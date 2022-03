H. San Isidro, con despidos por partida de Medimás

Elizabeth R. Rojas

LA PATRIA | Manizales



El coletazo de la liquidación de Medimás empieza a sentirse en Caldas. En Manizales, por ejemplo, el Hospital General San Isidro hizo recorte del personal que atendía los servicios contratados con la EPS. El miércoles le dijeron no más a 30 profesionales, entre los que se cuentan médicos, enfermeras, auxiliares, etc.

"Estoy muy triste con la situación del Hospital, pues es una entidad que le ha dado muchísimo a la población y ahora está completamente sola con la liquidación de esa EPS", dijo un despedido*.

"Nos dijeron que no teníamos cómo seguir. Es que la mayoría de pacientes que se atendían son de esa EPS. El Hospital no ha cerrado, ni ha perdido habilitación de servicios, pero se está viendo en la obligación de clausurarlos temporalmente".

Eso mientras se dan contratos y pueden llamar al talento humano. Hoy se registra el cese de actividades en la Unidad de Salud Mental y en la UCI, que son 10 camas.

Lo que hoy están viviendo, cuenta esta fuente, es solo por la crisis que deja esta aseguradora: "No es como se dice en redes sociales de que salimos, por no votar a la Cámara por el primo del alcalde Carlos Mario Marín. Las cosas no son así. Por lo menos a mi nunca me obligaron a ir a reuniones políticas ni a votar por Santiago Osorio".

Agregó: "Es que no solo son los pacientes y los profesionales los que se afectan, son sus familias las que se ven perjudicadas. Muchas son madres cabezas de hogar o tienen otras obligaciones que ahora no van a poder cumplir".

La queja también pasa por comparar cómo fueron tratados los profesionales hace unos meses con la emergencia del coronavirus. Esto comentó quien denunció: "¿Por qué en la pandemia el personal de salud si era importante?, ¿ahora no lo somos", puntualizó.

Criticó que tengan un tipo de contratación (prestación de servicios) que les ofrece pocas garantías: "Por qué no nos tienen en cuenta para ser, por ejemplo, un régimen especial con otras condiciones laborales, sacrificamos nuestras familias. Lo monetario es un incentivo y los pagos son malos".

Desde el sindicato

Jhon Jairo Londoño, empleado y representante del sindicato de trabajadores de la salud, también se lamentó por la situación.

"Medimás dejó a la institución en una profunda crisis financiera. Ya el liquidador no va a responder por eso (una deuda que antes era de $5 mil millones). La que sacaron, era gente que tenía contrato hasta mitad de año y todos fueron despachados para las casas".

Londoño puso en contexto una supuesta fusión con Assbasalud para salir de la crisis, pero a ello tampoco le ve futuro. Dijo que eso sería otro proceso complicado, en el sentido de terminaciones de contrato.

"En pandemia, el alcalde estuvo por acá resaltando la apertura de la UCI, eso con bombos y platillos. Ahora no se aparece por acá. Nos sentimos solos y hay incertidumbre. Estos centros de atención los cogieron para llenarlos de burocracia, de gente que no se necesita en las instituciones".

A Londoño se le preguntó directamente sobre ese sentido político, si eso tenía qué ver con la presunta lista de contactos que debían llevar los contratistas, asegurando que los ahí anotados iban a votar por Osorio.

Respondió: "Son situaciones, que a pesar de que esto ha sido político, desconocen ese trabajo que les hicieron políticamente y ahora que el hospital está en crisis, entonces esa gente ya no nos apoya. Solo buscan a las personas para cogerlas en campaña política y después desprotegerlas al 100%. Es muy triste decir que se es un hospital público cuando está bien para cogerlo de fortín político y que cuando está mal, se escapan y nadie quiere tener responsabilidades".

Desde la gerencia

Iván Fernando Abasolo, gerente del San Isidro, contestó sobre el asunto desde Pereira donde sostenía una reunión con autoridades de salud y EPS, en su intención de buscarle una salida a la crisis.

"Detrás de la salida de Medimás hay una nueva oportunidad. Ya las EPS nos están llamando a contratar. Son EPS que vienen renovadas como Sura, Sanitas y Nueva EPS. Medimás al cerrar nos quitó el 70% de los pacientes que atendíamos", resaltó Abasolo.

Puntualizó que "tenían una deuda de $5 mil millones, pero se logró un embargo por $4 mil millones. Entraron en febrero $2 mil millones y quedaron en tránsito los otros $2 mil millones. Dos o tres días antes de que llegara una plata, justo ahí, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) cerró esa EPS".

Abasolo dijo entender la molestia por los despidos. Dio una explicación sobre la medida que los tiene fuera: "Establecemos el número de personal por los contratos que tenemos y si no me alcanza con lo que me van a dar las EPS, me toca disminuir el talento humano".

* El nombre del protagonista de la historia no se utilizó por solicitud de la fuente.

Fuera de contexto

Según Jhon Jairo Londoño hay unas fotos y videos rodando por redes sociales, que muestran a la institución caída, en mal estado. El sindicalista anotó que eso está fuera de contexto. "Lo que pasa es que se están remodelando unos espacios, no es que esto esté destruido. Ahí es donde están los adultos mayores, que son otra fuente de ingresos. Se están haciendo unas remodelaciones. El Ejército Nacional nos está ayudando a pintar", subrayó.

"Este mes se pudo cancelar la mesada de los pensionados (25), pero no se sabe con qué se va a responder en los meses que vienen": Jhon Jairo Londoño.

Plantados por la crisis

Foto | Freddy Arango | LA PATRIA

El talento humano en salud del Hospital Santa Sofía cambió ayer el instrumental médico por pancartas y consignas, con las que se quejó por la situación económica que vive la institución y por la poca acción del Gobierno nacional frente al asunto.

Se conoció que a la entidad, en los últimos 5 años, las EPS clausuradas le han quedado debiendo $130 mil millones. Se supo que el giro directo de marzo y abril, de unos $7 mil millones que estaban facturados a Medimás y en bancos para girarle al Hospital, la Supersalud los retuvo, dinero que tampoco se recibirá.