"Empezó con charlas subidas de tono, muy ajenas al objetivo de la clase": alumna afectada por presunto docente acosador en Manizales

A la joven le costaba hablar ayer. Si embargo, lo hizo en medio de lágrimas. "Aparentemente era una persona buena, que nos quería ayudar, interesada en nuestro futuro. Le teníamos admiración y respeto", contó la posible víctima de un docente catedrático de una fundación de Manizales que ofrece educación técnica.

Ella sería una de las alumnas, mayores de edad todas, víctimas de acoso sexual, cuando el educador laboraba en ese sitio. Por este caso se desarrolla un juicio oral.

La muchacha narró que al principio era una relación normal de alumna-profesor. "Una vez en clase me pidió que lo abrazara y luego me hizo repetir el ejercicio 3 veces. Se molestó porque era esquiva cuando intentaba tocarme y me dijo que como yo iba a trabajar con adultos mayores, quería mucho contacto. Que no podía asumir esa actitud. En otra ocasión tenía cólicos, me hizo acostar en un sillón, me metió la mano y me dio unos pellizcos, que porque con esa terapia desaparecerían. Posteriormente empezó con charlas subidas de tono, muy ajenas al objetivo de la clase".

La joven hizo referencia a indirectas, como cuando al parecer le dijo: Hay cosas que es mejor que no se sepan, los caballeros no tenemos memoria, cierto....

El juicio tuvo dos sesiones esta semana. La Fiscalía expresó que se trata de un catedrático que habría aprovechado su labor como psicólogo para acosar sexualmente, al menos, a tres estudiantes, aunque se cree que serían más. Fue entre mayo y octubre de 2018.

"Les hacía insinuaciones sexuales, lo que las mortificó. Fue reiterativo y sistemático, salido del contexto de la relación alumna-docente. Las acariciaba y les pedía contenido sexual", expresó el ente acusador.

En el primer día de juicio declaró la gerente de la Fundación. Dijo que cuando conoció el caso fue con las estudiantes, el 27 de octubre de 2018, a denunciar.

"Contaron que a veces les jalaba los labios y les metía los dedos a la boca. Eso les pasó a unas 8. Las llevaba a un salón, pero no era con todas. Les decía que necesitaba adelantar con ellas un programa psicológico para mejorar la personalidad. A unas las metió allá y las sometió a vejámenes. Otra, a la que le tocaba cita el 25 de octubre, no alcanzó a entrar".

El ente acusador adicionó que las llamaba reiteradamente al celular, les escribía al Whatsapp y les decía que hicieran refuerzos por fuera de clase y de la institución.

La gerente de la Fundación expresó que cuando denunciaron, una de las funcionarias de Caivas le dijo a la joven que era una bobada y muy tonto lo que relataba. "La alumna se sintió humillada y creyó que el caso no trascendería. Las animé a que confiaran. Cité al docente, le conté de la denuncia, le pedí retirarse de la institución, me cogió de la mano y me solicitó que no lo perjudicara".

Conocida la denuncia, al parecer, el docente empezó a escribirles a las alumnas. El juicio tendrá más sesiones.

En diciembre condenaron a 15 meses de prisión al docente de la Institución Educativa Los Fundadores, de Riosucio, Carlos Mario Mantilla Trejos, de 38 años, acusado de acosar sexualmente a varias alumnas.

