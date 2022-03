El rastreo a 41 candidatos a Cámara de Caldas

EQUIPO PÚBLICO

LA PATRIA | MANIZALES

Cada vez más cerca de las elecciones de este domingo, cuando los colombianos elegirán al nuevo Congreso de la República, se hace más necesario conocer de fondo quiénes son y qué rodea a los candidatos.

LA PATRIA realizó un chequeo de datos abiertos a los 40 candidatos que por Caldas buscan llenar las 5 curules disponibles en Cámara de Representantes, 2 de ellos ya son representantes y quieren repetir, el resto son caras nuevas.

También se incluye en este ejercicio al candidato de Caldas que busca curul en Cámara por Circunscripción Especial Indígena, que es nacional, esto quiere decir que es una lista conformada por aspirantes de varios departamentos y en cualquier lugar del país podrán votar por ellos. Con esto, el total de candidatos en Caldas a Cámara es de 41 que van en 10 listas por partidos, coaliciones y un Grupo Significativo de Ciudadanos (por firmas).

En conjunto

Tras la revisión de datos, se encontró que hasta el 3 de este mes 18 de ellos no habían reportado ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral a través del portal Cuentas Claras, 8 aparecen con multas y comparendos de tránsito impuestos y pendientes de pago, uno es deudor moroso del Estado, 4 tienen procesos pendientes en la Rama Judicial por su ejercicio en lo público cuando fueron alcaldes o concejales.

Ninguno presenta antecedentes en Procuraduría ni en Contraloría y 3 figuran con registros activos en el Registro Único Empresarial (RUES), es decir que son propietarios de establecimientos de comercio. Conozca uno a uno, cómo es el panorama hallado.

Centro Democrático

Luis Fernando Gómez Betancurt , actual representante

Gerente de campaña: Jhon Bernardo Jiménez Arias

Contador: Álvaro Octavio Gómez Montoya.

Ingresos campaña: $20 millones (créditos o aportes que provienen del patrimonio del candidato).

Gastos campaña: No reporta. El candidato explica: "Para subir la información tuvimos muchos problemas, pero el contador tiene todo y lo subirá en próximos días".

Simit: Reporta una multa de tránsito por $447 mil 555 impuesta el 20 de diciembre del 2021 en Chinchiná por estacionar un vehículo en sitio prohibido. Automóvil de placa RIW781. Pendiente de pago por un total de $450.763 incluyendo intereses hasta el 23 de febrero de este año. El candidato sostuvo el jueves 3 de marzo: "Como no he estado por Manizales, mañana reviso y la mando a pagar".

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, no está reportado como responsable fiscal en la Contraloría, ni es deudor moroso del Estado. No tiene tiene registros en el RUES. Ni tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Jenny Vasco Montoya

No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito registrados. No aparece reportada como deudora morosa del Estado, ni tiene registros en el RUES. Ni tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Jesús Iván Ospina Atehortúa

Gerente de campaña: Sergio Bernal Duque

Contadora: Laura María Castillo Valencia.

Ingresos campaña: $102 millones 900 mil (créditos, aportes que provienen del patrimonio del candidato $22 millones 500 mil, o de sus parientes -Lucy Esneda Ospina Atehortúa- $22 millones 500 mil. Contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que realicen particulares: Laura María Castillo Valencia $13 millones 500 mil, José Duván Escobar García $12 millones 900 mil, Henry Hernán Ospina Alzate $5 millones 700 mil, Gabriel David Mejía Posso $5 millones 700 mil, Antonia Bernal Duque $8 millones 400 mil, Luis Carlos Betancourt Flórez $11 millones 700 mil).

Gastos campaña: $102 millones 900 mil (gastos de administración $44 millones 400 mil, servicio de transporte y correo $45 millones, gastos judiciales $13 millones 500 mil).

Simit: Registra dos multas de tránsito pendientes de pago, impuestas en La Dorada por $447 mil 556. Una del 1 de enero del 2021 por conducir una camioneta particular de placa FIP813 a velocidad superior a la máxima permitida, y otra en el mismo vehículo y por la misma causa al día siguiente, 2 de enero del 2021. "Me sorprende, fue un fin de semana que me casé en La Dorada. Fueron fotomultas, lo que me parece absurdo es que en una recta entrando a La Dorada no se pueda andar a más de 30. Pagaré de inmediato", dijo el candidato el 4 de marzo en las horas de la tarde y minutos después envió el comprobante del pago en línea hecho a las 7:11 p.m., que lo deja a paz y salvo.

Procesos en la Rama Judicial: Lo investiga la Fiscalía por un proceso por peculado por apropiación cuando fue alcalde de Pensilvania, que está en indagación. El candidato explica que este caso es por unos refrigerios que contrató el Municipio y se cometió un error humano en la supervisión, que estaba a cargo de un secretario de despacho. "El pago lo hicieron por encima del valor máximo de la propuesta, que era de $150 por refrigerio. La Contraloría nos hizo una auditoría y expuso esta situación. Nosotros, si acaso por el error del supervisor se podría generar un eventual detrimento patrimonial, aunque en el valor total del contrato celebrado no haya habido sobrecostos, procedimos a cubrir el valor de la diferencia y pagamos $1 millón 108 mil 600 y así se lo hicimos saber a este organismo. Pensábamos que con eso quedaba cerrado el caso. Ahora nos enteramos de que sigue vigente".

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece como deudor moroso del Estado, ni tiene registros en el RUES.

Ángela María Zuluaga Trejos

No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudora morosa del Estado. No aparece con registros mercantiles activos. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Cristian Jiovany Valencia Grisales

Gerente de campaña: Juliana Andrea Pinzón Taborda.

Contadora: Lina Marcela López Arias.

Ingresos campaña: $20 millones (créditos, aportes que provienen del patrimonio del candidato).

Gastos campaña: No reporta.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Coalición Juntos por Caldas -MIRA, ASI, Dignidad y Nuevo Liberalismo-

Juan Sebastián Gómez Gonzáles, Nuevo Liberalismo

No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Claudia Lorena Pinilla Martínez, MIRA

Gerente de campaña: Yuliana Clavijo Castaño

Contador: Gerardo Humberto Marín Cano.

Ingresos campaña: $4 millones 468 mil 356 (créditos o aportes que provienen de su cónyuge, compañero permante o parientes -Liana Manuela Zapata Pinilla- $500 mil. Contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que realizan particulares: Luz Adriana Marín Arias $117 mil 500, Martha Lucía Corrales Vargas $279 mil 200, Yuliana Clavijo Castaño $80 mil 970, María Camila Aguirre Castañeda $150 mil, Jorge Alberto Loaiza Castaño $1 millón 110 mil 686, Ligia Mercedes Jiménez Devia $400 mil, David Alejandro Díaz Pinilla $225 mil, Diego Armando Clavijo Castaño $255 mil, Luis Fernando Jaramillo Zapata $1 millón, Luz Dary Blandón Rendón $350 mil).

Gastos campaña: $5 millones 179 mil 42 (gastos oficina y adquisiciones $117 mil 500, inverión materiales y publicaciones $230 mil 970, actos públicos $75 millones, servicio de transporte y correo $1 millón 779 mil 200, propaganda electoral $2 millones 976 mil 372).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudora morosa del Estado. No aparece con registros mercantiles activos. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Camilo Salazar Ramírez, Dignidad

No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral. Sobre esto el candidato dice que le ha enviado toda la información al contador y que él es el encargado de subirla.

Simit: Registra una multa de tránsito pendiente de pago por $82 mil 812, impuesta en Pereira el 26 de julio del 2019 por conducir una motocicleta de placa ENV60F sin observar las normas establecidas. El candidato explicó que esta moto la vendió meses antes de la multa. "Se la vendimos a un comisionista, necesitabamos la plata urgente, y cuando registraron la multa la tarjeta de propiedad aún estaba a nombre mío, pero no cometí la infracción. Creo que me tocará pagarla".

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Gloria Patricia Gil Bedoya, Dignidad

Gerente de campaña: Wilson García Quinceno

Contador: Luis Carlos Osorno Castaño.

Ingresos campaña: $11 millones 670 mil (créditos, aportes que provienen del patrimonio del candidato $8 millones 420 mil. Contribuciones, donaciones y créditos en dinero o en especie que realicen particulares: José Rodrigo López Aguirre $2 millones 250 mil, Rubén Darío Figueroa $1 millón).

Gastos campaña: $442 mil 183 (inversión en materiales y publicaciones $138 mil, gastos de capacitación e investigación política $180 mil, costos financieros $124 mil 183).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas o pendientes de pago. No aparece como deudora morosa del Estado. No aparece con registros mercantiles activos. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Hugo Alberto Poveda Castañeda, Nuevo Liberalismo

Gerente de campaña: Hugo Fernando Díaz Díaz

Contador: Diana Paola Tovar Salguero.

No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Partido de la Unión por la Gente -Partido de la U-

Marino Murillo Franco

Gerente de campaña: Jaime Alonso Zuluaga Aristizábal

Contador: Jorge Eliécer Orozco Giraldo

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

Contaduría General de la Nación: Aparece incluido en el Boletín de Deudores Morosos del Estado reportado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por una obligación pendiente, pero no ha incumplido los acuerdos de pago establecidos. El candidato expresa que la obligación es por temas tributarios, motivados por la crisis económica que generó la pandemia. "Se ha declarado renta y se han hecho acuerdos de pago".

Procesos en la Rama Judicial: Proceso en Fiscalía por violación al régimen de inhabilidades cuando fue alcalde de Neira, está en indagación. El candidato sostiene que este caso es por una denuncia que le puso un concejal y que la Procuraduría cerró. "Es de un contradictor político, que no tiene asidero. No me han citado de la Fiscalía".

* No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral. No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece con registros mercantiles activos.

María Luisa González Gálvis

No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudora morosa del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Héctor Arbey Osorio Ocampo

Gerente de campaña: Adela María González Cardona

Contadora: Yudy Alexandra Rodríguez Rendón.

No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Yelile Aguirre Valencia

No reporta ingresos ni gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudora morosa del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Juan Felipe Álvarez Castro

Gerente de campaña: Duverney Álvarez Moreno

Contador: Eduard Buitrago Gallego

Ingresos campaña: $74 millones 20 mil (créditos o aportes que provienen del patrimonio del candidato $36 millones, de sus cónyuges, compañeros permanentes o parientes Gloria Patricia Castro Arcila $3 millones 20 mil, Sandra Patricia Álvarez Castro $35 millones).

Gastos campaña: $70 millones 983 mil (propaganda electoral).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Partido Liberal Colombiano

José Octavio Cardona León

Gerente de campaña: Carmen Eugenia Cardona León

Contador: Diego Hernando Gil Isaza

Ingresos campaña: $255 millones (créditos o aportes que provienen del patrimonio del candidato $240 millones, o de sus parientes -Carmen Eugenia Cardona León- $15 millones).

Gastos campaña: $246 millones 993 mil 265 (inversión en materiales y publicaciones $23 millones 80 mil, propaganda electoral $222 millones 823 mil 30, costos financieros $1 millón 90 mil 235).

Procesos en la Rama Judicial: La Fiscalía lo investiga por un contrato sin cumplimiento de requisitos para la época en que fue alcalde de Manizales, está en indagación. Investigación por posibles irregularidades en los contratos de zonas azules y del hospital veterinario. El candidato indica: "Respeto todas las investigaciones que adelante la Fiscalía. Delegué en los secretarios el 100% de la contratación en la Alcaldía, pero debo responder en cualquier proceso en que hipotéticamente se me llame. No hice un solo contrato cuando fui alcalde. El contrato de zonas azules lo hicieron los secretarios de Tránsito y Salud y lo revisó la Jurídica, el del hospital veterinario los secretarios de Medio Ambiente y Obras Públicas y también lo revisó la Jurídica".

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES.

Martha Llaneth Álvarez Salazar

Gerente de campaña: Alexánder Alarcón Alzate

Contador: Diego Hernando Gil Isaza

Ingresos campaña: $88 millones (créditos y aportes que provienen del patrimonio de la candidata).

Gastos campaña: $27 millones (servicios de transporte y correo $12 millones, gastos judiciales y de rendición de cuentas $9 millones, propaganda electoral $6 millones).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudora morosa del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Andrés Felipe Betancourth López

Gerente de campaña: Marleny Jaramillo Escobar

Contador: Diego Hernando Gil Isaza

Ingresos campaña: $91 millones 600 mil (créditos o aportes que provienen del patrimonio del candidato $55 millones. Contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que realicen particulares: Carlos Augusto Villa Henao $20 millones, Claudia Marcela Benjumea Zapata $9 millones 100 mil, Luis Fernando Morales Ortiz $7 millones 500 mil).

Gastos campaña: $88 millones 961 mil 210 (gastos de administración $15 millones, inversión en materiales y publicaciones $9 millones 103 mil 500, servicio de transporte y correo $15 millones, gastos judiciales y de rendición de cuentas $18 millones, propaganda electoral $31 millones 299 mil 890, costos financieros $557 mil 820).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Juan Camilo Aldana Morales

Gerente de campaña: Cristian Andrés Mosquera Jaramillo

Contadora: Diana Paola Tovar Salguero

Ingresos campaña: $9 millones 700 mil (contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que realicen los particulares Rafael Humberto Higuera González $9 millones 700 mil).

Gastos campaña: No reporta. El candidato indica que la contadora está en proceso de subir la información, con la cual han tenido dificultades. "Es un trámite muy engorroso. Para el manejo de los gastos debemos tener una cuenta especial y han faltado unos documentos que pide la plataforma. En próximos días estaremos reportando".

Obligaciones pendientes de pago: $10 millones.

Simit: Registra un comparendo pendiente de pago por $438 mil 900 impuesto en Bogotá el 30 de diciembre del 2020, por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas en la moto de placa KFR74F. Según el candidato, el comparendo se lo hicieron por ir con un parrillero por un sitio que no se podía. "Estoy esperando que saquen unos beneficios de descuento para acogerme a ellos y cancelarlo".

Procesos en la Rama Judicial: Demanda de nulidad de su elección como concejal de La Dorada, Tribunal Administrativo de Caldas, 18 de diciembre del 2019, demandante Jairo Perdomo Ortiz. Al fallo de primera instancia se concedió recurso de apelación y el caso pasó al Consejo de Estado, que a través de su Sección Quinta dejó en firme la destitución. "Fui concejal durante 18 meses entre el 2020 y el 2021, cuando me anularon la elección por doble militancia. Alegamos que no la hubo, porque días antes de que me avalara el Partido Liberal estuve en una reunión del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) , en el que nunca milité, buscando con qué partido me iba, pero aparezco en una resolución. Alegamos eso, pero no nos lo aceptaron".

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece reportado como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES.

Evelin Pineda Díaz

Gerente de campaña: Isabela Calderón Restrepo

Contador: Diego Hernando Gil Isaza

Ingresos campaña: $17 millones 500 mil (créditos o aportes que provienen del patrimonio de la candidata).

Gastos campaña: No reporta.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas. No aparece como deudora morosa del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Movimiento de Salvación Nacional

Andrés Villada Botero

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

Registro Único Empresarial (RUES): Registra un negocio en la Cámara de Comercio de Bogotá denominado Pura Gratitud. Su actividad económica es el expendio por autoservicio de comidas preparadas y comercio al por menor de otros productos alimenticios en establecimientos especializados.

Simit: Reporta un comparendo por $438 mil 901 impuesto el 13 de noviembre del 2020 en el 8 -tramo Bogotá Tunja- por exceso de velocidad. Figura en la Secretaría de Chocontá (Cundinamarca). Registra que realizó el curso el 26 de noviembre del 2020 en el Centro Integral de Atención CIA Asesorías Viales S.A.S. Sobre esto el candidato respondió: "Si usted entra a la página y ve mis datos, el comparendo está pagado. Se pagó en Bogotá y fue por exceso de velocidad en una vía de 60 kilómetros y yo iba a 78". No obstante, al 3 de marzo seguía apareciendo sin cancelar.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en Contraloría, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial y no está reportado como deudor es moroso del Estado.

Gente en Movimiento

Wilder Iberson Escobar Ortiz

Gerente de campaña: Simón López Noreña

Contadora: María Eugenia Alzate Ruiz

Ingresos campaña: $100 millones 600 mil (aportes propios).

Gastos campaña: $100 millones 111 mil 6 ($99 millones 999 mil 999 a Centro Digital de Manizales S.A.S por propaganda electoral bajo el concepto de publicidad, y $111 mil 007 de costos financieros).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos en la Rama Judicial, no está reportado como deudor moroso del Estado y no tiene registros activos en el RUES.

Juan Carlos Henao Valencia

Gerente de campaña: Ronald Fabián Bonilla Ricardo

Contadora: Diana María González Escobar

Ingresos campaña: $66 millones ($46 millones son aportes propios y $20 millones son donaciones -$10 millones de Juan Carlos Montes Franco y $10 millones de Héctor Giovanny Gómez Montoya).

Gastos campaña: $66 millones 863 mil 865 ($4 millones 500 mil en administración -arrendamientos de sede-, $58 millones 347 mil 365 en propaganda electoral -$35 millones 700 mil a Centro Digital de Manizales S.A.S para vallas, $17 millones 647 mil 365 para medios de comunicación y $5 millones para Megagrupo Empresarial S.A.S en propaganda en pantalla led-, $16 mil 500 en gastos de oficina y adquisiciones y $4 millones en gastos judiciales y rendición de cuentas).

Simit: Con un comparendo por $390 mil 616 impuesto el 24 de marzo del 2018 en la carrera 42 con calle 24 de Itagüí (Antioquia) por transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Al candidato se le llamó en repetidas ocasiones durante una semana para obtener una respuesta sobre este pendiente, pero nunca contestó su celular. Por tal motivo, se llamó a su gerente de campaña (el 1 de marzo), quien dijo que en la noche daban información, pero tampoco se pronunciaron.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportado como deudor moroso del Estado y no tiene registros activos en el RUES.

Juanita Espeleta Noreña

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportada como deudora morosa del Estado y no tiene registros activos en el RUES.

Claudia Patricia Echeverri Bedoya

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportada como deudora morosa del Estado y no tiene registros activos en el RUES.

Tulia Helena Hernández Burbano

No reporta ingresos y gastos de campaña en el Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene vigentes registros mercantiles en el RUES, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial y no está reportada como deudora morosa del Estado.

Coalición Partido Alianza Verde y Pacto Histórico

Santiago Osorio Marín , Partido Alianza Verde

Gerente de campaña: Carlos Arturo Gálvez Marín

Contador: Diana María González Escobar

Ingresos campaña: $191 millones 236 mil ($1 millón en aportes propios y $190 millones 236 mil obtenidos a través de un crédito con la entidad Proseguir Soluciones de Liquidez S.A.S.).

Gastos campaña: $154 millones 663 mil 190 ($152 millones 263 mil 190 en propaganda electoral distribuidos así: $65 millones 960 mil para Jhon Jairo Salazar Nieto, $34 millones 181 mil 190 para Carlos Manuel Martínez Franco y $52 millones 122 mil para Centro Digital. $2 millones 400 mil los destinó para gastos judiciales y de rendición de cuentas).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportado como deudor moroso del Estado y no tiene registros en el RUES.

Diana Marcela Álvarez Valencia , Pacto Histórico

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportada como deudora morosa del Estado y no tiene registros en el RUES.

Ubaldo González Arias , Pacto Histórico

Gerente de campaña: Jorge Abel Gaitán López

Contador: Carmenza Herrera Gómez

Ingresos campaña: $6 millones 45 mil ($5 millones son aportes propios y $1 millón 45 mil donaciones de Jorge Abel Gaitán López -$820 mil-, Susana Urrea Ramírez -$100 mil- y Julián Mejía Botero -$125 mil-).

Gastos campaña: $3 millones 969 mil 206 ($75 mil son en gastos administrativos, $757 mil 73 en gastos de oficina y adquisiciones, $1 mil 430 mil 500 en propaganda electoral distribuidos en 30 afiches -$105 mil-, 22 pendones y 3 microperforados -$283 mil-, fotografía y diseño de campaña electoral -$650 mil-, 10 pendones -$105 mil-, volantes -$100 mil-, 15 pendones -$157 mil 500- y volanteo -$30 mil-).

Simit: Reporta dos multas en La Dorada, cada una por $466 mil 396 (más intereses) para un total de $932 mil 792. Ambas fueron impuestas el 27 de junio del 2021 por exceso de velocidad, una en la carrera 6 vía la variante y otra en el kilómetro 1 vía La Dorada-Honda. Sobre esto el candidato respondió: "Las pagué a finales del año pasado, pero no las han desmontado de esa plataforma y no he sacado tiempo para ir hasta la Secretaría de Tránsito".

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportado como deudor moroso del Estado y no tiene registros en el RUES.

Víctor Hugo Zuluaga Rave , Partido Alianza Verde

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportado como deudor moroso del Estado y no tiene registros en el RUES.

Estaría inhabilitado para ser congresista, pues fue coordinador de la Casa de la Cultura La Macarena en el periodo 2020 noviembre 2021 como contratista del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, contrato 2103127 del 26 de marzo del 2021, renovado el 29 de septiembre de ese mismo año (la página funcionpublica.gov.co se refiere a inhabilidades e incompatibilidades de un contratista: "De acuerdo con el Artículo 179 de la Constitución, no podrá ser elegido congresista quien haya intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección).

Érika Johana Sánchez Cardona , Partido Alianza Verde

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportada como deudora morosa del Estado y no tiene registros en el RUES.

Coalición Cambio Radical y Colombia Justa Libres

Héctor Alberto Giraldo Quintero , Cambio Radical

Gerente de campaña: Daniel Felipe Toro Rendón

Contador: Alexánder de Jesús Aguirre Alzate

Ingresos campaña: $346 millones 491 mil ($233 millones 491 mil recursos propios del candidato, $41 millones aportes de su cónyuge, Teresa Arias Betancur, $37 millones de su hermana Flor María Giraldo Quintero y $35 millones Andrés David Echeverry Giraldo).

Gastos campaña: $238 millones 586 mil 413 ($12 millones 104 mil honorarios a secretarias, coordinador de logística y el manejo de redes de comunicadores sociales, $6 millones 200 mil en gastos de oficina y adquisiciones, $42 millones en gastos de capacitación e inversión política, $3 millones 500 mil en gastos judiciales y de rendición de cuentas y $174 millones 782 mil 413 en propaganda electoral invertida en medios radiales, impresos, redes sociales, Centro Digital Manizales).

Registro Único Empresarial (RUES): Registra siete negocios en las respectivas cámaras de comercio de Putumayo (almacén El Zapatazo Villa Garzón y almacén Extrafull de Mocoa), Valledupar (almacén Extrafull de Bosconia), Facatativá (almacén Extrafull de Villeta), Magdalena Medio (calzado El Zapatazo de Puerto Berrío y Zapatazo El Bagre) y Urabá (Extrafull de Chigorodó). Las actividades económicas son comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial y no está reportado como deudor moroso del Estado.

Milton Iván Tibaduiza Marín , Colombia Justa Libres

Gerente de campaña: Francisco Javier Trujillo Torres

Contador: Olys Tatiana Gómez Garcés

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene registros mercantiles activos en el RUES, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial y no está reportado como deudor moroso del Estado.

Gladys Galeano Martínez , Cambio Radical

Gerente de campaña: Ana Cristina Villegas Vásquez

Contadora: Julieta Aristizábal Pachón

No reporta ingresos y gastos de campaña al Consejo Nacional Electoral.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no está reportada como deudora morosa del Estado, no tiene registros mercantiles vigentes en el RUES, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Paula Andrea García , Cambio Radical

Gerente de campaña: Ricardo Andrés García Castañeda

Contador: Daniel Alfonso Pardo Vicioso

Ingresos campaña: $44 millones ($30 millones aportados por su cónyuge, Jorge Armando Carrero Pimentel, y $14 millones por su mamá, María Margoth Díaz Álvarez.

Gastos campaña: $43 millones 680 mil ($18 millones 500 mil de gastos judiciales y de rendición de cuentas, $250 mil en propaganda electoral para Blanca Melba Males Cuaichar y $24 millones 930 mil en otros gastos).

Registro Único Empresarial (RUES): Con un negocio registrado en la Cámara de Comercio de Barrancabermeja, Emma Carrero Lacitos de Amor. Su actividad económica es comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial y no está reportada como deudora morosa del Estado.

Milton Gutiérrez Navarrete , Colombia Justa Libres

Gerente de campaña: Jorge Andrés Ángel Galeano

Contador: No aparece nombre.

Ingresos campaña: Sin reporte.

Gastos campaña: $489 mil 181 (gastos de oficina y adquisiciones).

Simit: Reporta tres multas de tránsito con cobro coactivo por un total de $657 mil 420. Una en Cimitarra (Santander) impuesta el 1 de julio del 2016 en la vía Río Ermita o Lizama por adelantar a otro vehículo, debe $344 mil 728. Las otras dos se generaron en Manizales, una el 21 de julio del 2016 por un acuerdo de pago incumplido (debe $214 mil 328) y la otra el 15 de marzo del 2017 por conducir sin portar licencia de conducción (debe $98 mil 364). Sobre esto el candidato respondió: "Hablando de multas de tránsito la ley dice que cuando no se ha hecho efectivo el recaudo se puede solicitar la prescripción, permite que pasados tres años, si el cobro no se hace efectivo, la secretaría de tránsito está en la obligación de desmontar las multas y otorgar el paz y salvo. Pensé que estaban desmontadas, pero hace poco cuando iba a servir de fiador me enteré de que me embargaron. No he tenido tiempo de ir a la Secretaría de Tránsito porque la campaña me tiene muy ocupado. Será una discusión que tendré que enfrentar después de las elecciones".

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría y no está reportado como deudor moroso del Estado. No tiene registros mercantiles en el RUES, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Partido Conservador

Félix Alejandro Chica Correa , actual representante

Gerente de campaña: John Fredy Rivas Ortiz

Contador: Benjamín Humberto Ocampo Arenas

Ingresos campaña: $105 millones 200 mil (aportes propios).

Gastos campaña: $24 millones 910 mil (propaganda electoral en una revista, impresión digital y litografía).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportado como deudor moroso del Estado y no tiene registros en el RUES.

Jorge Hernán Yepes Alzate

Gerente de campaña: Germán Franco Orozco

Contador: Édgar Alberto Castro Arcila

Ingresos campaña: $47 millones (aportes propios).

Gastos campaña: $42 millones 175 mil 354 ($11 millones 281 mil 600 para arrendamientos de la sede y honorarios al comunicador social por el manejo de redes sociales, $30 millones 893 mil 754 para propaganda electoral en medios de comunicación radiales y virtuales).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportado como deudor moroso del Estado y no tiene registros en el RUES.

Juana Carolina Londoño Jaramillo

Gerente de Campaña: Juan Manuel Londoño Jaramillo

Contadora: Claudia Marcela Villegas Pineda

Ingresos de campaña: $204 millones 840 mil. ($49 millones fueron aportes propios; $30 millones los aportó en especie su hermana Paola Catalina, $7 millones 190 mil en especie los dio su hermano Juan Manuel, $7 millones los aportó su madre, Beatriz Elena Jaramillo Gutiérrez, $5 millones su prima Luisa Fernanda Jaramillo Gutiérrez y $2 millones 650 mil son aportes de su hermano Juan Manuel para un total de $100 millones 840 mil. Donaciones de Mauricio Salazar Sierra ($45 millones), Javier Fernando Bautista ($30 millones), Claudia María Osorio Villegas ($15 millones) y Natalia Campuzano Becerra ($14 millones).

Gastos de campaña: Tiene un total de $168 millones 457 mil 002, distribuidos así: $2 millones 459 mil 465 en viáticos y alimentación, $197 mil 301 en gastos de oficina y adquisiciones (no especifica en qué se invirtió), $23 millones 749 mil 485 para material publicitario como gorras, camisetas, espejos, manillas, sombrillas, uniformes, banderas, pañoletas y chaquetas. $590 mil 845 se invirtieron en transporte, $11 millones 204 mil 180 se gastaron en actos públicos en municipios como Maizales, Supía, Neira, Chinchiná, Viterbo, Aranzazu y hoteles como Carretero, Varuna y Quo Quality; $12 millones 500 mil en gastos judiciales y de rendición de cuentas (no especifica en qué se invirtió), $117 millones 657 mil 461 para Centro Digital Manizales y Jimena González Echeverry, La Movida On Line SAS y Radio Cadena Nacional SAS y $98 mil 265 en gastos financieros (no especifica en qué se invirtió).

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial, no está reportada como deudora morosa del Estado y no tiene registros en el RUES.

Luisa Fernanda Barriga Franco

Gerente de campaña: Miguel Ángel Buriticá Ávila

Contador: Pablo Alejandro Granada Piedrahíta

Ingresos de campaña: $2 millones (provenientes de recursos propios).

Gastos de campaña: No hay reportes.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría, ni está reportada como responsable fiscal en la Contraloría. No aparece reportada en el Simit con multas y comparendos de tránsito pendientes, no está reportada como deudora morosa del Estado, no tiene registros mercantiles en el RUES y no tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.

Circunscripción Especial Indígena

Norman David Bañol Álvarez, Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)

Gerente de campaña: Darío Edgardo Tapasco Bueno

Contadora: Ana Lucía Bañol Betancur

Ingresos campaña: $77 millones (créditos o aportes provenientes del patrimonio del candidato $20 millones. Contribuciones, donaciones y créditos en dinero o especie que realicen particulares: Franky Esteban Reinosa Betancur $5 millones, Julio César Suárez Sánchez $5 millones, John Jaber Bañol Bañol $5 millones, Diana Marcela Ospina León $5 millones, Tatiana Marcela Gómez Betancur $5 millones, Yaneth Eliana Bañol Rivera $5 millones, Luisa Fernanda Guapacha Betancur $5 millones, José Aldemar Gañan $7 millones, Luis Arbei Gañan Gañan $5 millones, Gerardo Antonio Ramírez Álvarez $4 millones, Sabrina Danco Monroy Durán $6 millones).

Gastos campaña: $54 millones 596 mil 874 (materiales y publicaciones $14 millones 199 mil 999, actos públicos $1 millón 600 mil, servicios de transporte $10 millones 933 mil 825, propaganda electoral $15 millones 563 mil 50.

* No presenta antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura en Procuraduría. No está reportado como responsable fiscal en la Contraloría. No tiene comparendos ni multas de tránsito registradas, le aparece registrado un acuerdo de pago en el 2015 en Riosucio por $474 mil 350. No aparece como deudor moroso del Estado. No aparece con registros mercantiles activos en el RUES. No tiene procesos pendientes en la Rama Judicial.