El señalamiento con el que la Superintendencia de Industria y Comercio vinculó al Once Caldas en la denuncia de Acolfutpro

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

Un mensaje enviado por Tulio Mario Castrillón, presidente del Once Caldas, a sus colegas de la Dimayor, el 23 de junio del 2018, es el señalamiento que le hace la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tanto al Club como al dirigente.

El 26 de noviembre pasado, hace 9 días, la SIC anunció la apertura de investigación y pliego de cargos para la Dimayor, 16 clubes y 20 dirigentes. Tras la orden de apertura iniciada el 5 de octubre, la entidad ahora los señala de "presunta comisión de practicas restrictivas de la competencia".

En el mensaje por el que vinculan al Once y a su presidente, se habla de un jugador que no quería renovar contrato laboral: "Caso similar se nos presenta a nosotros con el jugador tal... representado por el señor tal, este jugador debió presentarse el día 5 de junio del presente año, con contrato vigente hasta septiembre y no lo ha hecho a la fecha. Aduce que no desea renovar y que tiene otras opciones. Solicito la solidaridad de ustedes adicional que debemos buscar que este tipo de situaciones no se presenten con normas o sanciones ejemplarizantes".

En el documento, el Once Caldas está definido como una sociedad anónima en reorganización, subordinado a Once Caldas de la Montaña y a Jaime Alberto Pineda Gómez.

Hallazgos

La SIC dice encontró tres modalidades diferentes de comunicaciones intercambiadas.

- La primera: "Está relacionada con jugadores que deciden terminar de manera unilateral su relación laboral porque consideran que existe una justa causa imputable al Club. En esos casos el Club considera que la justa causa no existió y, por lo tanto, decide que el contrato sigue vigente, que el club aún es titular de los derechos deportivos del jugador y que esos derechos no pueden ser adquiridos por otros clubes directamente al jugador".

- La segunda: "Se informa que los clubes terminaron su vinculo laboral sin que existiera una causa justa y sin cumplirse el plazo pactado, por lo cual se solicita a los demás clubes no negociar o contratar con ellos".

- La tercera: "Se informa que determinados jugadores no quieren renovar los contratos laborales que se encuentran próximos a vencer y que por eso no deben ser contratados por los demás equipos profesionales. En todos los casos estas comunicaciones tenían como finalidad: presionar al jugador para que, en caso de querer vincularse laboralmente con otro club en Colombia, no negocia sus derechos deportivos directamente como jugador libre, sino por intermedio de su antiguo empleador, quien obtendría réditos económicos por esta transacción".

Tanto Acolfutpro, la agremiación de futbolistas profesionales, como sus abogados, dijeron el pasado martes en rueda de prensa que también debería ser vinculada, de oficio, la Federación Colombiana de Fútbol. El proceso apenas está arrancando.

Los clubes

Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado F.C., Tigres F.C., Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético F.C., Fortaleza F.C., Leones F.C., Real Santander y Alianza Petrolera.

Las personas

Paola Salazar, de Talento Dorado; José Fernando Salazar, de Talento Dorado; José Augusto Cadena, del Cúcuta Deportivo; Ricardo Hoyos, de Chicó; José María Campo, del Unión Magdalena; Óscar Armando Casabón, del Deportivo Pasto; Ramiro Ruiz, del Envigado; Édgar de Jesús Páez, de Tigres; Gabriel Camargo, del Tolima; Tulio Mario Castrillón, del Once Caldas; Hernando Ángel, del Deportes Quindío; Carlos Mario Zuluaga, de La Equidad; Gustavo Moreno, del Atlético; Carlos Barato, de Fortaleza; Carlos Murillo, de Leones; Roberto Rodríguez, Real Santander; Carlos Orlando Ferreira, de Alianza Petrolera; José Fernando Perdomo, expresidente de Dimayor; Jorge Enrique Vélez, expresidente de Dimayor.