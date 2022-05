Hasta un policía resultó afectado por extraña sustancia en Manizales, conozca la historia y esté atento

LA PATRIA| MANIZALES

Una mujer fue víctima de un ladrón que, usando una extraña sustancia, aún si determinarse cuál, le robó $150 mil. Primero, hace unos 20 días cuando, sin saber cómo, se le apoderó de $50 mil. Entró a una droguería de Manizales y pidió un jabón. La señora se sintió mareada, luego se fue detrás de él, pero le perdió el rastro.

El viernes pasado, sobre las 4:00 de la tarde, el sujeto volvió al local, solicitó dos pastas para el dolor de espalda y pagó con $50 mil.

La afectada le narró a LA PATRIA lo sucedido en el último caso.

"Le dije que no tenía sencilla, me pidió un vaso con agua, pero como para dárselo me tocaba subir unas escalas y dejarlo solo, preferí decirle que vendía botellitas con el líquido. Expresó que entonces mejor no y me pidió de nuevo el billete para mirar si lo cambiaba. Cuando me habló lo miré bien y lo reconocí como el que me robó la vez pasada. Le pregunté: ¿cierto que usted fue el que hace poco me hurtó? En esas me sentí dormida y el tipo salió y se subió a un carro. No alcancé a ver las placas. Luego me di cuenta de que se llevó $100 mil".

Angustiada, la mujer llamó a su jefe, llorando, para contarle lo sucedido. Luego llegó la Policía y el uniformado que entrevistó a la señora también resultó afectado por la extraña sustancia, al parecer, al tocar el celular de la víctima.

"Se empezó a ir de para atrás, me decía que cómo se llamaba, que si yo lo conocía. Luego se desplomó. Me hicieron cerrar la droguería para evitar que más gente se 'untara' de eso. De verdad, no recuerdo que haya echado algo", relató la afectada. Ambos estuvieron hospitalizados hasta la madrugada del sábado y las prendas fueron llevadas para análisis.

La comunidad les pide a las autoridades estar atentas para dar con el paradero de este sujeto y evitar que esta situación se repita. Mirarán cámaras de seguridad.