pero que primero me acompañara a la notaría para registrar a mi niña. Me expresó que tranquila, que entre ambas pagábamos el taxi. Llegamos a las 12.00 m., habían cerrado, entonces debíamos volver a las 2:00 p.m. La muchacha me invitó a almorzar a su casa, era de dos pisos, en piedra. No sé dónde queda. Allá nos dieron fresco y una mujer cargó a mi bebé y le cambió el pañal. Una le dijo a la otra: 'vaya pues regálele el coche'. Salimos en otro taxi, hacia el centro, y me invitó a pollo con gaseosa. Luego partimos hacia Villa Carmenza. Como ya se había ganado mi confianza, me pidió que le dejara tener a la bebé en brazos. Subimos al último piso y no abrieron. Bajamos, se acercó a la puerta, me dijo que tocara en otro apartamento para pedir un minuto de celular, y ahí aprovechó y se voló con la niña. Empecé a gritar desesperada y a darle patadas y puños a la puerta. Rompí un vidrio y me corté las manos".

Tras la denuncia empezó la búsqueda. Una mujer se acercó al CAI Aranjuez a contar que su hija llegó a casa con una bebé que no era suya. Los uniformados verificaron, fueron hasta Malabar y sí se trataba de la niña secuestrada. La identificaron por la vestimenta descrita, tanto de la secuestradora como de la bebé, y porque la menor tiene seis dedos en una mano. La señalada se enfrenta a una pena de 21 años y 4 meses de cárcel. Ayer la enviaron a prisión.

Pasos del robo de la niña.

1. Llegan juntas a Villa Carmenza.

2. Entran a un edificio.

3. La secuestradora sale con la bebé.

4. La madre de la niña corre desesperada en busca de su hija.

5. La entrega.

Psicologos consultados indican que es difícil determinar qué llevó a la mujer a actuar así, pues cada caso es particular. Ayer la remitieron a psiquiatría forense para establecer si tiene algún problema que la motivó a actuar de esa manera.

Antecedentes