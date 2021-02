En Caldas surgen más reparos luego de aplicar 984 vacunas contra la covid-19

Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

Caldas tiene un millón de habitantes. Según lo proyectado por las autoridades de salud, aplicará 721 mil vacunas, es decir el 70% de su población para lograr la inmunidad de rebaño ante la covid-19. Hasta ahora solo ha inyectado 984, de las primeras 990 asignadas, y se alista hoy para la segunda y tercera entrega en medio de controversias, denuncias, anuncio de demandas y supuestos malos manejos en el proceso.

La Alcaldía de Manizales confirmó ayer, luego de investigar, que un médico se coló en la fila para ser vacunado en el punto de vacunación de la Clínica de La Presentación. Además, surgieron otras denuncias por otro personal de la salud que al parecer se vacunó en el Hospital Santa Sofía sin tener turno.

Para completar, la situación ha generado un tire y afloje entre la Secretaría de Salud municipal, a cargo de Carlos Humberto Orozco, y el Santa Sofía, centro asistencial a cargo de la Gobernación de Caldas, cuyo gerente es Carlos Alberto Piedrahíta. Orozco solicitó a Piedrahíta retractaciones por afirmaciones en la Asamblea.

LA PATRIA presenta un resumen y actualización de los hechos polémicos transcurridos solo ocho días después de vacunar a las primeras 984 personas en la ciudad.

1. Caso Florián

La Gobernación de Caldas y la Alcaldía acordaron que María Cristina Florián, coordinadora de la UCI en el Hospital departamental Santa Sofía, sería la primera vacunada en el departamento, por simbolizar la lucha del personal de salud contra la covid. Sin embargo, al final se decidió que fuera Juliana López, del programa de vacunación de la Administración municipal. ¿Qué pasó?

- Carlos Alberto Piedrahíta, gerente del Hospital Santa Sofía

“Me siento decepcionado que la Secretaría de Salud haya excluido a la doctora Florián, quien está en primera línea de batalla contra la covid. En razón a que identificamos que el 45% infectadas tenían anticuerpos y el 55% no, además de las evidencias científicas en el mundo, estimamos que muchos de nuestros colaboradores debían ser vacunados. Así lo corroboró el ministro de Salud. Cuando miro la base de datos veo que no solo no vacunaron a la doctora Florián, sino tampoco a nuestro coordinador de urgencias y a la de cirugía de tórax, que tienen alto riesgo de aspersión de virus. Eso no es equidad”.

- Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales

“Ese es el rigor del tema, cuando la doctora Florián estaba como candidata a ser la primera, encontramos que tenía una prueba positiva de covid reciente y no permitimos la vacunación... Ante la presunta “arrogancia” de la Secretaría de Salud de no permitir la vacunación de la médica intensivista aclara que esta decisión se basó en las instrucciones del Ministerio de Salud.

El Gobierno Nacional no tenía claros los lineamientos internacionales para abordar la vacunación de la población contagiada, la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social hasta el pasado 19 de febrero, fecha del inicio de la vacunación en Manizales, era que no podían vacunarse quienes hubieran dado positivo en un lapso menor a los 90 días de la Fecha de Inicio de Síntomas (FIS). Ese era el caso de la doctora María. Como primera autoridad en salud del Municipio, la Secretaría de Salud actuó como auditora del proceso y verificó que varias personas enlistadas tenían antecedentes de Covid inferior a 90 días o estaban en la priorización de las dos o más IPS en las que prestan sus servicios. Lo que se hizo fue la solicitud de descarte de estos aspirantes, sin que pierdan su derecho a ser vacunados en un futuro”.

- En entrevista con LA PATRIA, el 12 de febrero, Julián Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, manifestó que el ministro ya había decidido que finalmente vacunarán a quienes padecieron el virus. Lo que faltaba por definir era el tiempo transcurrido luego de ser infectados.

- Fernando Ruiz, ministro de Salud

“Ha habido muchas investigaciones sobre el tiempo de la inmunidad natural una vez superado el covid-19. Algunos indican que a ocho meses se mantiene la inmunidad, pero hay otros que sugieren que hay un decaimiento en la inmunidad”. Dijo que bajo esta evidencia se plantea vacunar después de los 90 días de la enfermedad. “Esta decisión se toma bajo recomendación del comité científico asesor y teniendo en cuenta la literatura científica”.

2. Sobrante de vacunas

Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales, muestra empaques de vacuna Pfizer.

El Ministerio de Salud le asignó a Caldas 990 vacunas del laboratorio Pfizer, con las cuales se inició el proceso de vacunación en Manizales para personas que forman parte del personal de salud. Sin embargo, entre viernes y sábado se aplicaron 984. ¿Qué pasó con las otras seis?

- Carlos Humberto Orozco, secretario de salud de Manizales

Como es un envase (frasco) que viene con seis aplicaciones, hay que diluir, preparar y sacar de ahí las dosis. Pfizer lo entrega para preparar cinco, pero en las experiencias internacionales se ha visto que se rinden hasta seis, pero no siempre pasa eso porque depende de la pericia del vacunador y de la jeringa. Hay jeringas que tienen unos espacios muertos, es decir, pueden contener aire y limitan la dosificación precisa, generando unos remanentes en el frasco que no se pueden usar. Eso sucedió en el Santa Sofía y en el Hospital de Caldas”.

- Fernando Ruiz, ministro de Salud

“En el caso de la vacuna de Pfizer, el vial trae seis dosis que se restituyen con un diluyente para volverlo más líquido y poder inyectarlo, y en ese momento o cuando se extrae con la aguja, se pueda perder cierta cantidad que al final significa que no se den las seis dosis sino solamente cinco. A mí realmente me parece poco que tengamos solamente cuatro casos en ese número de vacunas aplicadas, pero indudablemente el problema existe y es aceptable una pérdida de 5 a 10% en vacunas, no solo en covid-19, sino en cualquier proceso de vacunación”.

3. Vacunado sin agendar

Álvaro Moreno, ortopedista vacunado en la Clínica de La Presentación. Además de esta acaso, la Secretaría de Salud investiga tres del Santa Sofía y uno del San Isidro por posible salto en el turno de vacunación.

El viernes en la noche, primer día de vacunación, surgió en Manizales la queja porque un profesional de la salud supuestamente se saltó la fila para ser vacunado en la Clínica de la Presentación. Se trata del exconcejal de la ciudad Álvaro Moreno. El hecho tuvo mayor relevancia cuando se dijo que se trataba de un presunto contratista de la Gobernación de Caldas y cercano al gobernador, Luis Carlos Velásquez.

Moreno fue contratista de la Administración departamental, en la modalidad de urgencia manifiesta, el año pasado para elaboración del plan de expansión hospitalaria. Un hijo, de profesión abogado, es actual contratista de la Gobernación.

- Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales

“Lo que conocemos inicialmente es que se saltó el turno, la persona estaba priorizada dentro de la primera etapa porque tiene trabajo en urgencias y trabajo por covid, pero no le tocaba en ese momento”, expresó el lunes. Ayer comentó: “el doctor Álvaro Moreno fue inscrito previamente en la plataforma Pisis (base de datos del Ministerio de Salud) para la primera etapa. No hizo parte, por decisión de la misma clínica, del primer grupo por vacunar. En la jornada, sábado y domingo, no estaba incluido. Él se acercó a la Unidad de Talento Humano de esa institución y en varias oportunidades solicitó ser incluido, no se consideró la posibilidad, no se le generó autorización. Es una situación de irregularidad que al faltar varias personas para el turno, quienes voluntariamente dijeron que no querían, finalmente Moreno solicita a la IPS ser vacunado con el argumento, según la clínica, que él había sido autorizado, lo cual descarta la líder de talento humano. Allí se configura un evento que requiere la participación de la Superintendencia de Salud, de la Territorial de Salud que recibirá la conclusión y se comparte con organismos de control.

- Álvaro Moreno le dijo lo siguiente a este diario el martes:

“Quisiera explicar la situación de mi vocación como médico ortopedista desde hace 31 años. No es verdad que me vacunaron sin estar agendado. Si bien había unas personas de primero en la lista, hubo cuatro de ellas que por miedo desistieron de colocarla. Los médicos de urgencias estamos dando la vida para salvar la de otros. Dado que yo soy la persona con más edad que trabaja en urgencias, por ende el de más riesgo, de tal manera me reemplazaron por una de las que no aceptó. Por último, no soy contratista de la Gobernación”.

- Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas

“La Gobernación no tiene ninguna injerencia en ningún hospital privado. En este caso Álvaro Moreno, un amigo muy especial de mi familia, es médico ortopedista de una clínica privada en Manizales.

Por ende, ningún gobernador, ningún alcalde tiene injerencia en ninguna clínica privada. Estamos haciendo las cosas bien y no vamos a direccionar ninguna vacuna porque aquí está en juego algo tan sagrado como lo es la vida”.

- Superintendencia Nacional de Salud

En respuesta a este periódico, la Superintendencia de Salud manifestó ayer:

“Se debe tener en cuenta que para esta primera etapa es primera línea y para el particular, las Entidades Territoriales (ET) recibieron los listados realizados por cada institución prestadora. De presentarse algún colado, allí es donde debe iniciar la inspección. De ocurrir esto, el Tribunal de Ética Médica debe iniciar una investigación al igual que la Fiscalía porque tiene repercusiones penales. Hasta ocho años de cárcel podría solicitarle a un juez”.

4. ¿Colados en el Santa Sofía?

El diputado Mauricio Londoño, conservador, presentó en la Asamblea de Caldas lo que llamó un documento anónimo, en el cual figuran 209 personas vacunadas en el Hospital Santa Sofía. En el mismo texto, que también circula en redes sociales, subrayan los nombres de tres personas a las que señalan de haberse saltado el turno de vacunación. “Me dicen que no están en la primera línea de vacunación, y los vacunaron”.

- Corporación Cívica de Caldas (CCC)

En un comunicado titula: “Otros vacunados podrían haber saltado su turno en el Santa Sofía. Y da cuenta de 4 administrativos y 15 especialistas de diversas ramas. “De estos vacunados, según información recibida por los mismos denunciantes ciudadanos, no se conoce labor directa y permanente en las áreas de cuidados intensivos para covid-19, que es la primera línea de atención en la que se han priorizado las dosis iniciales para la región”.

- Carlos Alberto Piedrahíta, gerente del Hospital Santa Sofía

El doctor Mauricio se enredó con estos especialistas, lo van a demandar. Dice que consiguió esa base de datos del hospital, y esa base de datos no existe, es falsedad en documento público. Le vamos a demandar por injuria y calumnia, esos especialistas que aparecen en amarillo no han sido vacunados. Uno es un cirujano cardiovascular del Hospital Pablo Tobón, de Medellín, que opera en el Santa Sofía jueves y viernes. Igual aparece ahí el anestesiólogo cardiovascular, que por ser de primera línea también debía ser vacunado. No están vacunados porque ninguno de los tres pudo llegar de Medellín, ya que el aeropuerto La Nubia estuvo cerrado esos dos días (LA PATRIA corroboró con EasyFly, aerolínea que cubre la ruta Medellín-Manizales, que ninguno de los dos días hubo vuelo porque el aeropuerto estuvo cerrado en esa franja horaria). Eso lleva a que se vacune a otros de la lista de nosotros, que es 534 personas, que deben ser vacunadas.

Sobre lo de la CCC, la Resolución 202 del Ministerio de febrero 20 del 2021 dice que todas las personas de un hospital se deben vacunar empezando por los vacunadores. Todos estaban agendados, la pelea mía es por qué me han sacado gente que estaba agendada. Por qué la CCC puede llegar a la historia clínica de un paciente, eso es un delito. Está violentando eso.

Estamos buscando que todo el mundo se vacune. La priorización la tienen los hospitales, quien modificó la priorización a su antojo fue la Secretaría de Salud de Manizales. Que se hayan saltado la fila es culpa de esa Secretaría porque gente desde un escritorio quitó gente que era más prioridad y metió otra que no era más prioridad. El Santa Sofía tiene 900 colaboradores, el Ministerio incluyó en su base de datos Pisis 584. Para ese fin de semana la Secretaría me autorizó vacunar 209. En total vacunamos 254 con los que teníamos en lista de espera. Todo el sector salud está priorizado. Hay gente que está agendada y no vino, no se puede perder la vacuna y por eso hay una agenda en espera”.

- Carlos Humberto Orozco, secretario de Salud de Manizales

“La Alcaldía no tiene injerencia en la priorización del personal médico para vacunar. Esto depende exclusivamente de cada IPS. Es decir, son ellas las que deciden, con nombre propio, qué integrante de su talento humano en salud de la primera línea área covid recibirá la vacuna. Tampoco tiene poder de decisión frente al número de vacunas que son asignadas por el Gobierno Nacional, y que su distribución a cada IPS es resorte exclusivo de la Territorial de Salud de Caldas. Es el departamento el que decide cuántas dosis le corresponden a cada entidad hospitalaria”.

David Quiceno, secretario Jurídico de la Alcaldía, anunció que le pedirán a Piedrahíta retracción de afirmaciones que en el mismo sentido hizo en la Asamblea.

5. Coordinador de la oposición

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, le solicitó el lunes a la oposición política que le presentara una terna con el propósito de escoger un profesional para coordinar la vacunación covid-19 en Manizales. “En momentos de crisis tenemos que trabajar juntos... invitamos a hacer equipo para seguir salvando las vidas de los manizaleños...”.

- César Díaz, concejal liberal y opositor al Gobierno local comentó ese mismo día a LA PATRIA: “Creemos que esa coordinación no es necesaria. La Alcaldía tiene un excelente secretario de salud, y allí puede haber un funcionario que se encargue de eso”. Solicitó que la Alcaldía invite a los ciudadanos para conformar veedurías de salud.

- La Corporación Cívica solicitó mayor claridad del alcalde, pues considera que se trata de una propuesta que debe partir de una reglamentación precisa, pública y clara, en la cual no se desconozcan criterios ya existentes sobre carrera, nombramiento y contratación en el sector público. “La entrega de cargos por criterios políticos, como la declaratoria de oposición, no tiene en Colombia una reglamentación minuciosa”. Advirtió sobre el riesgo de caer en clientelismo o intercambio abusivo de favores.

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, propuso un coordinador para la vacunación en la ciudad.