El sí, acepto, de Valentina Acevedo y Carlos Mario Marín

LISET ESPINOZA Y MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El sí lo obtuvo Carlos Mario Marín, hoy alcalde municipal, a 15.430 km. de Manizales en el 2018. El Taj Mahal (India) fue el sitio que eligió para proponerle matrimonio a Valentina Acevedo, la mujer con la que ha compartido 10 años de su vida y que hoy llevará al altar en la Capilla San Pío X de La Enea.

Cupido los flechó en un Carnaval de Riosucio en el 2011. Ella cursaba Publicidad en la Universidad Católica de Manizales, mientras que él Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Manizales. Un amigo en común, Daniel Quiceno, los presentó y desde entonces, de la mano, emprendieron un camino que les ha indicado cuándo parar, seguir y qué señales esquivar.

En ese recorrido él se convierte en concejal, luego en alcalde de Manizales y ella en primera gestora social. Ese compromiso de hace tres años los llevó a vivir juntos y hoy se consolidará a las 10:00 a.m. cuando ante Dios, familiares, amigos y ciudadanos sellen esta unión.

“Escogimos la Capilla San Pío X porque ha sido la historia del renacimiento, del resurgimiento; ha sufrido incendios, terremotos, ha pasado por todas las dificultades y sigue intacta, viva y más linda que nunca. Es el significado de un bonito amor de Dios y nosotros hemos pasado por todas las turbulencias y aquí seguimos juntos. Dios me dio la oportunidad de casarme muy bien, con una mujer que me querrá siempre como soy y no por lo que soy”, comenta Carlos Mario.

Adiós a la soltería

Cartagena fue el destino que eligieron los amigos del novio para hacerle su despedida de soltero. Todo estaba planeado, pero él no pudo viajar por sus ocupaciones así que no hubo lío. “Ellos se fueron a pasar bien bueno y yo me quedé trabajando"... (risas).

Por el lado de la novia, la historia es otra. Tuvo dos despedidas de soltera: en el Lago Calima (Valle del Cauca) y en Lovemade, por el Cerro de Oro en Manizales. "Una me lo hicieron amigas del colegio y la otra, amigas de la vida. En el Lago Calima me regalaron un espacio de sinceridad, me aportaron los mejores deseos para la boda, todas me dieron su aporte emocional. En Manizales me tenían una sorpresa muy bonita, un spa para todas y emocionalmente también me aportó", cuenta Valentina.

Como la serenata no podía faltar, Carlos Mario escogió una mañana, aprovechando la visita a la ciudad de su amigo Alex Campos, cantante de música cristiana y ganador de premios Grammy, para despertar a Valentina con la canción Tu poeta, acompañado de una guitarra que tuvo que salir a buscar a toda carrera el primo de Carlos Mario, Santiago Osorio, que es como su hermano menor.

El traje y los vestidos

Para comprar el traje, Carlos Mario fue con su papá, Carlos Alberto Marín, plan que nunca habían hecho juntos. Se les unieron su suegro, Santiago y la mascota de Carlos Mario, el perro Zeus que llevarán a la ceremonia. "Ir con mi suegro que me llevó a la iglesia, me acercó a Dios, que me dio la mano cuando la necesitaba; con mi papá que ha hecho todo por mí, que me envió a las mejores universidades, y con mi hermano, fue muy gratificante".

En la búsqueda del vestido, la novia haciendo gala de su carácter tranquilo se lo tomó con calma, a diferencia de su madre y de su hermana. "Ellas se estresaron más preguntando por el vestido y con ambas lo conseguí. Tengo dos. Uno es de Casa Dominik de Manizales y el otro es para un evento muy privado con la familia, solo 20 personas en una finca. Habrá un almuerzo. Ese vestido lo diseñó Natalia Botero, diseñadora de modas de Manizales que tiene una marca llamada Entreaguas".

Su mamá y su hermana no son las únicas que han estado al frente de todos los detalles. Andrea Jaramillo y Valeria Aponte son las wedding planners (organizadoras de bodas) de los novios y se han encargado de coordinar el código de vestuario de los invitados y otros requerimientos bajo la supervisión de los futuros esposos.

Padrinos y gratitud

Elegidos los trajes, otra búsqueda importante eran los padrinos. Carlos Mario escogió a Jorge Iván Gómez Osorio, su profesor de universidad, pero más que eso su maestro de vida. "Se asombró cuando se lo propuse y le dije que lo único que esperaba era que el día que tuviera algún problema en el matrimonio me aconsejara bien", comenta.

En el caso de Valentina, la madrina será su prima Mónica González. Según Carlos Mario, todo tiene un por qué y hoy en su boda también les abrirán sus corazones a los asistentes. "Valen es adoptada. Es una mujer demasiado valiente y algo que la agobiaba era sentir que sus papás no eran quienes la engendraron. Le dije que las personas que dan la vida por uno son las que lo forman y lo educan. Creció en una familia amorosa y sus papás son maravillosos. Verla ahora madurar y crecer es lindo, porque para ella fue difícil interiorizar esa historia. Su madrina será como su referente, porque también tiene una historia similar y le ha ayudado mucho".

Por esta razón, los novios no quisieron hacer una gran fiesta con regalos. Les pidieron a sus invitados hacer una donación a la cuenta corriente de Obras Sociales Betania y con esos recursos hacer una obra para mejorar el Hogar Infantil La Pelusa, del barrio Galán, donde Valentina estuvo de pequeña; con esto buscan devolver de algún modo ese amor que ella recibió en esta institución.

Cambios

Para Valentina, su boda es la materialización de un sueño compartido con Carlos Mario, porque juntos lo construyeron y el tener los mismos gustos facilitó las cosas. Querían algo íntimo y decidieron incluir a las personas que más los quieren y por eso harán dos eventos.

Carlos Mario agrega que fue ella quien lo acercó a Dios y lo alejó de los vicios, pues antes de morir su madre, Martha Lucía Correa, era una persona a la que le gustaba la rumba, el licor y el cigarrillo. "Valentina me ayudó a ser grande. No me imagino casándome como el hombre que era, hoy se casa un nuevo Carlos Mario".

Curiosidades

* Como viven juntos en una casa de La Florida (Villamaría) se arreglarán en diferentes partes para sorprenderse mutuamente.

* El alcalde se caracteriza por llegar a eventos especiales en bicicleta, pero confirmó que para hoy no lo tiene contemplado en sus planes.

* Tres veces han aplazado la boda. La primera, por la muerte de la mamá del alcalde; la segunda, por la campaña a la Alcaldía, y la tercera, por la pandemia.

* La Capilla San Pío X tiene un aforo de 50 personas adentro, el resto de invitados se deberá ubicar en los jardines y alrededores.

* Los pajecitos serán un primo del novio y una prima de la novia.

* Como invitados estarán la alcaldesa de Bogotá, Claudida Lopez; la senadora del Partido Verde Angélica Lozano y Carlos Amaya, precandidato presidencial del Partido Verde.

* ¿Luna de miel? No se sabe. Por ahora esperarán unos días para buscar el momento.