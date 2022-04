"Esto no es lo último que van a saber de nosotros", dice el representante liberal José Luis Correa tras perder las elecciones

MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

A José Luis Correa López le quedan 102 días en el Congreso de la República, en su curul en la Cámara de Representantes por el Partido Liberal de Caldas, pues no logró los votos para ser senador, pero afirma que sigue con su línea del Partido Liberal.

"Uno siempre hace una campaña con miras a ganar. Desafortunadamente los votos no me alcanzaron, pero eso termina siendo normal en el devenir de la política, como en cualquier competencia. El trabajo y la gente que nos rodea es sumamente valioso y esto no va a ser lo último que van a saber de nosotros como equipo político", resalta.

Aspirarán

- ¿Cómo queda entonces su línea y a qué aspira políticamente?

Es muy rápido para decir cuál será el rumbo que vamos a tomar. Tenemos que hacer ahora es una reingeniería interna de nuestro equipo, solucionar problemas y errores que se cometieron los últimos ocho o 10 meses, que desafortunadamente nos llevaron al resultado que obtuvimos. Puede que en las elecciones del próximo año intentemos tener un papel preponderante, o puede que no y nos reservemos y decidamos ir de nuevo a la Cámara de Representantes dentro de cuatro años. Lo que tenemos claro es que haremos parte de las barajas políticas y de candidatos en las contiendas que se avecinan, que queremos jugar a concejos, Asamblea, Alcaldía, Gobernación como lo que somos, una de las líneas importantes de Caldas que recogen pensamientos de origen liberal; que obvio no se sientan identificados por otras líneas, sino en lo que siempre hemos representado: coherencia, trabajo, responsabilidad y conexión con las personas.

- Aunque piensa que es prematuro hablar de una posible candidatura suya, se dice que le apostaría a ser candidato a la Alcaldía de Manizales, ¿quiere serlo?

Para cualquier figura política ser alcalde de su ciudad natal siempre será atractivo y un sueño. De ahí a que el sueño yo lo vaya a intentar cumplir dentro de un año y medio este no es el momento como para tomar esa decisión. A lo que voy es a que el proyecto político sigue adelante. Estamos en un proceso de reingeniería interna. La posibilidad de ser o no candidato, no me cierro a ninguna banda. Lo que tengo claro es que hay que evaluar el panorama político, pensar en las elecciones presidenciales, saber cómo queda esto, ver cómo quedan las fuerzas políticas de Caldas con respecto al Gobierno Nacional. Todavía falta que corra mucha agua por debajo del puente para definir lo regional.

Golpeados

- Según el preconteo de votos, usted tuvo alta votación en Tolima y Huila, pero no en Caldas, ¿en qué erraron que no los dejó ganar acá?

Hubo alianzas políticas con algunos actores que no tuvieron el fruto esperado en algunas regiones. En Caldas hemos encontrado desorganización y falta de control, en especial el día de las elecciones. La votación por fuera del departamento fue más o menos la esperada, el problema verdadero fue en Caldas, donde hubo errores de confianza, de control, logísticos. Por eso hay que revaluar muchas cosas.

- ¿Las denuncias la semana antes de las elecciones que involucraron al líder del Partido Liberal en Caldas, senador Mario Castaño, en el caso de Las Marionetas, también lo tocaron a usted?

Sí. Desafortunadamente hoy la gente tiene cansancio y noticias como estas de las investigaciones, en las que es importante que los medios de comunicación puedan abrir la puerta a ellas, obviamente golpearon al Partido Liberal y a partidos tradicionales, y grupos como el Pacto Histórico serán la fuerza mayoritaria en el Senado. Eso lo que nos está diciendo es que la gente está buscando otro tipo de alternativas políticas. No solo el caso de Las Marionetas, en general problemas propios de manejos políticos de partidos tradicionales y de congresistas hoy nos están golpeando a los que queremos hacer política diferente dentro de esos partidos.

Relaciones

- ¿Quiere continuar en el Partido Liberal o buscará otras opciones políticas?

Tengo claro que soy congresista del Partido Liberal hasta el 20 de julio, que se vienen unas elecciones presidenciales que van a ser muy difíciles y coyunturales. Lo que pase dentro del Partido en Caldas y las directrices nacionales para las elecciones presidenciales definirán muchas cosas en los próximos meses.

- ¿Son ciertas las alianzas con Santiago Osorio, primo del alcalde de Manizales y electo representante a la Cámara por Caldas por el Partido Verde y Pacto Histórico, denunciado porque al parecer funcionarios públicos del Municipio estaban presionando a otros para que votaran por ustedes dos?

Si se mira la votación de Santiago y la mía no son concordantes, ni en sitios de votación, ni en municipios, ni en otras cosas. Eso demuestra es que no estábamos aliados. Por Santiago tengo cariño, admiración; tengo una muy buena relación personal con él y con el alcalde, pero todas las cosas que se dijeron, todo lo que se intrigó en elecciones se dieron cuenta de que no era verdad porque los resultados demostraron que son realmente opuestos. No hay ningún tipo de alianza política con ellos.

Para las presidenciales

- El Partido Liberal no ha sido claro en si va a apoyar a Petro o dejará en libertad a sus militantes para las elecciones presidenciales, ¿cuál es su posición teniendo en cuenta que es opositor del gobierno Duque?

Hay que esperar que el Partido tome una decisión. He manifestado que lo que ha pasado con el gobierno nos genera imposibilidad de irnos con un candidato que representa en muchos casos continuismo político y por eso estamos evaluando opciones diferentes.

- ¿Pero usted y su línea estarían más cerca a Petro o a Fajardo?

Con Sergio Fajardo no tengo ninguna relación. He manifestado que el Partido Liberal debería llegar al Pacto Histórico porque está recogiendo muchas de las banderas sociales liberales que hoy como liberales estamos perdiendo. Lo mejor hubiera sido que el Partido tuviera su propio candidato, pero no lo logró. He dicho que respaldo las decisiones que se tomen.