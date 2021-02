El partido que se juega por la compra y venta del Once Caldas

Osvaldo Hernández

LA PATRIA I Manizales

La venta del paquete accionario mayoritario del Once Caldas se juega en los escritorios de los abogados de ambas partes.

Seis meses después de haberse filtrado a los medios de comunicación el principio de acuerdo, aún no hay cierre del negocio. Mientras allegados a los vendedores dicen que los compradores no cumplieron, estos a su vez sostienen que los imprevistos surgidos en la negociación no es su responsabilidad y que todo está en el cronograma acordado. Los términos de acuerdo, cerrados en septiembre pasado, están corriendo.

El 15 de enero pasado se debió pagar el primer porcentaje del total pactado (15 millones de dólares), y no se ha hecho. El otro se debe hacer el 30 de marzo.

El 15 de agosto pasado se supo en los medios nacionales sobre el principio de acuerdo para la compra y venta del paquete accionario del Club en manos de Jaime Pineda y Tulio Mario Castrillón.

El grupo de compradores lo encabeza Goal International Group, liderado por el colombo-ecuatoriano Jorge Alberto Guerrero Benavides, quien se radicó en Manizales y ha sumado hasta siete ejecutivos en la ciudad laborando alrededor del proyecto.

Cuatro días después el Once emitió un comunicado en el que negó la venta, pero reconoció contactos con grupos nacionales e internacionales a los que llamó socios estratégicos.

Ese día Jaime Pineda, en un audio, dijo que eran informaciones dañinas: "Once Caldas no se ha vendido. Son informaciones perturbando lo que nosotros hemos construido en estos ocho años, que ha sido salvar al Once Caldas. Un equipo que estaba al borde de la liquidación, al borde del descenso y nosotros solo hemos construido".

Sin embargo, Guerrero, el socio estratégico, fue presentado por el Club ante jugadores y técnicos el 31 de agosto en el Palogrande.

En medio del proceso se encontraron un hecho que podría alterar a futuro la estabilidad del Club, por lo que los compradores exigieron una garantía y más plazo para hacer los desembolsos. El hecho se subsanó, pero no hubo acuerdo para ampliar los plazos, llegaron las demoras y ahora, según las fuentes, se habla de incumplimientos.

Fuentes allegadas al Club aseguran que Guerrero fue uno de los motivos para la salida del técnico Hubert Bodhert, pues no estaba de acuerdo con su continuidad.

Hoy, mientras hay cruce de correos electrónicos con la argumentación jurídica de las partes, los compradores son señalados de haberse esfumado. Lo dijo Esteban Jaramillo en su columna de LA PATRIA del 11 de diciembre: "Los supuestos compradores del Once Caldas, después de muchas dilaciones, se silenciaron. Tras meses de espera, su oferta final fue por el diez por ciento del Club. Conclusión: Preferible seguir como hasta ahora, antes de negociar entre tinieblas con potenciales socios con propósitos desconocidos".

El balón, en la compra y venta de Club, está en el terreno de los abogados.

Jaime Pineda, el máximo accionista mayoritario del Once Caldas.

Silencio

Ninguna de las dos partes habla públicamente del tema. El pasado martes, vía Whatsapp, dirigido a Julio César Orozco, jefe de comunicaciones del Once Caldas, se le solicitó a la dirigencia una información al respecto, pero no hubo respuesta. Se le insistió vía telefónica y no respondió.

Jorge Guerrero tampoco habla con los medios. El año pasado le dio una entrevista a los Dueños del Balón, de RCN, pero nada más. Lo que se conoce es por medio de las fuentes allegadas a ambas partes.

Historia

El Once Caldas, con cuatro títulos de la Liga Colombiana y la Copa Libertadores de América en el 2004, pasó a manos de los dueños de Kenworth de la Montaña en octubre del 2012. A lo largo de este periodo, el equipo disputó una Copa Libertadores y la final de la Copa Águila ante el Atlético Nacional.

Su dirigencia continuó con el proceso que permitió del Acuerdo de Reestructuración, tras la pérdida de la demanda con la DIAN por asentar mal el negocio de Edwin Arturo Congo, quien pasó al Real Madrid, de España en 1999.

Pereira, a subasta

Hasta el 12 de junio tiene plazo Jhon Omar Candamil para subastar al Deportivo Pereira. La orden se la dio el Juzgado Primero Civil de la capital del Risaralda. El equipo lleva siete años en el proceso de liquidación judicial, lo que finalmente desencadenará la subasta, que será privada, lo que ha generado todo tipo de reproches en Pereira por la discrecionalidad que tiene Jhon Omar Candamil, el liquidador, para decidir el comprador.

