Exsecretario de Tránsito denunció al gerente de Emsa, Arturo Espejo, por hechos que considera intimidación

LA PATRIA | MANIZALES

Atemorizado quedó el abogado Felipe Olaya Arias, exsecretario de Tránsito de Manizales, con lo que dice le ocurrió el viernes hacia las 11:00 a.m. en un local de El Cable con Arturo Espejo Arbeláez, gerente de la Empresa Municipal para la Salud (Emsa) Lotería de Manizales.

Olaya cuenta que lleva varios años radicado en Estados Unidos, donde cursa estudios, y hace una semana y media vino a Manizales por motivos de descanso y de su actividad como asesor político.

"Estaba tomando un café, cuando de un momento a otro saltó una persona (Espejo Arbeláez) de su carro oficial, que no alcancé a reconocer en ese instante, a vociferar en un tono muy agresivo, de una forma bastante intimidante y atemorizante por la forma como gritaba y el movimiento de sus manos que claramente es de una persona que está salida de sí. Me dijo que yo no era bienvenido en la ciudad, que por qué los criticaba y que yo era una persona que no guardaba lealtad", narra Olaya.

Intimidado y preocupado

El exfuncionario piensa que seguramente esto está conectado con sus posiciones ideológicas y políticas que manifiesta en sus redes sociales. Reconoce que acompañó en la campaña a la Alcaldía a Carlos Mario Marín, lo asesoró, pero posteriormente se alejó porque ha visto cosas que no vienen funcionando bien en la ciudad, que hay crisis de gobernabilidad y que la ciudad está estática.

"Este funcionario, sin ningún motivo, entró en ese estado de alteración a tratar de intimidarme. En ningún momento le respondí, guardé silencio. Estaba con dos personas que son testigos del hecho, bastante incómodo porque queda la sensación de que existe una especie de persecución como consecuencia de mis posiciones".

Olaya siente su libertad de opinión vulnerada y temor de qué pueda pasar durante su estadía en la ciudad y se encuentre otra vez con Espejo Arbeláez. "Me deja bastante preocupado, además por tratarse de un funcionario público con autoridad política y administrativa en la ciudad".

Demandó

Como consecuencia de esto, Olaya puso ese día el caso en conocimiento de la Fiscalía. "Uno no debe quedarse callado ante la intimidación, denunciar es también una obligación moral, legal y de protección de mi vida y de mi integridad".

La denuncia la firman también los dos testigos que estuvieron en el lugar, uno de ellos confirmó a LA PATRIA lo sucedido. "No puede ser que una persona venga a la ciudad donde nació, creció y ha vivido la mayor parte de la vida, y sienta miedo de estar en ella porque alguien que ejerce autoridad política y administrativa lo intimide. En Colombia no existe la pena de destierro por ser opositor", concluye Olaya.

Arbeláez lo niega

Arturo Espejo Arbeláez, gerente de Emsa-Lotería de Manizales, afirmó ayer: "No conozco a ningún Felipe Olaya, en mi vida lo he visto. No sé quién es. Estuve en El Cable, me bajé, saludé al señor Javier Mauricio Betancurt, que es amigo mío. Al contrario, voy a demandarlo por injuria y calumnia porque yo no he hecho nada de eso".

Concepto jurídico

El abogado con maestría en Derecho Administrativo, Manuel Orlando Correa, y diputado, dice que cualquier ciudadano puede estar en desacuerdo con una administración, y que la acción que Felipe Olaya Arias emprendió, de denunciar ante la Fiscalía, es la correcta puesto que realmente lo que se puede configurar para el gerente de Emsa-Lotería de Manizales, Arturo Espejo Arbeláez, es un tipo penal frente a la integridad personal como física de Olaya Arias.

Además, es la Fiscalía la que puede evaluar si allí existe algún tipo penal. Posiblemente podría llamar a una conciliación o determinar alguna medida preventiva para estos procesos que son querellables y proteger la integridad personal de Olaya Arias.

"Frente al Derecho Administrativo, como no fue en razón de la función del cargo del gerente, no adquiere la esfera pública para iniciar una acción disciplinaria, pero sí es un ejercicio de ética y de moralidad administrativa frente a las acciones que puede emprender el alcalde; si un funcionario de esas calidades está autorizado o no para defender su Administración, a costa de tratar mal o intimidar a un ciudadano como detractor, que es un derecho además que le asiste a cualquier persona".